Fontos vizsgát tartott a Paks II. Zrt. – a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelt a Roszatom, érkezhetnek a nukleáris berendezések az atomerőmű építéséhez

A Paks II. Zrt. jóváhagyta az új Paksi Atomerőmű nukleáris berendezéseinek szállítását, miután auditálta a gyártó társaságnál zajló folyamatokat – közölte a létesítmény tervezője és kivitelezője, az orosz Roszatom. A Paks II. projekt minden résztvevőjének auditon kellett átesnie.
VG
2025.10.09., 19:03

A két új paksi atomblokkot építtető Paks II. Zrt. felügyeleti auditot tartott a Roszatom gépgyártó részlegét irányító Rosatom Mechanical Engineering LLC-nél. Ez a társaság koordinálja a Paks II. Atomerőmű nukleáris berendezései zömének szállítását.

Paks II
A Roszatomhoz tartozó kolpinói üzemben készültek Paks II. reaktortartályának kohászati nyersdarabjai / Fotó: Roszatom

Nem találtak hibát a Paks II. szakemberei

Az orosz társaság a Paks II. Zrt. által kiadott dokumentum szerint teljes mértékben megfelel a megbízó által támasztott követelményeknek. Ennek alapján már szállíthat nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseket a Paks II. Atomerőműhöz. A berendezések a Rosatom Mechanical Engineering LLC üzemeiben készülnek. Az auditot a Paks II. Zrt. auditor csoportja végezte el az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) felügyelői jelenlétében. Az audit során a Paks II. szakemberei nem találtak nemmegfelelőséget.

Már folyik a Roszatom gépgyártó vállalatainál a VVER-1200-as reaktorok gyártása a két új paksi energiatermelő blokkhoz. Az 5. blokk reaktortartály kohászati nyersdarabjainak gyártása 2024-ben, a 6. blokké pedig 2025-ben kezdődött. Az 5. blokkreaktor belső berendezéseinek gyártása 2025-ben indult.

A munka megkezdése előtt minden olyan gyártóüzem auditon esett át, amely részt kíván venni az új paksi atomerőmű építésében. Az érintett társaságok mára megszerezték a nukleáris minősítéseket és engedélyeket. Az első ilyen auditon 2018-ban esett át a Rosatom Mechanical Engineering LLC. 

A Paks II. atomerőmű az első korszerű, orosz tervezésű létesítmény, amely VVER-1200 reaktorokkal épül meg az Európai Unióban. 

A beruházás a 2014. január 14-i orosz–magyar kormányközi megállapodás és az új erőmű építésére vonatkozó EPC-szerződés alapján indult. Az atomerőmű létesítési engedélyét a magyar nukleáris hatóság 2022 augusztusában adta ki. A dokumentum kézhezvétele megerősítette, hogy a projekt megfelel a magyar és az európai nukleáris biztonsági előírásoknak.

Máshol már bizonyítanak a Pakson várt reaktorok

Négy, VVER-1200-as típusú blokk már működik Oroszországban, és két hasonló a Fehérorosz Atomerőműben is. A Roszatom Állami Vállalat gépgyártó részlege termelési volumen és árbevétel alapján Oroszország legnagyobb gépgyártó holdingja. E vállalat szállítja a reaktorcsarnok és a turbinacsarnok minden berendezését az összes épülő, orosz tervezésű atomerőműhöz és berendezésgyártónak. Emellett integrált megoldásokat fejleszt és szállít

  • energetikai vállalatoknak,
  • az olaj- és gáziparnak
  • és más iparágaknak.

Több jelentős kutatóközpont és gyártómű tartozik hozzá, köztük az AEM-Szpecsztal, amely az első láncszem a Roszatom integrált termelési láncában. Ez a vállalat kohászati féltermékeket gyárt és szállít az orosz tervezésű atomerőművek összes berendezéséhez.

A Roszatom mérnöki részlege egyesíti a nukleáris ipar vezető vállalatait. E részleg bevételeinek mintegy 80 százaléka nemzetközi projektekből származik. Az Atomsztrojexport nagyszabású atomerőmű-építési projekteket valósít meg Oroszországban és más országokban. Teljes körű EPC, EP és EPC(M) szolgáltatásokat nyújt, beleértve a projektmenedzsmentet és a tervezést, valamint összetett mérnöki projektek irányítási rendszereit fejleszti. A divízió az orosz nukleáris ipar eredményeire és a modern innovatív technológiákra támaszkodik.

