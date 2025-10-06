Deviza
ingatlanpiac
Duna House Barométer
Duna House Group

Nagyon megindult a tőzsdén is a Duna House, újabb rekordok az ingatlanos cégnél

Az ingatlanközvetítés volumene minden idők legmagasabbja volt a harmadik negyedévben, és a pénzügyi közvetítésé is csúcsközelben maradt. A Duna House hazai piacát az Otthon Start program repíti.
Murányi Ernő
2025.10.06, 10:57
Frissítve: 2025.10.06, 11:22

A Duna House részvényárfolyama több mint 5 százalékkal, 1185 forintig lőtt ki hétfő délelőtt, miután az ingatlanos cég újabb rekordvolumeneket ért el a harmadik negyedévben, ami a reggel publikált negyedéves mérőszámaiból derült ki.

210403_duna house_32
Felpörgött a Duna House / Fotó: Vémi Zoltán

Ingatlanközvetítés: csúcson a Duna House

A csoport franchise ingatlanhálózatának 5,2 milliárd forintos jutalékbevétele történelmi csúcs, ráadásul minden országban kimagasló eredményeket ért el mind negyedéves, mind éves összehasonlításban. 

A magyar piacon a jutalékbevételek éves szinten 38,7 százalékkal, az előző negyedévhez képest 23,9 százalékkal növekedtek. A 3,9 milliárd forintos volumennel a csoport történelmének legerősebb negyedéve volt. 

A piacot augusztusban és szeptemberben is fűtötte, és negyedéves csúcsra röpítette az Otthon Start program szeptember 1-jei indulása. 

Lengyelországban a hálózati jutalékbevételek szintén rekordszintű, 1,2 milliárd forintot értek el, ami forintban kifejezve 12 százalékos növekedés az előző negyedévhez képest. Éves összehasonlításban a hálózati jutalékbevétel forintban kifejezve 22,6 százalékkal növekedett.

Pénzügyi közvetítés: rekordközelben maradt a szegmens

A közvetített hitelek volumene 331 milliárd forinttal az előző negyedéves történelmi csúcs közelében maradt, emellett 29,2 százalékkal magasabb volt 2024 harmadik negyedévéhez képest. 

Olaszországban a hitelállomány 165,6 milliárd forintot tett ki (418,2 millió euró), ami forintban számolva 25,8 százalékos (euróban számolva 25,2 százalékos) ugrás éves bázison.

Negyedéves összevetésben valamelyest csökkentek a volumenek – forintban kifejezve 6,1 százalékkal, euróban kifejezve 4,1 százalékkal. 

Lengyelországban a csoport közvetített hitelállománya 131,6 milliárd forintos rekordszintre emelkedett. 

Forintban számolva 4,2 százalékos negyedéves növekedést ért el a csoport. Éves alapon a volumenek forintban kifejezve 42,9 százalékkal ugrottak, csökkenő kamatkörnyezetben. 

Magyarországon a közvetített hitelek volumene 33,3 milliárd forint volt, ami éves szinten 3,9 százalékos növekedés. Az előző negyedévhez képest a közvetített hitelállomány 12,9 százalékkal csökkent, mivel az Otthon Start programra várók elhalasztották hitelfelvételüket. 

Szeptemberben az Otthon Start (OSP) hiteligénylései nagyon felpörögtek, a 2025. június–augusztus közötti 10 milliárd forintos átlaghoz képest szeptemberben 31,7 milliárd forint jelzáloghitel-igénylést közvetített a csoport a bankokhoz. 

Normál piaci viszonyok között ebből 97-98 százalék konvertálódik folyósítássá. Mivel az OSP esetében új termékről van szó, valamivel nagyobb a bizonytalanság, de a szokásosnál alacsonyabb folyósítási arány esetén is nagyon erős hatása lehet a folyósított volumenek növekedésére októbertől kezdve.

DUNAHOUSE részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DUNAHOUSE részvény11:20:35
Árfolyam: 1,155 HUF +30 / +2.6 %
Forgalom: 12,513,975 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Duna House részvényei az előző évet 950 forinton zárták, azaz azóta közel 25 százalékkal erősödtek.

 

