Felvásárlással térne vissza a növekedéshez a fogyást ígérő csodaszer gyártója

Megveszi az Akero Therapeutics nevű céget – jelentette be a fogyasztószeréről elhíresült dán gyógyszergyártó, a Novo Nordisk csütörtökön, hozzátéve, hogy 5,2 milliárd dollárt fizet az amerikai vállalatért.

A Novo Nordisk a csodaszere után most felvásárlással próbálkozik / Fotó: Christian Schultz/dpa / Reuters

A cég átszervezése közben is maradt ideje a felvásárlásra a Novo Nordisknak

A Wegovy- és Ozempic-eladások növekedésének újraindításán dolgozó Novo Nordisk óriási harcot vív amerikai versenytársával, az Eli Lillyvel, és 54 dollár készpénzt fizet az Akero részvényeiért, ami 16 százalékos prémium az amerikai cég legutóbbi, 46,49 dolláros záróárához képest.

Ha azonban 2031. június 30-ig teljeskörűen engedélyezik az amerikai cég efrutxifermin nevű készítményét egy májbetegségre, úgy a részvényesek markát további hat dollár üti részvényenként.

A dán cég új vezérigazgatója, a vezetést júliusban átvevő Mike Doustdas a múlt hónapban 9 ezer fő elbocsátását jelentette be, miközben tervei szerint a Novo Nordisk továbbra is az elhízás és a diabétesz, valamint az ehhez kapcsolódó kardiometabolikus betegségek kezelésére fókuszál, ahelyett, hogy új területekre lépne be. Ebbe illeszkedik a mostani felvásárlás, melynek hírére a piacnyitás előtti kereskedés során az Akera részvényei 19 százalékot ugrottak. A Novo részvényei ugyanakkor délután mintegy másfél százalékos esést mutattak.