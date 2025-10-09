Atomot dob a kormány az internetes csalókra, azt is megbánják, hogy belekezdtek – meg vannak számlálva a napjaik

„A munkáshitel, a családi adókedvezmény, a háromgyermekes édesanyák, az szja-mentesség, a nyugdíjasok utalványa, illetve a nyugdíjkorrekció által mintegy 300 millió forint marad az utolsó negyedévben a családoknál. Ennek kétharmada lecsapódhata fogyasztásban is” – közölte Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) konferenciáján.
A politikus hangsúlyozta: mindezért is fontos a fogyasztóvédelem hatásos működése, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen fel tudjon lépni.
A konferencián Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban elmondta, hogy a GDP-növekedés hajtóereje a következő negyedévben is a fogyasztás marad, a beruházások 2025 év végétől erősíthetik a növekedést.
Az államtitkár elmondta, hogy az idén létrejött új fogyasztóvédelmi hatóság az első kilenc hónapban
Hozzátette, hogy az emberek bizalommal fordulnak a hatóságokhoz: eddig összesen 19 800 bejelentés érkezett a kormányhivatalokhoz, a fogyasztóvédelemhez közvetlenül 5821 megkeresés.
Gerlaki Bence elmondta, hogy kiemelt problémás területnek minősülnek például az online térben elkövetett csalások, a harmadik országból érkezett termékek, az ételfutárcégek ellenőrzése és a jótállás, szavatosság érvényesítése is.
Ezekre a területekre továbbra is jelentős hangsúlyt fektetnek, sőt jövőre újabb megoldással is fel kell lépnie a fogyasztóvédelmi hatóságnak.
Létrejön a csalówebáruház-kereső,
amely vizsgálja az oldalak megbízhatóságát, elemzi az ügyfélszolgálatukat, a fizetési lehetőségeket, felhasználja a fogyasztói véleményeket, ezáltal a vásárlók előre értesülhetnek arról, hogy meg akarják-e téveszteni őket.
A nemzetgazdasági minisztérium hozzátette, hogy 2026 első negyedévében létrejön az oldal, amelyen keresztül a fogyasztók ellenőrizhetik bármelyik webáruházat. „A vásárlók még a vásárlás előtt fel tudják ismerni a kockázatot, és el tudják kerülni a csaló oldalakat” – fogalmazott Gerlaki Bence.
Csákiné dr. Gyuris Krisztina helyettes államtitkár elmondta, hogy a Temu és Shein megjelenésével az egész Európai Unióban szembesülni kellett azzal, hogy az EU-s vám és piacfelügyeleti szerveknek súlyos kihívásokkal kell szembenézniük. Az ázsiai webáruházak szolgáltatásait kiemelten ellenőrizni kell
A helyettes államtitkár kiemelte, hogy ezekre a felületekre is jellemző a „sötét mintázatok” megjelenése, vagyis a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, a hiányos tájékoztatás, a zavaros árfeltüntetés. Hozzátette, hogy ilyen a Temu-„szerencsekerék” megjelenése is, amelyet a fogyasztó semmilyen esetben nem tud kikerülni, ha vásárolni vagy ha csak nézelődni szeretne az oldalon.
Dr. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr dandártábornok, vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettes elmondta, hogy a Covid óta jócskán megváltozott a kereskedelem: „az országot ellepték a kis, szürke zacskós csomagok”, napi szinten számos alkalommal rendelik meg, és jönnek be az országba a legkülönfélébb termékek.
Az online rendeléseknél a hamis termékek is ugyanúgy jelen vannak: a legtöbb esetben játékok, ruházati cikkek, sportcipők, de legnagyobb mennyiségben a hamisított kozmetikumok fogynak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.