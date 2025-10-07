Deviza
EUR/HUF393.24 +1.14% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.65 +1.18% PLN/HUF92.46 +1.12% RON/HUF77.11 +0.96% CZK/HUF16.13 +0.86% EUR/HUF393.24 +1.14% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.65 +1.18% PLN/HUF92.46 +1.12% RON/HUF77.11 +0.96% CZK/HUF16.13 +0.86%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energetika
elektromos autók
OMV

Telepakolja a régiót e-töltőkkel a Mol nagy vetélytársa - nem aprózza el az óriáscég, gigantikus gyárat épít a magyar határon

Úgy felpörög az e-mobilitás a régióban, hogy még a földgázszegmenst is maga után húzza. Az OMV az ellenszélben is kitart elektrifikációs stratégiája mellett.
Murányi Ernő
2025.10.07., 15:55

Négyszeresére növeli az OMV közép-európai elektromos töltőállomásai számát, mivel az e-mobilitás egyre népszerűbb a régióban – mondta Alfred Stern vezérigazgató kedden.

Electric vehicle charging. OMV
Az OMV felpörgeti az e-töltők telepítését / Fotó: David Paul Morris

OMV: az e-mobilitás húzza a földgázszegmenst is
 

Az osztrák energiaipari óriáscég szerint úgy pörög az elektromos mobilitás a régióban, hogy az a gázüzletágát is fellendíti, mivel minden lehetséges energiaforrást áramtermelésre kell fordítaniuk.

Ennélfogva egész Európa is hosszabb ideig és nagyobb mennyiségben igényli még a földgázt, mint azt korábban jelezték – következtetett Stern. A vállalat egyébként az elmúlt 12 hónapban is megduplázta már gyorstöltőállomásai számát Közép-Európában, és 2030-ra körülbelül 5000 ilyen állomás üzemeltetését tervezi.

Jelentős az áramigény. A jövőben valóban már csak az áramhálózat egyensúlyának fenntartásához is egyre több földgázra lesz szükségünk

– emelte ki Berislav Gaso, a vállalat energiaüzletágának vezetője is.
Bár a bécsi székhelyű vállalat olajtermelése továbbra is tetemes bevételt generál, Stern szerint a beruházások egyre inkább a nagyobb növekedési potenciállal rendelkező szektorokba, például a földgázszegmensbe áramlanak.

Az OMV tehát – úgy tűnik – kitart az elektrifikációs stratégiája mellett, miközben több globális energiaóriás is visszatérőben van a kőolajhoz, és a Trump-kormányzat is egyre nagyobb nyomást gyakorol a Nemzetközi Energiaügynökségre (IEA), hogy módosítsa a 2029-ben bekövetkező kőolajcsúcsra vonatkozó előrejelzését.

 

A magyar határon épül a hatalmas zöldhidrogén-üzem

Stern ezzel szemben még fel is szólította az európai szabályozó hatóságokat, hogy tartsák be ambiciózus éghajlat-politikai céljaikat, és teremtsenek átláthatóbb viszonyokat a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek árazásában.

Az OMV különben arra számít, hogy a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek ára 2026 és 2030 között tonnánként 70-110 euró körül alakulhat. Kedden az amszterdami ICE Endex tőzsdén egy tonna szén-dioxid-kibocsátási joggal 78,90 euróért kereskedtek.

Stern szerint ugyanis a szabályozásnak a kibocsátás költségeinek emelésére kellene összpontosítania, ahelyett, hogy technológiákat írna elő.

Jóllehet az OMV a következő négy évre 3,5 milliárd euróval csökkentette beruházási kiadásait, továbbra is önti a pénzt a fenntartható energetikába. Megkezdte a magyar határon Európa egyik legnagyobb zöldhidrogén-üzemének építését, emellett számottevő összeget fektet a geotermikus energiába is.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Nemzeti Közszolgálai Egyetem

A nagy AI-sztori: amikor a gép már jobban ért minket, mint mi egymást

Az MI-chatbotok sokszor vonzóbb válaszokat adnak, mint embertársaink, ám ez megtévesztő lehet.
6 perc
energiabiztonság

Megszólalt a Mol: Képtelenség végleg leválni az orosz olajról – a Barátság vezeték bezárása visszafordíthatatlan veszteséget okozna, Európa egy skanzen lesz

A Mol felsővezetője öntött tiszta vizet a pohárba.
3 perc
Otthon Start

3 százalékos hitel: azonnal lépni kellett a támogatott hitel miatt – mutatjuk, hogy reagál a kormány: új lakások tízezreit jelentették be

A fix 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitel nem csupán a jelzálogpiacot, de az építőipart is új lendületbe hozta.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu