Nagyon megindult a tőzsdén is a Duna House, újabb rekordok az ingatlanos cégnél

A Duna House részvényárfolyama több mint 5 százalékkal, 1185 forintig lőtt ki hétfő délelőtt, miután az ingatlanos cég újabb rekordvolumeneket ért el a harmadik negyedévben, ami a reggel publikált negyedéves mérőszámaiból derült ki.
A csoport franchise ingatlanhálózatának 5,2 milliárd forintos jutalékbevétele történelmi csúcs, ráadásul minden országban kimagasló eredményeket ért el mind negyedéves, mind éves összehasonlításban.
A magyar piacon a jutalékbevételek éves szinten 38,7 százalékkal, az előző negyedévhez képest 23,9 százalékkal növekedtek. A 3,9 milliárd forintos volumennel a csoport történelmének legerősebb negyedéve volt.
A piacot augusztusban és szeptemberben is fűtötte, és negyedéves csúcsra röpítette az Otthon Start program szeptember 1-jei indulása.
Lengyelországban a hálózati jutalékbevételek szintén rekordszintű, 1,2 milliárd forintot értek el, ami forintban kifejezve 12 százalékos növekedés az előző negyedévhez képest. Éves összehasonlításban a hálózati jutalékbevétel forintban kifejezve 22,6 százalékkal növekedett.
A közvetített hitelek volumene 331 milliárd forinttal az előző negyedéves történelmi csúcs közelében maradt, emellett 29,2 százalékkal magasabb volt 2024 harmadik negyedévéhez képest.
Olaszországban a hitelállomány 165,6 milliárd forintot tett ki (418,2 millió euró), ami forintban számolva 25,8 százalékos (euróban számolva 25,2 százalékos) ugrás éves bázison.
Negyedéves összevetésben valamelyest csökkentek a volumenek – forintban kifejezve 6,1 százalékkal, euróban kifejezve 4,1 százalékkal.
Lengyelországban a csoport közvetített hitelállománya 131,6 milliárd forintos rekordszintre emelkedett.
Forintban számolva 4,2 százalékos negyedéves növekedést ért el a csoport. Éves alapon a volumenek forintban kifejezve 42,9 százalékkal ugrottak, csökkenő kamatkörnyezetben.
Magyarországon a közvetített hitelek volumene 33,3 milliárd forint volt, ami éves szinten 3,9 százalékos növekedés. Az előző negyedévhez képest a közvetített hitelállomány 12,9 százalékkal csökkent, mivel az Otthon Start programra várók elhalasztották hitelfelvételüket.
Szeptemberben az Otthon Start (OSP) hiteligénylései nagyon felpörögtek, a 2025. június–augusztus közötti 10 milliárd forintos átlaghoz képest szeptemberben 31,7 milliárd forint jelzáloghitel-igénylést közvetített a csoport a bankokhoz.
Normál piaci viszonyok között ebből 97-98 százalék konvertálódik folyósítássá. Mivel az OSP esetében új termékről van szó, valamivel nagyobb a bizonytalanság, de a szokásosnál alacsonyabb folyósítási arány esetén is nagyon erős hatása lehet a folyósított volumenek növekedésére októbertől kezdve.
A Duna House részvényei az előző évet 950 forinton zárták, azaz azóta közel 25 százalékkal erősödtek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.