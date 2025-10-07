Vége a vitának az Országgyűlésben: így fogadhatják el a veszélyhelyzeti jogrendet

Rendkívüli ülést tartott kedden az Országgyűlés. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az egyetlen napirendi pont az orosz–ukrán háború miatti veszélyhelyzetről szóló törvényjavaslat általános vitája.

Az országgyűlés a veszélyhelyzet ismételt meghosszabbításáról döntött / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ülés elején megemlékeztek a közelmúltban elhunyt korábbi képviselőkről, Örvendi Lászlóról (Fidesz) és Tóth Istvánról (MSZP). A napirend előtti felszólalásokat követően került sor a napirendi pontok megvitatására.

Az egyetlen napirendi pont elején a javaslat benyújtója, Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes ismertette annak részleteit. Ennek legfontosabb eleme a szomszédban zajló háború miatt 2022. november elseje óta érvényben lévő veszélyhelyzet 180 nappal, 2026. május 13-ig történő meghosszabbítása. Répássy indoklása szerint a hazánk szomszédságában zajló orosz–ukrán háború immár több mint 3,5 éve tart, elhúzódik, még nem látjuk a végét. A fegyveres konfliktus gazdasági és humanitárius hatásai Magyarországon is érzhetők. A háború miatt szerinte szükséges, hogy a krízis aktuális fejleményeire a kormány gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni.

A frakciók ismertették álláspontjukat az Országgyűlésben

Sebián-Petrovszki László, a DK parlamenti frakcióvezetője kifejtette abbéli aggályait, hogy a rendeleti kormányzás arra is lehetőséget biztosít a kormánynak, hogy a nem csupán az orosz–ukrán háború hatásaihoz kapcsolódó ügyekben is önállóan döntéseket hozzon, és attól tart, hogy ezzel visszaél.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szerint a kormánynak semmilyen visszaéléssel kapcsolatos terve nincs a veszélyhelyzet kihirdetésével, az nem függ össze a 2026-os országgyűlési választásokkal. Szerinte ez csak mozgásteret ad a kormánynak arra, hogy szükség esetén lépni tudjon.

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője úgy véli, hogy az Ukrajnában zajló háború következményeihez való alkalmazkodáshoz a normál jogrendben is minden lehetőség adott, ezt több más ország is meg tudta tenni.

Novák Előd, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt emelte ki, hogy Magyarország a NATO egyetlen olyan tagállama, ahol veszélyhelyzet van érvényben. Kifejezte abbéli aggodalmát, hogy a kormány a rendeleti kormányzásról soha nem akar majd lemondani.