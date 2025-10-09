Fontos vizsgát tartott a Paks II. Zrt. – a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelt a Roszatom, érkezhetnek a nukleáris berendezések az atomerőmű építéséhez

A két új paksi atomblokkot építtető Paks II. Zrt. felügyeleti auditot tartott a Roszatom gépgyártó részlegét irányító Rosatom Mechanical Engineering LLC-nél. Ez a társaság koordinálja a Paks II. Atomerőmű nukleáris berendezései zömének szállítását.
Az orosz társaság a Paks II. Zrt. által kiadott dokumentum szerint teljes mértékben megfelel a megbízó által támasztott követelményeknek. Ennek alapján már szállíthat nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseket a Paks II. Atomerőműhöz. A berendezések a Rosatom Mechanical Engineering LLC üzemeiben készülnek. Az auditot a Paks II. Zrt. auditor csoportja végezte el az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) felügyelői jelenlétében. Az audit során a Paks II. szakemberei nem találtak nemmegfelelőséget.
Már folyik a Roszatom gépgyártó vállalatainál a VVER-1200-as reaktorok gyártása a két új paksi energiatermelő blokkhoz. Az 5. blokk reaktortartály kohászati nyersdarabjainak gyártása 2024-ben, a 6. blokké pedig 2025-ben kezdődött. Az 5. blokkreaktor belső berendezéseinek gyártása 2025-ben indult.
A munka megkezdése előtt minden olyan gyártóüzem auditon esett át, amely részt kíván venni az új paksi atomerőmű építésében. Az érintett társaságok mára megszerezték a nukleáris minősítéseket és engedélyeket. Az első ilyen auditon 2018-ban esett át a Rosatom Mechanical Engineering LLC.
A Paks II. atomerőmű az első korszerű, orosz tervezésű létesítmény, amely VVER-1200 reaktorokkal épül meg az Európai Unióban.
A beruházás a 2014. január 14-i orosz–magyar kormányközi megállapodás és az új erőmű építésére vonatkozó EPC-szerződés alapján indult. Az atomerőmű létesítési engedélyét a magyar nukleáris hatóság 2022 augusztusában adta ki. A dokumentum kézhezvétele megerősítette, hogy a projekt megfelel a magyar és az európai nukleáris biztonsági előírásoknak.
Négy, VVER-1200-as típusú blokk már működik Oroszországban, és két hasonló a Fehérorosz Atomerőműben is. A Roszatom Állami Vállalat gépgyártó részlege termelési volumen és árbevétel alapján Oroszország legnagyobb gépgyártó holdingja. E vállalat szállítja a reaktorcsarnok és a turbinacsarnok minden berendezését az összes épülő, orosz tervezésű atomerőműhöz és berendezésgyártónak. Emellett integrált megoldásokat fejleszt és szállít
Több jelentős kutatóközpont és gyártómű tartozik hozzá, köztük az AEM-Szpecsztal, amely az első láncszem a Roszatom integrált termelési láncában. Ez a vállalat kohászati féltermékeket gyárt és szállít az orosz tervezésű atomerőművek összes berendezéséhez.
A Roszatom mérnöki részlege egyesíti a nukleáris ipar vezető vállalatait. E részleg bevételeinek mintegy 80 százaléka nemzetközi projektekből származik. Az Atomsztrojexport nagyszabású atomerőmű-építési projekteket valósít meg Oroszországban és más országokban. Teljes körű EPC, EP és EPC(M) szolgáltatásokat nyújt, beleértve a projektmenedzsmentet és a tervezést, valamint összetett mérnöki projektek irányítási rendszereit fejleszti. A divízió az orosz nukleáris ipar eredményeire és a modern innovatív technológiákra támaszkodik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.