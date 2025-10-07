Deviza
Összerogy a Mercedes: az egyik legfontosabb piacáról szorulhat ki a német gyártó, ha nem talál megoldást

A német autógyártó hiába teljesített jól számos kontinensen, ha lemaradt a világ legnagyobb autópiacán. A Mercedes helyzetét az amerikai vámok sem segítik.
K. B. G.
2025.10.07., 17:11

Továbbra sem képes magára találni a Mercedes-Benz, így a német autógyártó eladásai tovább zuhantak a harmadik negyedévben is. A problémát nemcsak a Donald Trump által bevezetett autóipari vámok jelentik, hanem az is, hogy a Mercedes képtelen felvenni a versenyt a világ legnagyobb autópiacán, Kínában a helyi versenytársakkal.

Trump’s 25% Tariff On Imported Vehicles And Auto Parts To Impact Jobs And Economy
Kiszorul a világ legnagyobb autpiacáról a Mercedes / Fotó: NurPhoto via AFP

A Mercedes egyik legfontosabb piaca Kína, ahol zuhannak az eladások

A német autógyártó összesen 441 500 személyautót adott el július és szeptember között, ami 12 százalékkal kevesebb a tavalyinál. Az eredményeket az amerikai eladások 17 százalékos és még inkább a kínai forgalom 27 százalékos visszaesése húzta vissza. Mathias Geisen, a cég igazgatótanácsának tagja is felhívta a figyelmet arra, hogy 

az eladások Európában, Dél-Amerikában és a Perzsa-öböl körüli államokban jól teljesítettek, ám ez nem tudta ellensúlyozni a vállalat gyengeségét Kínában.

Ez nem is csoda, hiszen a Reuters összefoglalója szerint az elektromos autókból a Mercedes csak 42 600-at adott el, ami kevesebb mint az összes eladás 10 százaléka, miközben Kínában már minden második eladott autó elektromos. Az ázsiai ország ráadásul az eladások több mint negyedét adja még a visszaesés után is. A kínai piacon nemcsak a Mercedes, de a Porsche sem találja a helyét.

Nem az amerikai vámok miatt van bajban a Mercedes

A Mercedes gondjait tehát elsősorban nem az amerikai piacra lépést nehezítő vámok okozzák – különösen, hogy a cégnek van gyára az Egyesült Államok területén –, hanem az, hogy a vállalat lemaradt a kínai versenytársai mögött a világ legnagyobb autópiacán. Korábban a cég az idei évre vonatkozó iránymutatását is visszafogta Trump vámjaira hivatkozva.

A MarketScreener adatai szerint a Mercedes számára kedvező lehet, hogy az általános visszaesés ellenére a cég felső kategóriás, nagyobb hasznot hajtó autóiból 10 százalékkal több fogyott, mint tavaly, így főként az alap- és a belépő kategóriás járművek eladása esett vissza. Az viszont nem tűnik kedvezőnek, hogy a Mercedes furgonok eladása is csökkent a harmadik negyedévben, világszerte éves szinten 8 százalékkal.

