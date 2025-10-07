Telepakolja a régiót e-töltőkkel a Mol nagy vetélytársa - nem aprózza el az óriáscég, gigantikus gyárat épít a magyar határon

Négyszeresére növeli az OMV közép-európai elektromos töltőállomásai számát, mivel az e-mobilitás egyre népszerűbb a régióban – mondta Alfred Stern vezérigazgató kedden.

Az OMV felpörgeti az e-töltők telepítését / Fotó: David Paul Morris

OMV: az e-mobilitás húzza a földgázszegmenst is



Az osztrák energiaipari óriáscég szerint úgy pörög az elektromos mobilitás a régióban, hogy az a gázüzletágát is fellendíti, mivel minden lehetséges energiaforrást áramtermelésre kell fordítaniuk.

Ennélfogva egész Európa is hosszabb ideig és nagyobb mennyiségben igényli még a földgázt, mint azt korábban jelezték – következtetett Stern. A vállalat egyébként az elmúlt 12 hónapban is megduplázta már gyorstöltőállomásai számát Közép-Európában, és 2030-ra körülbelül 5000 ilyen állomás üzemeltetését tervezi.

Jelentős az áramigény. A jövőben valóban már csak az áramhálózat egyensúlyának fenntartásához is egyre több földgázra lesz szükségünk

– emelte ki Berislav Gaso, a vállalat energiaüzletágának vezetője is.

Bár a bécsi székhelyű vállalat olajtermelése továbbra is tetemes bevételt generál, Stern szerint a beruházások egyre inkább a nagyobb növekedési potenciállal rendelkező szektorokba, például a földgázszegmensbe áramlanak.

Az OMV tehát – úgy tűnik – kitart az elektrifikációs stratégiája mellett, miközben több globális energiaóriás is visszatérőben van a kőolajhoz, és a Trump-kormányzat is egyre nagyobb nyomást gyakorol a Nemzetközi Energiaügynökségre (IEA), hogy módosítsa a 2029-ben bekövetkező kőolajcsúcsra vonatkozó előrejelzését.

Stern ezzel szemben még fel is szólította az európai szabályozó hatóságokat, hogy tartsák be ambiciózus éghajlat-politikai céljaikat, és teremtsenek átláthatóbb viszonyokat a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek árazásában.

Az OMV különben arra számít, hogy a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek ára 2026 és 2030 között tonnánként 70-110 euró körül alakulhat. Kedden az amszterdami ICE Endex tőzsdén egy tonna szén-dioxid-kibocsátási joggal 78,90 euróért kereskedtek.

Stern szerint ugyanis a szabályozásnak a kibocsátás költségeinek emelésére kellene összpontosítania, ahelyett, hogy technológiákat írna elő.