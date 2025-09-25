A magyarországi luxusingatlan-piacon a prémium felszereltségű, örökpanorámás, kulcsrakész villák iránt van a legnagyobb kereslet, elsősorban a budai villanegyedekben, a belépési küszöb 300 millió forinttól indul, de az „igazi luxus” inkább az egymilliárd forint feletti ingatlanoknál kezdődik – ismerteti a Duna House.

Kapkodnak a luxusingatlanokért, pedig Budapesten akár milliárd forintba is kerülhetnek / Fotó: MDV Edwards / Shutterstock (képünk illusztráció)

A kereslet elsősorban a budai I., II. és XII. kerületekre, valamint a XI. kerület Sas-hegyhez közeli részeire koncentrálódik, és egyre több új luxusingatlan épül a III. kerületben is, ám ezek értékesítése tovább tarthat. Vidéken elsősorban Pest vármegye dominál, de a Balaton térségéből Balatonfüred is megjelent.

A Duna House által 2025-ben a legmagasabb ársávban értékesített lakóingatlanok adatai alapján

a medián eladási ár 350 millió forint, az átlagos ár 431 millió forint, míg a csúcsár 1,8 milliárd forint volt, amely az utóbbi hónapok messze legnagyobb értékű lakóingatlan-ügylete a Duna House-nál.

Ebben a szegmensben a medián négyzetméterár 1,6 millió forint négyzetméterenként, az ügyletek 41 százaléka 1,6 millió forint fölötti, 31 százaléka kétmillió forint fölötti négyzetméterenkénti áron zárult.

Az ingatlantípusok megoszlása a házak felé billent (72 százalék), a lakások aránya 28 százalék volt.

A tranzakciók 84 százaléka Budapesten zajlott, ezen belül a II. kerület adta a forgalom 48 százalékát, majd a III. és XI. kerület 15-15 százalékkal következett, és az V. kerület 11 százalékkal, a XII. kerület 7 százalékkal.

A piaci trendeket illetően a luxusszegmensben a vevők nem szeretnek felújítani.

Leginkább a 70-100 négyzetméteres nappalival, legalább öt hálószobával, külön vendégrésszel rendelkező okosházakat keresik, korszerű gépészeti és energiahatékony megoldásokkal, és ahol van, legalább 3-4 garázs (nagyobb villáknál akár 6-8 kocsibeálló).

Az egységes belső kialakítása – belsőépítészek és lakberendezők bevonásával – ebben a szegmensben felárat jelenthet.

Az 1990–2000-es évek belső medencés, mediterrán stílusú „hodályházaira” ma alig van kereslet – jegyezték meg.