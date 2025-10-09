Állampapír: mire elég a 40 százalékos hozam 5 évre? Ezekkel a befektetésekkel verhető lehet a FixMÁP

Bő egy hete érhető el a minden fronton megújított hazai lakossági állampapírpiaci kínálat, a befektetők pedig nem haboztak két marékkal nyúlni az elmúlt időszakhoz mérten nagyot javuló kínálat termékei felé: az első, még csak tört héten is közel 250 milliárd forintnyi forgalmat generált a piac, amely a megelőző hetekben a 40 milliárdot sem tudta elérni.
A keresleti ugrás pedig messze nem véletlen: a FixMÁP, valamint a MÁP Plusz egyaránt valamivel több, mint 40 százalékos hozamot garantál a befektetők számára 5 éves futamidő mellett, ez pedig – lévén sem kockázat, sem adóterhek nincsenek a papír tájékán – kifejezetten vonzó lehetőség a befektetők számára.
De valóban ennyire jó döntés 5 évre elköteleződni a pénzünkkel, még ha a jelenlegi inflációs környezetet meg is haladó hozamot látunk az állampapírpiacon? Lehetne ennél jobban fialtatni a pénzünket más eszközökben?
Az elmúlt öt évet tekintve egyértelműen igen a válasz a kérdésre, de messze nem ilyen egyszerű a képlet.
A hazai lakossági állampapírpiac kivételével ugyanis gyakorlatilag nincs olyan befektetés, amely mindenfajta kockázattól mentes volna:
járnak, így ugyan a hozamok is többszörösei tudnak lenni egy állampapírvételének, a nyugalom messze nem garantált, gyakorlatilag egyetlen más eszköz esetében sem. Na de nézzük is az elmúlt öt évet, 2020 októbere óta milyen hozamokat lehetett elérni a napjainkban leginkább mainstreamnek mondható befektetésekkel.
Két éve még minden bizonnyal nem szerepelt volna egy ilyen összehasonlításban a bitcoin, hiszen a kriptodevizák kérdésköre még napjainkban is rengeteg érzést és ellenérzést vált ki, nemcsak a lakossági kisbefektetőkből, de az intézményi profikból és a felügyeleti szervekből is. Az elmúlt szűk két évben azonban az amerikai bitcoin-ETF-ek elindulása, majd az irántuk előálló hihetetlen kereslet, melyet messze nem csak a spekulatív lakossági vételek hajtanak, már gyakorlatilag belebetonozta a kriptopiac királyát a tőkepiaci főcsapásvonalba, így a tokent – melynek piaci kapitalizációja 2,4 ezermilliárd dollár, annyi, mint az ötödik legnagyobb amerikai cégnek, az Amazonnak – már egész egyszerűen nem lehet megkerülni.
És, mint látszik, nem is érdemes:
a bitcoin az elmúlt öt év során 1000 százalékos hozammal rukkolt elő, ezen teljesítmény mellett minden más vizsgált eszköz szó szerint eltörpül.
A négyes fogat második helyére már a BUX index került, a hazai részvénypiac 200 százalékos teljesítménye pedig, ha a bitcoin szédületes ralija nem torzítaná ilyen drasztikusan a képet, igazán kiemelkedőnek tűnne az amerikai részvénypiac és az arany duplázása mellett – félreértés ne essék, így is az.
A magyar részvényeket kifejezetten keményen viselte meg a Covid-járvány, majd 2022-ben az orosz–ukrán háború kirobbanása is, a BUX azonban a félelmek visszahúzódásával dinamikusan indult meg felfelé, lendülete pedig olyan jelentőssé vált az elmúlt évekre, hogy bőven lenyomta a világ menedékeszközét, az aranyat, és a világ legkedveltebb részvénypiacát, az amerikai tőzsdét is. Pedig katalizátornak ezek sem voltak híján: a nemesfémet a rég nem látott szintre emelkedő geopolitikai eszkaláció mellett a szintén erős gazdasági bizonytalanság is segítette, az amerikai piacot pedig a mesterséges intelligencia berobbanása tolta és tolja a mai napig szinte napról napra újabb csúcsokra.
Sokat emlegetik a befektetési guruk, hogy egy-egy eszköz vagy eszközosztály múltbéli teljesítményéből nem szabad következtetni a jövőbeli, várható hozamára. Ez kétségtelenül igaz, és azt a jelenlegi összehasonlítás során is érdemes kiemelni, hogy
