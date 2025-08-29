Nagyot nőttek a CIG Pannónia bevételei

A CIG Pannónia Életbiztosító csoportszintű díjbevételei az első fél évben 23 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához mérten, meghaladva a 32,6 milliárd forintot – közölte a biztosító péntek reggel. Azon belül az életbiztosító bevételei 22 százalékkal, a nemélet üzletágban tevékenykedő EMABIT leányvállalat bevételei pedig 24 százalékkal emelkedtek.

Minden csatorna segítette a CIG Pannónia növekedését / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Másfélszeresére nőtt a CIG Pannónia biztosítástechnikai eredménye

A biztosítástechnikai eredmény 50 százalékkal, míg az adózott eredmény 5 százalékkal szárnyalta túl a bázisidőszaki számokat, így az előbbi 1548 millió forintot, az adózott eredmény pedig 2141 millió forintot ért el.

Az értékesítés növekedéséből a CIG Pannónia mindegyik értékesítési csatornája kivette a részét. A banki csatorna 38 százalékkal, a független és alternatív csatorna 15-15 százalékkal növelte éves szinten az általuk értékesített szerződésállományból származó díjbevételt.

A díjbevétel-növekedés motorjai a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások (2871 millió forint növekedés), a csoportos baleset- és egészségbiztosítási termékeink (903 millió forint növekedés), valamint a hitelfedezeti biztosítások (1118 millió forint növekedés) voltak.

A biztosítóvállalat tőkehelyzete stabil, konszolidált tőkemegfelelési mutatója 207 százalék – írja a közlemény.

Az adózott eredmény növekedésének legfőbb mozgatórugója a biztosítástechnikai eredmény bővülése volt. A pozitív változás mögött a menedzsment szerint két lényegi ok áll:

a biztosítási állomány bővítése,

valamint a biztosítási portfólió eredményességének javulása.

Rontotta az eredményeket a hozamkörnyezet változása

Negatívan hatott ugyanakkor a vállalat eredményeire a hozamkörnyezet változása, valamint az extraprofitadó 2025-ös szabályozása következtében átcsoportosított befektetéseken, azaz az értékesített értékpapírokon realizált árfolyamveszteség.

Az időbeli átcsoportosítás miatt keletkező veszteségek kedvező hatása ugyanakkor az extraprofitadó csökkenése, ami a biztosítástechnikai eredményben lesz – illetve már részben a második negyedévben is – tetten érhető.