Ennyiért lehet jegyet venni Sting budapesti koncertjére

2024 után a brit előadó jövőre újra fellép a magyar fővárosban, és már megindult a jegyek értékesítése. Sting Amerikában és Dél-Afrikában már sikeres turnéja Európában folytatódik, ennek lesz az egyik állomása az MVM Dome.
Világgazdaság
2025.10.09, 16:36
Frissítve: 2025.10.09, 16:58

Sting a 2024-es magyarországi fellépését követően egy év kihagyással, 2026-ban újra visszatér Budapestre a Sting Tour 2026 keretében. A tizenhétszeres Grammy-díjas művész Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott Sting 3.0 világkörüli turnéja egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában, amelynek keretében június 18-án a budapesti MVM Dome-ban is fellép – írta meg az Origo.

Sting
Világkörüli turnéja keretében jövőre Budapesten is fellép Sting / Forrás: Live Nation

Sting, aki úttörő munkásságáról ismert szólóelőadóként, valamint a The Police zenekar frontembereként, karrierje során folyamatosan feszegette a zenei innováció határait. A mostani turné egy új, dinamikus korszakot képvisel, amely hatalmas repertoárjának válogatott darabjait mutatja be háromtagú formációjával, amelyet régi zenésztársával, a virtuóz gitárossal, Dominic Millerrel, valamint a dinamikus dobossal, Chris Maasszal (Mumford & Sons, Maggie Rogers) alkotnak.

Emellett új koncertalbuma, a zenész legnagyobb slágereinek gyűjteményét kínáló Sting 3.0 Live már digitális formában, CD-n és 180 grammos vinilen is elérhető. A dalokat a mostani turnén rögzítették, azonban különlegességként szerepel rajta a Be Still My Beating Heart is, amelynek korábban még nem jelent meg koncertváltozata. 

A jövő évi koncertre elsőként Sting hivatalos rajongói klubjának tagjai számára nyílt meg a jegyvásárlási lehetőség október 1-jétől Sting oldalán keresztül. 

A regisztrált Live Nation-tagok október 2-án csatlakozhattak az elővásárlási lehetőséghez, míg a teljes körű jegyértékesítés október 3-án kezdődött meg a Live Nation oldalán.  

A koncertlátogatók többféle kategóriájú álló- és ülőjegy közül választhatnak, amelyek ára 26 100 forinttól 174 100 forintig terjed. 

A következő jegyárak érvényesek Sting budapesti koncertjén:

  • állóhelyek: egységesen 32 100 forint;
  • ülőhelyek: 26. 100-tól 84 100 forintig – az árak a szektorok elhelyezkedésének megfelelően változnak;
  • Sting Platinum Lounge (VIP-jegy): 174 100 forint.

A brit zenész, énekes-dalszerző pályafutásáról itt olvashat érdekességeket.

