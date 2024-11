Az előrejelzési piacok nagyot nyertek az amerikai elnökválasztáson, de most az FBI razziát tartott a Polymarket vezérének a lakásán

A múlt heti amerikai elnökválasztás nagy nyertesei közé tartoznak az előrejelzési piacok, amelyek a közvélemény-kutatásoknál pontosabban jelezték Donald Trump győzelmét, és jelentősen növelték likviditásukat is.

A Polymarket és a többi előrejelzési piac számos fogadást kínál / Fotó: Northfoto

Sok amerikai fogadó lehetett az oldalon, noha ez elvileg tilos

Ezen piacok közül is talán a Polymarket kapta a legnagyobb figyelmet, amely kriptovaluták segítségével tette lehetővé a fogadásokat a győztes személyére, ám az oldal elméletileg nem volt hozzáférhető az amerikaiak számára. Azonban ezt a szabályozást például VPN segítségével igencsak könnyű megkerülni, így

az amerikai elnökválasztás eredményére feltehetően sokan fogadtak is az Egyesült Államokból.

Az oldalon számos témában lehet fogadásokat kötni, és bár a választás után most a Jake Paul–Mike Tyson bokszmeccs vezet a fogadások volumenét tekintve, továbbra is nagy szerepet játszanak az amerikai politikára vonatkozó fogadások is. Az amerikai felhasználók kiszűrésének elmulasztása miatt egyébként tavaly a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance is bajba került, ugyanakkor a Trump-adminisztráció alatt várhatóan engedékenyebbek lesznek a hatóságok a szektorral szemben.

A Polymarket szerint ez csak a leköszönő kormány bosszúja

Az amerikai fogadók kiszűrésének elmulasztása miatt indított vizsgálat keretében így helyi idő szerint szerda hajnalban az FBI razziát tartott a Polymarket vezérigazgatója, Shayne Coplan New York-i otthonában, és több elektronikus eszközt is lefoglalt – írja a Reuters, hozzátéve, hogy a cég egy szóvivője szerint a razzia nyilvánvaló politikai bosszú a távozó kormányzat részéről, amiért olyan piacot hoztak létre, amely helyesen megjósolta az elnökválasztás kimenetelét.

A Polymarket szerint a 26 éves cégvezetőt nem tartóztatták le a razzia során.

A Polymarket volt egyébként az az előrejelzési piac, amely a legnagyobb esélyt jelezte Trump győzelmére, részben egy francia kereskedő által feltett, több millió dolláros fogadás eredményeként. A republikánus jelöltre fogadó francia felhasználó 28 millió dollárból 46 millió dollárt csinált az ügyleten. Egyelőre azonban az öröme korai lehet, hiszen a múlt héten a francia szerencsejátékokat felügyelő hatóság közölte: vizsgálják, hogy az oldal betartja-e az ország szabályait. Pedig sajtóértesülések szerint a fogadása érdekében még saját közvélemény-kutatást is rendelt, amely azonban nem azt kérdezte az emberektől, hogy ők kire szavaznának, hanem azt, hogy véleményük szerint a szomszédaiknak mik a választási preferenciái, hogy kiszűrje a véleményüket nem nyíltan vállaló szavazók okozta hibák lehetőségét.