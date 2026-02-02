Megérkezett a német ajándék, már Közép-Európában is elbocsátanak, de van remény

Mikor a számok rosszak, a cégek reménykednek és elbocsátják a dolgozókat, a fénysugár az lehet, ha bebizonyosodik: mindez a versenyképesség javulását jelenti a szép jövő érdekében. Európa és szűkebben vett régiónk ezt nem mondhatja el, miután hétfőn szemügyre vehettük a friss BMI vállalati felméréseket. 1. Az ipar tovább szenved, 2. a németekre panaszkodnak, 3. miközben folynak az elbocsátások, 4. a cégek költségeit uniós intézkedések növelik – 5. az optimizmus azonban nem aludhat el.

Német gazdaság: annyira lendültek fel, amennyire leálltak a szénről, a füst Közép-Európáig hatol / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A nagyobb kép: az Európai Unió messiásként várja a német költekezés beindulását, de a következő két évre a legoptimistábbak is a világgazdasági leszakadás folytatódását várják, Brüsszel hirtelen szabadkerekedelmi intézményeket írt alá a Mercosurral és Indiával, amelyek azonban gyorsan növekvő versenytársainknak nyitnak piacot, miközben hatalmas árnyékként vetül Európára és vállalati költségeire a háború és a Brüsszel és Berlin vállalta gigantikus ukrajnai kiadások.

A német gazdaság és Közép-Európa: együtt nyom a berlini iga

A napokban az előzetes januári euróövezeti BMI-felmérések alapján beszámoltunk róla, hogy a németeknél munkát kapni ilyen nehéz legutóbb a világválságban volt, és még korábban arról, hogy a kancellár beismerte, bizonyos szektorok a gazdaságban kritikus helyzetbe kerültek.

A már leszakadóban lévő régi önmagát sem találó német gazdasággal szorosan integrált Közép-Európa nagy gazdaságaira hétfőn jöttek ki a BMI-k (kivéve a románt), és közben érkeztek a végleges euróövezeti számok is, amelyekről általánosságban az mondható: az év elején romlott az általános helyzet, a szolgáltatások élénkülése még mindig enyhén pozitívban tolja a kilátásokat, az ipari számok azonban borzalmasak, elsősorban a németek miatt.

A végleges német ipari BMI ugyan 49,1 pont az előzetes 48,7 után. Az 50 alatti értékek azonban visszaesést vetítenek előre, az energiaválság óta a németek sose mentek 50 fölé, a hétfőn közölt közép-európai értékek pedig így néznek ki:

Csehországban 49,9, pedig decemberben már optimizmust keltően 50 fölé mentek 50,4-re.

Lengyelországban (amely kevésbé függ a németektől) 48,8 a 48,5 után – ők egy éve még ígéretesek voltak, de azóta mégsem.

Magyarországon 49,3, ami 54 pontos kétéves csúcsról zuhant vissza hirtelen.

Román adat még nincs, de ők 2024 tavasza óta nem jártak a növekedési régióban.

Nem csak a németek bocsátanak el, régiószerte ez a trend

A fenti mutatók átlagos értékek, a felmérések különböző alindexeiből állnak össze, és ha a németekre igaz, hogy a versenyképességi sokkjaikat kompenzálandó a szolgáltatószektor és az ipar is elbocsát, a régiónk friss ipari felméréseiben is feltűnik ez a trend.