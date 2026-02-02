Deviza
Valami történt az ukrán fronton, az oroszok megtáltosodtak: az amerikaiak megmondták, mennyi idő múlva foglalja el Putyin a teljes Donbászt

Az ISW szerint Oroszország csaknem kétszer annyi ukrán területet foglalt el januárban, mint az előző hónapban. A hideg tél is az oroszok mellé állt.
VG/MTI
2026.02.02, 19:31

Az orosz hadsereg januárban felgyorsította előrenyomulását Ukrajnában, és csaknem kétszer annyi területet foglalt el, mint az előző hónapban – közölte az amerikai Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) és a Critical Threats Project nevű amerikai kutatóintézetek elemzései alapján az AFP francia hírügynökség hétfőn.

A hideg tél is az oroszok mellé állt, megnehezíti az ukránok védekezését / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

A jelentés szerint az orosz hadsereg 481 négyzetkilométert foglalt el januárban a decemberi 244 négyzetkilométerrel szemben. Ez az egyik legnagyobb, egy téli hónapban elért területfoglalás 2022 februárja, vagyis az orosz-ukrán háború kezdete óta.

Az adatok szerint az iparáról és bányászatáról ismert kelet-ukrajnai régióban található megyék közül az orosz hadsereg szinte teljes egészében elfoglalta már Luhanszk megyét, a vele szomszédos Donyeck megye területének pedig már a 83 százalékát ellenőrzi.

Hozzátették, hogy az orosz fél az előző néhány hónaphoz hasonlóan januárban is folytatta támadásait a keleti Dnyipropetrovszk régiójában, illetve a déli Zaporizzsja térségében. Dnyipro körzetébe már tavaly nyáron bevonultak, Zaporizzsjában pedig már kevesebb mint 30 kilométerre vannak a régió fővárosától az orosz csapatok. Az ISW kiemelte azt is, hogy az orosz hadsereg az északi Szumi, illetve az északkeleti Harkiv megyében is újabb területeket foglalt el.

A hideg tél is az oroszok oldalára állt

A szakértők szerint a rendkívül hideg januári időjárás jelentős mértékben megnehezítette a védekező ukrán csapatok hadműveleteit.

Az AFP a kutatóintézetek adatait elemezve megállapította, hogyha az orosz haderő a jelenlegi ütemben tudja folytatni a területfoglalást, akkor további másfél évre van szüksége Donbász régió teljes elfoglalásához.

Ukrajna területének a 19,5 százalékát tartja jelenleg ellenőrzése alatt az orosz hadsereg, de ennek az egyharmada, benne a Krím félsziget már 2014 óta orosz vagy oroszbarát ellenőrzés alatt állt – állapították meg a jelentésben. Emlékeztettek arra, hogy a felek között folyó tárgyalásokon Oroszország ragaszkodik az ukrán erők Donyeck megyéből való kivonásához, de az ukrán fél ezt eddig következetesen elutasította.

Orosz-ukrán háború

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
