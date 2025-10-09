Deviza
EUR/HUF390.93 -0.12% USD/HUF338.29 +0.51% GBP/HUF449.64 -0.31% CHF/HUF419.29 -0.13% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.74 -0.17% CZK/HUF16.05 -0.1% EUR/HUF390.93 -0.12% USD/HUF338.29 +0.51% GBP/HUF449.64 -0.31% CHF/HUF419.29 -0.13% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.74 -0.17% CZK/HUF16.05 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,386.48 -0.42% MTELEKOM1,772 -1.56% MOL2,754 -0.36% OTP29,670 -1.1% RICHTER10,410 +1.17% OPUS539 +1.32% ANY7,240 -1.63% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,535.13 +0.23% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,188.67 -0.44% BUX101,386.48 -0.42% MTELEKOM1,772 -1.56% MOL2,754 -0.36% OTP29,670 -1.1% RICHTER10,410 +1.17% OPUS539 +1.32% ANY7,240 -1.63% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,535.13 +0.23% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,188.67 -0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
befektetés
részvény
arany
állampapír
bitcoin

Állampapír: mire elég a 40 százalékos hozam 5 évre? Ezekkel a befektetésekkel verhető lehet a FixMÁP

Az elmúlt öt évben jó pár eszközzel lehetett überelni az új állampapír-kínálat favoritjait, de ez nem feltétlen jelenti azt, hogy azok jobb vételnek számítottak volna. Így érdemes mérlegelni az állampapírok és az alternatív vételek között.
Mészáros Gergő
2025.10.09., 17:03

Bő egy hete érhető el a minden fronton megújított hazai lakossági állampapírpiaci kínálat, a befektetők pedig nem haboztak két marékkal nyúlni az elmúlt időszakhoz mérten nagyot javuló kínálat termékei felé: az első, még csak tört héten is közel 250 milliárd forintnyi forgalmat generált a piac, amely a megelőző hetekben a 40 milliárdot sem tudta elérni. 

LUS_IMG_4418, allampapir, állampapír,
Nagyon vonzók a lakossági állampapírok, de öt év hosszú idő a befektetések terén / Fotó: Kallus György

Nagyon vonzók a lakossági állampapírok, de öt év hosszú idő a befektetések terén

A keresleti ugrás pedig messze nem véletlen: a FixMÁP, valamint a MÁP Plusz egyaránt valamivel több, mint 40 százalékos hozamot garantál a befektetők számára 5 éves futamidő mellett, ez pedig – lévén sem kockázat, sem adóterhek nincsenek a papír tájékán – kifejezetten vonzó lehetőség a befektetők számára. 

 

De valóban ennyire jó döntés 5 évre elköteleződni a pénzünkkel, még ha a jelenlegi inflációs környezetet meg is haladó hozamot látunk az állampapírpiacon? Lehetne ennél jobban fialtatni a pénzünket más eszközökben?

Az elmúlt öt évet tekintve egyértelműen igen a válasz a kérdésre, de messze nem ilyen egyszerű a képlet.

A hazai lakossági állampapírpiac kivételével ugyanis gyakorlatilag nincs olyan befektetés, amely mindenfajta kockázattól mentes volna:

  • a más országok saját devizában jegyzett állampapírjai devizakockázattal,
  • a részvénypiaci vételek árfolyamkockázattal, 
  • az arany árfolyam- és devizaárfolyam-kockázattal,
  • a kriptodevizák pedig végtelen spekulatív kockázattal 

járnak, így ugyan a hozamok is többszörösei tudnak lenni egy állampapírvételének, a nyugalom messze nem garantált, gyakorlatilag egyetlen más eszköz esetében sem. Na de nézzük is az elmúlt öt évet, 2020 októbere óta milyen hozamokat lehetett elérni a napjainkban leginkább mainstreamnek mondható befektetésekkel.

A bitcoint nem lehet megverni, de a magyar részvények is elképesztő profitot csináltak

Két éve még minden bizonnyal nem szerepelt volna egy ilyen összehasonlításban a bitcoin, hiszen a kriptodevizák kérdésköre még napjainkban is rengeteg érzést és ellenérzést vált ki, nemcsak a lakossági kisbefektetőkből, de az intézményi profikból és a felügyeleti szervekből is. Az elmúlt szűk két évben azonban az amerikai bitcoin-ETF-ek elindulása, majd az irántuk előálló hihetetlen kereslet, melyet messze nem csak a spekulatív lakossági vételek hajtanak, már gyakorlatilag belebetonozta a kriptopiac királyát a tőkepiaci főcsapásvonalba, így a tokent – melynek piaci kapitalizációja 2,4 ezermilliárd dollár, annyi, mint az ötödik legnagyobb amerikai cégnek, az Amazonnak – már egész egyszerűen nem lehet megkerülni. 

És, mint látszik, nem is érdemes:

a bitcoin az elmúlt öt év során 1000 százalékos hozammal rukkolt elő, ezen teljesítmény mellett minden más vizsgált eszköz szó szerint eltörpül.

 

A négyes fogat második helyére már a BUX index került, a hazai részvénypiac 200 százalékos teljesítménye pedig, ha a bitcoin szédületes ralija nem torzítaná ilyen drasztikusan a képet, igazán kiemelkedőnek tűnne az amerikai részvénypiac és az arany duplázása mellett – félreértés ne essék, így is az. 

A magyar részvényeket kifejezetten keményen viselte meg a Covid-járvány, majd 2022-ben az orosz–ukrán háború kirobbanása is, a BUX azonban a félelmek visszahúzódásával dinamikusan indult meg felfelé, lendülete pedig olyan jelentőssé vált az elmúlt évekre, hogy bőven lenyomta a világ menedékeszközét, az aranyat, és a világ legkedveltebb részvénypiacát, az amerikai tőzsdét is. Pedig katalizátornak ezek sem voltak híján: a nemesfémet a rég nem látott szintre emelkedő geopolitikai eszkaláció mellett a szintén erős gazdasági bizonytalanság is segítette, az amerikai piacot pedig a mesterséges intelligencia berobbanása tolta és tolja a mai napig szinte napról napra újabb csúcsokra.

A múltbéli hozamok semmilyen garanciát nem jelentenek a jövőbeli teljesítményre

Sokat emlegetik a befektetési guruk, hogy egy-egy eszköz vagy eszközosztály múltbéli teljesítményéből nem szabad következtetni a jövőbeli, várható hozamára. Ez kétségtelenül igaz, és azt a jelenlegi összehasonlítás során is érdemes kiemelni, hogy 

  • a hazai részvények kifejezetten olcsók voltak öt éve (ami most már messze nem jelenthető ki akkora bizonyossággal), hiszen az akkori árfolyamokban még vastagon benne volt például a Covid-diszkont is. 
  • És arról sem szabad elfeledkezni, hogy az elmúlt években a forint árfolyama is akkorákat lengett ki minden irányba, hogy ha egy befektető egy adott pillanatban szemlélte csak a portfólióját forintosítva, akkor bizony könnyedén égnek állhatott a haja, még akkor is, ha jó külföldi eszközbe fektetett. Ezzel a jelenséggel egyébként mi is foglalkoztunk nem olyan rég.
Kapcsolódó
  • Továbbá azt is érdemes mérlegelni, hogy ha a bitcoin lehozna még egy 1000 százalékos ralit a következő öt évben, akkor már többet érne, mint az amerikai tech gigászok jelenleg együttesen – ami persze nem lehetetlen, de a valószínűséget azért árnyalja.

A jelen cikk kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül befektetési tanácsnak, ajánlásnak vagy pénzügyi elemzésnek.

Állampapír

Állampapír
178 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
VVER-1200

Fontos vizsgát tartott a Paks II. Zrt. – a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelt a Roszatom, érkezhetnek a nukleáris berendezések az atomerőmű építéséhez

A legyártott elemek megfelelnek a megbízói elvárásoknak.
9 perc
politikai korrektség

Elképesztő slamasztikába futott az osztrák köztévé: megnyerték az Eurovíziót, most önthetik a pénzt a Dunába

Az, hogy a politika és a politikai korrektség vastagon belenyúl, ennek a versenynek a történetében már nem újdonság.
5 perc
NKFH

Atomot dob a kormány az internetes csalókra, azt is megbánják, hogy belekezdtek – meg vannak számlálva a napjaik

Kiemelt problémás területnek minősülnek az online térben elkövetett csalások, a harmadik országból érkezett termékek, illetve az ételfutárcégek ellenőrzése is. A csaló webáruházaknak azonban meg vannak számlálva a napjaik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu