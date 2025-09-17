Trónfosztás után forradalmat indít a YouTube: a Disney letaszítása után új alapokra helyezné a szórakoztatóipart – összeforr a videógyártás és az MI

A YouTube, amely nemrég a Disney-t is letaszította a trónjáról az amerikai szórakoztatóiparban, vakmerő lépést tervez, hogy kőbe vésse előnyét a szektorban: a mesterséges intelligencia (MI) hamarosan a videóplatform minden részén meg fog jelenni, a tartalomgyártástól a fejlesztésig.

A YouTube, amely bevételében már a Disney-t is megelőzte, az MI-ben látja a jövőt / Fotó: Mateusz Slodkowski

Két évtizeddel ezelőtt kevesen gondolták volna, hogy a YouTube egy nap az amerikai médiapiac legfontosabb szereplője lesz.

A platform azonban mára 2,7 milliárd felhasználóval rendelkezik, és az Egyesült Államokban a legnépszerűbb televíziós csatornává nőtte ki magát.

A Nielsen adatai szerint júliusban a YouTube 13,4 százalékos részesedést szerzett a teljes amerikai nézettségből, miközben a Disney 9,4 százalékon állt. Elemzők szerint a platform idei bevétele valószínűleg meghaladja a Disney közel 60 milliárd dolláros tavalyi médiabevételét.

S bár a platform tulajdonosa, az Alphabet ritkán tesz közzé külön adatokat, a YouTube hirdetési és előfizetési bevétele a 2024 szeptemberével zárult négy negyedévben meghaladta az 50 milliárd dollárt.

YouTube: a mesterséges intelligencia a jövő

Az előretörését a platform óriási fejlesztésekkel akarja megünepelni, amelyben az MI kulcsszerepet fog kapni: a „Made on YouTube” éves rendezvényen a cég vezetői több mint harminc új funkciót mutattak be, amelyek többsége mesterséges intelligenciára épül. Ezek között szerepelnek

az automatikus videószerkesztő eszközök,

podcastokhoz készített MI-videók,

beszéd-dal átalakítók

és a vásárlási linkeket automatikusan beágyazó modulok is.

Neal Mohan vezérigazgató a Reutersnek hangsúlyozta:

A cél nem a tartalomgyártók leváltása, hanem az, hogy a videókészítés tisztességes, fenntartható karrierúttá váljon.

A YouTube idén háromszor annyi új funkciót vezetett be, mint tavaly, ami a cég szerint annak köszönhető, hogy saját munkatársai is MI-vel dolgoznak, ami felgyorsítja az ötletelést és a fejlesztést.

Az elmúlt négy évben a YouTube több mint 100 milliárd dollárt fizetett ki az alkotóknak, akik egyre professzionálisabb stúdiókat építenek, és sokszor már a hollywoodi produkciók színvonalát idézik. A platformon a 16 millió feliratkozó felett járó csatornák tulajdonosai ma már nagyobb közönséget érnek el, mint a klasszikus késő esti tévéműsorok.