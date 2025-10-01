Lekonyultak az amerikai határidős indexek, a világ tőzsdéin azonban tombol az optimizmus

Éjfélkor leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a kongresszus nem jutott megegyezésre a finanszírozási kérdésekben. Hasonló kormányzati leállások a múltban is lezajlottak, a tőzsdéken jelentős negatív hatásuk általában nem mutatkozott. Ám ilyen időszakokban jellemző, hogy az amerikai makroadatok publikálásának időpontja eltolódik. Emiatt a jegybankárok feje fájhat.

Kormányzati leállás Amerikában / Fotó: Anadolu via AFP

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal elemzése szerint körülbelül 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek fizetés nélküli szabadságra. A Trump-adminisztráció tervei szerint a leállást a kormányzat létszámának csökkentésére is felhasználják.

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala közölte, hogy

a leállás során nem ad ki és nem gyűjt gazdasági adatokat.

Ez azt jelenti, hogy a pénteki havi foglalkoztatási jelentés publikálása erősen kétségessé vált. A munkaügyi minisztérium október közepén megjelenő havi inflációs jelentését is befolyásolhatja a leállás időtartama.

Az amerikai makroadatok fontos iránymutatói a világ tőzsdéinek.

A kormányzati leállás ellenére kedden pluszban zárt Amerika. A széles piacot leképező az S&P 500 index 0,41 százalékot, a klasszikus Dow Jones ipari átlag 0,18 százalékot, míg a technológiai fókuszú Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett tegnap.

Piaci hatások: Ázsia és Európa nem szomorkodik

Szerdán hajnalban Ázsiában inkább pozitív volt a hangulat. Bár a japán Nikkei közel 1 százalékos mínuszba csúszott, a hongkongi Hang Seng majd ugyanennyit emelkedett, s a kontinentális kínai Shanghaj Composite is feljebb kapaszkodott bő fél százalékkal.

Az európai kereskedésben virulnak a tőzsdeindexek.

A londoni FTSE kétharmad százalékos pluszba emelkedett, a német DAX index közel fél százalékot pattant, míg a francia CAC egyharmad százalékot kapaszkodott.

A régióban a lengyel WIG index egyharmad százalékos pluszba emelkedett, ugyanakkor