Kilőtt az OTP- és az Alteo-rakéta, horrorisztikusan gyengül a forint

Megrázta magát kedden az OTP, és hatalmas, 8,5 milliárd forintos forgalom mellett 2,4 százalékkal, 29 650 forintra emelkedett az árfolyama, miután érkezett egy brutális céláremelés a legnagyobb forgalmú magyar részvényre. Ezzel megszakadt az OTP-papírok napok óta tartó vesszőfutása.
Jól szerepelt a Mol és a Richter is. Az előbbi 0,9 százalékkal, 2780 forintra, a gyógyszerpapír pedig 1,2 százalékkal, 10 240 forintra drágult.
A Magyar Telekom kurzusa viszont 1 százalékkal, 1802 forintra süllyedt.
A blue chipeken kívül ki kell még emelni az Alteót is, amelynek árfolyama egy hétfői céláremelést követően lőtt ki kedden,
9,4 százalékkal, egészen 4890 forintig száguldva.
Összességében a BUX 1,4 százalékkal, 101 346 pontra emelkedett. A BÉT azonnali részvényforgalma meghaladta a 12,3 milliárd forintot.
A forint ellenben egy nap alatt több mint 1,1 százalékkal értékelődött le az euróval, és 1,6 százalékkal a dollárral szemben. Jelenleg egy euróért már 393,3 forintot, míg egy dollárért 337,26 forintot kell adni.
A meghatározó európai tőzsdeindexek minimális pluszban ácsorogtak valamivel a BÉT kicsengetése előtt, és bár Amerika is a pozitív tartományban nyitott, gyorsan bepirosodtak a vezető tengerentúli indexek.
Befektetői körökben egyébként Európa-szerte az eladósodott Franciaország feszült politikai helyzete a beszédtéma, ám a stratégák nem számítanak rá, hogy a krízis tovaterjedne.
Az Európai Központi Bank elegendő eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy enyhítse a kötvénypiacokon esetlegesen kialakuló zavarokat. A francia politikai jövővel kapcsolatos bizonytalanságok ezért a DAX-ra nem voltak negatív hatással
– mondta például Jochen Stanzl, a német CMC Markets brókercég részvényelemzője.
