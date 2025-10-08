Rajtol a gyorsjelentési szezon: izgalmas hetek jönnek a börzéken – ezekre a cégekre érdemes figyelni

Izgalmas időszak vár az amerikai tőzsde cégeire és a befektetőkre egyaránt, a hét második felében ugyanis elrajtol a harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban.

Felfedik lapjaikat a legnagyobb amerikai tőzsdei cégek, indul a tengerentúli jelentési szezon / Fotó: Shutterstock

Az előjelek kedvezőek, az S&P 500 részvényindexet alkotó félezer tengerentúli nagyvállalattól ugyanis átlagosan 8 százalékos profitbővülés várható, miközben árbevételüket 6,3 százalékkal növelhették a FactSet adatszolgáltató prognózisa alapján.

A zászlóshajónak számító amerikai részvényindex 11 szektora közül nyolcnál számítanak emelkedő profitszámokra a szakértők, az árbevétel tekintetében pedig ennél is kedvezőbb a kép, a sereghajtó energiacégek kivételével minden más területen növekedésre van kilátás.

A jelentési szezon sztárjai ezúttal is a technológiai cégek lehetnek, melyek nyeresége bő ötödével ugorhatott meg július és szeptember között éves alapon, miközben bevételük is 14 százalékkal nőhetett.

Erős teljesítmény várható a közműszektortól is, ahol közel 18 százalékos profitbővülésre és 7 százalék körüli forgalomnövekedésre számítanak.

Két számjegyű profitnövekedésről számolhatnak be a nyersanyagtermelők és a pénzügyi vállalakozások is, melyek ezzel ugyancsak a jó időszakot záró szektorok között szerepelhetnek.

A tartós, valamint az alapvető fogyasztási cikkeket gyártók mellett az energiaszektortól várható a leggyengébb teljesítmény, ahol a nyereség kisebb mértékű apadására van kilátás.

A Delta lesz az elsőként jelentő fecske a New York-i tőzsdén

A jelentési szezont – a hagyományoknak megfelelően – a Delta Air Lines nyitja csütörtök kora délután, és még aznap érkezik az üdítőital- és snackgyártó Pepsico időközi beszámolója is.

A légitársaság nyereségtermelése emelkedő pályán maradhatott a turisztikai főszezonban is, a piac 1,6 dolláros részvényenkénti eredményt (EPS) vár, ami 7 százalékkal haladná meg a tavalyit. A Pepsi és a Lay’s gyártója ezzel szemben kismértékű, 2 százalékos nyereségcsökkenésről adhat majd számot.

A vállalati beszámolók a jövő héttől pörögnek majd fel, a fókuszban elsősorban a nagybankok lesznek. A JPMorgan, a Goldman Sachs, a Citi és a Wells Fargo kedden fedi fel lapjait, a Bank of America és a Morgan Stanley pedig egy nappal később követi őket.