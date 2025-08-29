Nagyot nőttek a CIG Pannónia bevételei

A CIG Pannónia Életbiztosító csoportszintű díjbevételei az első fél évben 23 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához mérten, meghaladva a 32,6 milliárd forintot – közölte a biztosító péntek reggel. Azon belül az életbiztosító bevételei 22 százalékkal, a nemélet üzletágban tevékenykedő EMABIT leányvállalat bevételei pedig 24 százalékkal emelkedtek.
A biztosítástechnikai eredmény 50 százalékkal, míg az adózott eredmény 5 százalékkal szárnyalta túl a bázisidőszaki számokat, így az előbbi 1548 millió forintot, az adózott eredmény pedig 2141 millió forintot ért el.
Az értékesítés növekedéséből a CIG Pannónia mindegyik értékesítési csatornája kivette a részét. A banki csatorna 38 százalékkal, a független és alternatív csatorna 15-15 százalékkal növelte éves szinten az általuk értékesített szerződésállományból származó díjbevételt.
A díjbevétel-növekedés motorjai a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások (2871 millió forint növekedés), a csoportos baleset- és egészségbiztosítási termékeink (903 millió forint növekedés), valamint a hitelfedezeti biztosítások (1118 millió forint növekedés) voltak.
A biztosítóvállalat tőkehelyzete stabil, konszolidált tőkemegfelelési mutatója 207 százalék – írja a közlemény.
Az adózott eredmény növekedésének legfőbb mozgatórugója a biztosítástechnikai eredmény bővülése volt. A pozitív változás mögött a menedzsment szerint két lényegi ok áll:
Negatívan hatott ugyanakkor a vállalat eredményeire a hozamkörnyezet változása, valamint az extraprofitadó 2025-ös szabályozása következtében átcsoportosított befektetéseken, azaz az értékesített értékpapírokon realizált árfolyamveszteség.
Az időbeli átcsoportosítás miatt keletkező veszteségek kedvező hatása ugyanakkor az extraprofitadó csökkenése, ami a biztosítástechnikai eredményben lesz – illetve már részben a második negyedévben is – tetten érhető.
A közlemény arra is kitér, hogy a globális gazdasági és pénzügyi folyamatok miatt bekövetkező árfolyam-ingadozások jelentősen befolyásolták a csoport eredményeit.
A globális volatilitás továbbá jelentősen hathat a további negyedévek teljesítményére is, mivel közvetlenül érinti a nyereségrészesedéssel érintett szerződések körét – jellemzően ezek a unit-linked biztosítási szerződések –, ám közvetetten a hozamkörnyezet változékonysága lényegében minden jelentős eredménykimutatási tételt érinthet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.