Lekonyultak az amerikai határidős indexek, a világ tőzsdéin azonban tombol az optimizmus

Ázsiában az emelkedő tőzsdék voltak túlsúlyban szerda hajnalban, az európai kereskedés pedig kifejezetten élénk. Csak a pesti parketten szenved a BUX, mely a régióban is alulteljesítő. Ellenben a forint élvezi a dollár gyengülését, s rég látott erőt mutat a magyar deviza. Az amerikai kötvénypiacon meredek spekuláció indult.
Faragó József
2025.10.01, 12:56
Frissítve: 2025.10.01, 13:11

Éjfélkor leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a kongresszus nem jutott megegyezésre a finanszírozási kérdésekben. Hasonló kormányzati leállások a múltban is lezajlottak, a tőzsdéken jelentős negatív hatásuk általában nem mutatkozott. Ám ilyen időszakokban jellemző, hogy az amerikai makroadatok publikálásának időpontja eltolódik. Emiatt a jegybankárok feje fájhat.

kormányzati leállás
Kormányzati leállás Amerikában / Fotó: Anadolu via AFP

Kormányzati leállás Amerikában

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal elemzése szerint körülbelül 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek fizetés nélküli szabadságra. A Trump-adminisztráció tervei szerint a leállást a kormányzat létszámának csökkentésére is felhasználják. 

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala közölte, hogy 

a leállás során nem ad ki és nem gyűjt gazdasági adatokat.

Ez azt jelenti, hogy a pénteki havi foglalkoztatási jelentés publikálása erősen kétségessé vált. A munkaügyi minisztérium október közepén megjelenő havi inflációs jelentését is befolyásolhatja a leállás időtartama. 

Az amerikai makroadatok fontos iránymutatói a világ tőzsdéinek.

A kormányzati leállás ellenére kedden pluszban zárt Amerika. A széles piacot leképező az S&P 500 index 0,41 százalékot, a klasszikus Dow Jones ipari átlag 0,18 százalékot, míg a technológiai fókuszú Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett tegnap. 

Piaci hatások: Ázsia és Európa nem szomorkodik 

Szerdán hajnalban Ázsiában inkább pozitív volt a hangulat. Bár a japán Nikkei közel 1 százalékos mínuszba csúszott, a hongkongi Hang Seng majd ugyanennyit emelkedett, s a kontinentális kínai Shanghaj Composite is feljebb kapaszkodott bő fél százalékkal. 

Az európai kereskedésben virulnak a tőzsdeindexek.

A londoni FTSE kétharmad százalékos pluszba emelkedett, a német DAX index közel fél százalékot pattant, míg a francia CAC egyharmad százalékot kapaszkodott.

A régióban a lengyel WIG index egyharmad százalékos pluszba emelkedett, ugyanakkor

 a pesti parketten irányt kereső BUX alulteljesít.

Az amerikai határidős indexek lekonyultak a tengerentúli nyitás előtt. Szerdán délben az S&P 500 és a DJIA határidős jegyzései fél-fél százalékos mínuszba csúsztak. A Nasdaq határidő kétharmad százalékot esett.

A 10 éves amerikai referencia-állampapír hozama 4,157 százalékra süllyedt. A WSJ dollár index 0,1 százalékot esett. Az arany ára rekordszintre emelkedett.

A negatív amerikai tőzsdei reakció azzal magyarázható, hogy a munkaügyi adatközlés leállítása miatt 

a Fed nem jut hozzá a kamatpálya szempontjából kulcsfontosságú mutatókhoz.

A dollár gyengülése papírforma szerint erősíti a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is. Az euró-forint szerda délelőtt 388,5 közelében is járt, miután letörte a 390-es lélektani szintet, s immár a 388,7 közelében húzódó Fibonacci-szinttel birkózik.
 

A dollár-forint délelőtt 330,5 közelébe süllyedt, míg délben 331,4 közelében jegyezték. 

Meredek fogadások a kötvénypiacon

Kötvénykereskedők dollármilliókat pumpáltak a kormányzati leállás előtti napon opciós pozíciókba. Arra fogadnak, hogy a 10 éves amerikai államkötvények piacán olyan fellendülés kezdődik, amely öt hónapos mélypontra tolja le a hozamokat. (A kötvények árfolyama és hozama egymással ellentétesen mozog.)

A spekuláció arra épül, hogy az amerikai kormányzati leállás kockázatot jelenthet a gazdaságra nézve, s 

megerősítheti azokat a várakozásokat, hogy a Federal Reserve október végén ismét csökkenti a kamatlábakat.

A JPMorgan Chase államkincstári ügyfelei körében végzett felmérése szerint a vételi pozíciók április eleje óta a legmagasabb szintre emelkedtek, míg a Citigroup stratégái emlékeztetnek: 

a hosszan tartó kormányzati leállások általában fellendítették a hosszú lejáratú államkötvényeket.

