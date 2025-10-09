Deviza
EUR/HUF390.93 -0.12% USD/HUF338.29 +0.51% GBP/HUF449.64 -0.31% CHF/HUF419.29 -0.13% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.74 -0.17% CZK/HUF16.05 -0.1% EUR/HUF390.93 -0.12% USD/HUF338.29 +0.51% GBP/HUF449.64 -0.31% CHF/HUF419.29 -0.13% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.74 -0.17% CZK/HUF16.05 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,386.48 -0.42% MTELEKOM1,772 -1.56% MOL2,754 -0.36% OTP29,670 -1.1% RICHTER10,410 +1.17% OPUS539 +1.32% ANY7,240 -1.63% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,535.13 +0.23% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,188.67 -0.44% BUX101,386.48 -0.42% MTELEKOM1,772 -1.56% MOL2,754 -0.36% OTP29,670 -1.1% RICHTER10,410 +1.17% OPUS539 +1.32% ANY7,240 -1.63% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,535.13 +0.23% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,188.67 -0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Ifo gazdaságkutató intézet
exportvárakozás
német gazdaság
német autóipar
német kormány
hangulatindex

Válsághangulat a német autóiparban: Berlint okolják a szektor összeomlása miatt – az export maradt az utolsó reménysugár

Az exportvárakozások látványosan javultak, és ez a szektor utolsó reménye maradt. Az Ifo intézet szerint a német autóipar üzleti hangulata többéves mélypontra esett, miközben a vállalatok egyre elégedetlenebbek a rendelésállománnyal.
VG/MTI
2025.10.09., 16:56

Tovább romlott szeptemberben a német autóipari cégek üzleti hangulata a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet friss felmérése szerint. A pesszimizmus elsősorban a kormányzati reformok elmaradásából fakad, miközben a rendelésállomány gyengül. Az exportvárakozások viszont több mint egy éve nem látott szintre javultak.

német autóipar
Az Ifo intézet szerint a német autóipar üzleti hangulata többéves mélypontra esett, miközben a vállalatok egyre elégedetlenebbek a rendelésállománnyal / Fotó: AFP

Az Ifo szerint a német autóipari vállalatok hangulatindexe szeptemberben mínusz 21,5 pontra esett vissza az augusztusi mínusz 15,8 pontról. A kutatók szerint a zuhanás oka elsősorban a várakozások hirtelen romlása: a vállalatok egyre kevésbé hisznek abban, hogy a kormány képes lesz a versenyképességet javító reformokra.

Berlin cserben hagyta a német autóipart

Anita Wölfl, az Ifo járműipari szakértője szerint ezek az adatok „a csalódottság első jelei az új szövetségi kormánnyal kapcsolatban”. A cégek abban bíztak, hogy Berlin strukturális reformokat indít, de – mint mondta – „ezek a remények eddig nem igazolódtak be”.

Az ágazat jelenlegi helyzetét tükröző részindex is gyengült: mínusz 16,9 pontról mínusz 19,9 pontra csökkent. Ennél is nagyobb visszaesést mutat a következő hat hónapra vonatkozó várakozási index, amely mínusz 14,8 pontról mínusz 23,1 pontra zuhant.

A járműipari vállalatok különösen elégedetlenek a rendelésállományukkal, amely szeptemberben látványosan gyengült az előző hónaphoz képest. Ugyanakkor az exportban váratlan fordulat látszik: a kivitelre vonatkozó várakozások indexe mínusz 7,3 pontról plusz 16,7 pontra ugrott, ezzel 2023 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett.

Német gazdaság: akkorát zakózott az autóipar, hogy csoda, ha Magyarország szárazon megússza

Utoljára az orosz–ukrán háború idején zuhant akkorát a német ipari termelés, mint most augusztusban, egy hónap alatt több mint 4 százalékkal csökkent a gyártás volumene. A legfájóbb azonban a járműgyártás augusztusi teljesítménye.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
754 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
VVER-1200

Fontos vizsgát tartott a Paks II. Zrt. – a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelt a Roszatom, érkezhetnek a nukleáris berendezések az atomerőmű építéséhez

A legyártott elemek megfelelnek a megbízói elvárásoknak.
9 perc
politikai korrektség

Elképesztő slamasztikába futott az osztrák köztévé: megnyerték az Eurovíziót, most önthetik a pénzt a Dunába

Az, hogy a politika és a politikai korrektség vastagon belenyúl, ennek a versenynek a történetében már nem újdonság.
5 perc
NKFH

Atomot dob a kormány az internetes csalókra, azt is megbánják, hogy belekezdtek – meg vannak számlálva a napjaik

Kiemelt problémás területnek minősülnek az online térben elkövetett csalások, a harmadik országból érkezett termékek, illetve az ételfutárcégek ellenőrzése is. A csaló webáruházaknak azonban meg vannak számlálva a napjaik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu