Most még a rossz ötleteket is díjazza a piac

2025 elejétől a globális részvénypiacok erőteljesen emelkedtek, bár nagy volatilitás mellett. Nyár óta különösen az USA technológiai részvényeiben látványos a rali. A likviditásbőséget támogatja a monetáris környezet. Megindult az újabb amerikai kamatcsökkentési ciklus. A részleges kereskedelmi politikai megállapodások is segítettek abban, hogy megnőjön a kockázati étvágy.
A szezonalitással is dacoló vételi rohamban nagy szerepe van az opciós piacnak is. Az elmúlt hónapban a Goldman Sachs adatai szerint a call opciók összesített forgalma napi átlagban 40 millió kontraktust tett ki. Ez történelmi rekord, és kétszerese a három évvel ezelőtti szintnek. Emellett a call opciók aránya az összes opciós ügylethez képest múlt héten szerdán elérte az igen magasnak számító 65 százalékot. Nem véletlen, hogy ugyanezen a napon az S&P 500 és a Nasdaq index új történelmi csúcsokat döntött.
A Bloomberg arról írt cikkében, hogy a kockázati étvágyat tovább táplálhatja egy távolinak látszó változás is. Az újonnan megválasztott Takaicsi Szanae lett Japán első női miniszterelnöke. Már kampányában is arról beszélt, hogy a kamatemeléseket el kell halasztani, így támogatva a gazdasági fellendülést és enyhítve a hitelköltségek nyomását. Ennek következtében várhatóan megerősödhet a jenfinanszírozáson alapuló carry trade pozíciók aktivitása, nőhet a kockázati étvágy. Ez a folyamat az USA opciós piacain is komoly támasz lehet. Egyes elemzők azt vetítik előre, hogy a következő egy hónap során a jen gyorsan a 160-as árfolyamszintig is gyengülhet az amerikai dollárral szemben.
Felmerül a kérdés: mit érdemes ilyenkor venni? Mert a rali már rég nem egységes. Az indexek tagjai közül az S&P-ben a részvények 57 százaléka, a Nasdaqban pedig a részvények 51 százaléka esett a fent említett extrém opciós aktivitású napon.
Amikor ennyire előreszalad a tőzsde, érdemes megnézni, hogy megalapozott-e a lelkesedés. Erre jó alkalmat teremt a héten megkezdődött amerikai negyedéves gyorsjelentési szezon. A Factset adatai szerint a harmadik negyedévben az S&P index tagjai átlagosan 6,3 százalékos árbevétel-növekedést érhettek el az előző évhez képest. Közben a profitjuk 8 százalékkal bővülhetett. Ez önmagában szerintem nem lenne kiemelkedő. De a tizenegy ágazatból nyolcban várható eredményjavulás.
Az informatikai cégek azonban akár 20 százalékot meghaladó nyereségnövekedést mutathattak. Ezt főként a félvezetőgyártók 45 százalékos profitugrása hajtotta a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hatalmas beruházások miatt. A Factset elemzése szerint a közműcégek is 17,9 százalékkal növelhették eredményüket. Ezt az adatközpontok robbanásszerűen növekvő energiaigénye táplálta.
A fentiek alapján nem meglepő, hogy a mesterséges intelligencia beruházásaival kapcsolatban mindennap érkezik lényeges hír. A teljes piac állapota véleményem szerint már óvatosságra ad okot. A mesterségesintelligencia-részvények közül most válogatás nélkül vásárolnak, ha a főcímekben megjelenik a „beruházás” szó.
A legalább 25 éve kereskedő kollégák és befektetők tudják, hogy a technológiai változások, új ipari forradalmak pontosan ilyen ralikat produkálnak. Az is világos, hogy sok most tündöklőnek látszó csillag elhalványul majd. Ilyenkor minden kísérletet és ötletet finanszíroznak. Azonban a jó és rossz ötletek szét fognak válni. Ezért véleményem szerint érdemes értő szemmel figyelni a gyorsjelentéseket a következő hetekben.
A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.
