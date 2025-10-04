Cseh választás 2025: jön a bosszú, ha a patrióták nyernek? Ez vár a koronára és a gazdaságra, ha Babis tényleg visszatér

Durva hiba – mégis sokan elkövetik – rövid távú devizaárfolyam-mozgásokból politikai következtetéseket levonni: a pénzünket ilyenre ne tegyük. A hosszabb táv már érdekesebb, és még itt is tudni kell, hogy gazdaságstratégiai különbségek állhatnak a háttérben. Ha konkrétan úgy tesszük fel a kérdést, következik-e Andrej Babis győzelme a szombaton záruló cseh választásokon valamilyen módon abból, hogy a baloldali kormányzás idején a forint árfolyama erősen túlteljesítette a koronát, két válasz is van: igen és nem, de inkább utóbbi. Az, hogy a csehek „a magyar útra” lépnének, tényező lehet, ugyanakkor a politika szerepét az árfolyamalakításban nem érdemes túlbecsülni.

Babis vs. Fiala, forint árfolyama vs. cseh korona – van-e köze a két szembeállásnak egymáshoz? / Fotó: AFP

Ami első látásra szembeszökő, és fő helyen szerepel a választási politikai és gazdasági elemzésekben:

Babis és ANO pártja a legtöbb lényeges politikai pontban Orbán Viktorra és a Fideszre hajaz, az európai színtéren szövetségesek,

a közvélemény-kutatásokban rég maga mögé utasította Petr Fiala baloldali koalíciójának pártjait, és jó eséllyel megbízást kap a kormányalakításra,

a cseh korona szépen erősödik idén, bár a forint maga mögé utasította.

Tud-e kormányt alakítani győzelme esetén Babis, az későbbi kérdés (a pénzpiaci vélemények jó esélyt adnak rá), Fialáék visszaesésének jól kirajzolódó gazdasági-szociális okait itt elemeztük részletesen.

De nézzük meg, kiolvashatunk-e valamit a devizák árfolyamaiból. Ha ugyanis Fiala kormányzásának egészére tekintünk vissza, feltűnő, hogy az első évében még – amely egybeesett az ukrajnai háború első évével – fennmaradt a korona erősödésének öt évtizedes trendje, az energiaválság csúcsa, 2022 ősze óta azonban a korona ellenében 6 százalékot erősödött a forint, és idén is túlteljesíti.

Cseh választások: mi térítette el a koronaárfolyamot?

A háborús években az euró ellenében a két deviza körülbelül ugyanazt az irányt követte, a két gazdaságot nagyon hasonló sokkhatások érték. A nagy különbség: ha a magyar infláció magasabbra hágott is az energiaválság sokkjától, mint a cseh, a magyar bérek és támogatások hatékonyabban kompenzálták a bajt.