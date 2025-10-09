Válsághangulat a német autóiparban: Berlint okolják a szektor összeomlása miatt – az export maradt az utolsó reménysugár

Tovább romlott szeptemberben a német autóipari cégek üzleti hangulata a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet friss felmérése szerint. A pesszimizmus elsősorban a kormányzati reformok elmaradásából fakad, miközben a rendelésállomány gyengül. Az exportvárakozások viszont több mint egy éve nem látott szintre javultak.

Az Ifo intézet szerint a német autóipar üzleti hangulata többéves mélypontra esett, miközben a vállalatok egyre elégedetlenebbek a rendelésállománnyal / Fotó: AFP

Az Ifo szerint a német autóipari vállalatok hangulatindexe szeptemberben mínusz 21,5 pontra esett vissza az augusztusi mínusz 15,8 pontról. A kutatók szerint a zuhanás oka elsősorban a várakozások hirtelen romlása: a vállalatok egyre kevésbé hisznek abban, hogy a kormány képes lesz a versenyképességet javító reformokra.

Berlin cserben hagyta a német autóipart

Anita Wölfl, az Ifo járműipari szakértője szerint ezek az adatok „a csalódottság első jelei az új szövetségi kormánnyal kapcsolatban”. A cégek abban bíztak, hogy Berlin strukturális reformokat indít, de – mint mondta – „ezek a remények eddig nem igazolódtak be”.

Az ágazat jelenlegi helyzetét tükröző részindex is gyengült: mínusz 16,9 pontról mínusz 19,9 pontra csökkent. Ennél is nagyobb visszaesést mutat a következő hat hónapra vonatkozó várakozási index, amely mínusz 14,8 pontról mínusz 23,1 pontra zuhant.

A járműipari vállalatok különösen elégedetlenek a rendelésállományukkal, amely szeptemberben látványosan gyengült az előző hónaphoz képest. Ugyanakkor az exportban váratlan fordulat látszik: a kivitelre vonatkozó várakozások indexe mínusz 7,3 pontról plusz 16,7 pontra ugrott, ezzel 2023 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett.