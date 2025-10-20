Deviza
Megtorpant a forint, a kamatdöntés mutathat irányt

Még mindig erős szinteken mozog a magyar deviza, de a forintpiac kivár a keddi magyar kamatdöntés előtt. Tovább folytatódik a zloty és a forint végeláthatatlan birkózása.
Faragó József
2025.10.20, 13:08
Frissítve: 2025.10.20, 13:58

A hétfői tőzsdenyitás előtt, még illikvid piacon, 388,9 közelében is járt az euró-forint, vagyis az erős oldalon egy támaszt tesztelt. Majd nyitáskor 389,4 közelébe, délelőtt pedig 389,8 közelébe emelkedett a kurzus. Kedden az MNB mutathat irányt a forintnak.

20251007_euroForint_015_VZ
Megtorpant a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Kedden kamatdöntés vár a forintra

Az elmúlt napokban ismét erősödni tudott a magyar deviza. Az euró-forint a 389 körüli szinteken mozog, míg az elmúlt a hetekben 393 feletti jegyzés volt jellemzőbb.

A javuló piaci és a támogató monetáris környezet is segíti a forint erősödését.

Kedden a befektetők az MNB kamatdöntésére figyelhetnek, illetve az ezzel kapcsolatos kommentárok adhatnak iránymutatást.

A pénteki forinterősödést követően a 388,50-os támasz közelében fordult az euró-forint árfolyama. A grafikonra pillantva több ellenállás is látható rövid távon, melyeket az emelkedéshez át kellene törni. Elsőként a 390-es szint, majd a 30 napos mozgóátlag 390,39-nál, ezt követően pedig az 50 napos mozgóátlag, illetve az április óta tartó csökkenő trendvonal 392 felett. A technikai indikátorok forinteladási jelzésre hajlanak, de még nem érkezett egyértelmű szignál. 

