Pénz, politika, játékok: az Electronic Arts lett Szaúd-Arábia új trófeája – kérdés, mennyire viseli ez meg a videójáték-ipart

A videójáték-ipar történetének egyik legnagyobb felvásárlása zajlik éppen: az Electronic Arts (EA), a világ egyik legismertebb játékkiadója és fejlesztője 55 milliárd dollárért egy közel-keleti és amerikai befektetőkből álló konzorcium kezébe kerül. A tranzakció mérete és jellege példátlan, hiszen a cég kivonul a tőzsdéről, magántulajdonba kerül, ezzel pedig lezárul egy jelentős korszak a gaming történelmében. Az üzlet azonban nemcsak pénzügyi rekordot dönt, hanem számos kérdést is felvet arról, mi vár az EA-re, stúdióira és a globális játékiparra.
A megállapodás értelmében a szaúdi állami befektetési alap (Public Investment Fund – PIF), a technológiai befektetésekben évtizedek óta aktív Silver Lake, valamint Jared Kushner érdekeltsége, az Affinity Partners vásárolják fel az EA-t. A részvényesek részvényenként 210 dollárt kapnak – 25 százalékkal többet, mint amennyit a papírok a hír kiszivárgása előtt értek. A konstrukcióban 36 milliárd dollárnyi saját tőke mellett több mint 20 milliárd dollárnyi hitel is szerepel, melyet a JPMorgan finanszíroz.
Ez a lépés minden idők legnagyobb készpénzes, úgynevezett „take-private” akvizíciója, melynek következtében
az EA-t kivezetik a tőzsdéről, és a részvényesi elvárások nyomása helyett a három befektetőcsoportnak kell megfelelnie.
Hasonló méretű üzletre utoljára akkor volt példa, amikor a Microsoft 69 milliárdért megvette az Activision Blizzardot – de azt meghagyták nyilvános cégként. Itt éppen a privatizáció az, ami precedens nélküli.
Az 1982-ben alapított Electronic Arts évtizedeken át a videójáték-ipar egyik zászlóshajója volt. Nevéhez fűződik a világ legnépszerűbb sportjáték-sorozata, a FIFA (ami jelenleg EA Sports FC), de olyan ikonikus brandek is, mint
Több százmillió eladott példány, több milliárd dolláros bevétel és olyan ismertség, amely még a játékokon kívül is jelentett valamit.
Az utóbbi másfél évtizedben azonban a kiadó fokozatosan elveszítette a játékosok bizalmát. A közösségi médiát és a fórumokat elárasztották a panaszok: futószalagon gyártott sportjátékok, minimális újítás, erőszakosan beépített mikrotranzakciók, loot boxok körüli botrányok, félkész állapotban piacra dobott címek.
Az egyik legnagyobb kihagyott lehetőség az exkluzív Star Wars-jogokhoz kötődik.
Az EA 2013-ban megszerezte a teljes jogot a franchise videójátékos feldolgozására, ám a várva várt korszakos játékok helyett csupán néhány, vegyes fogadtatású cím született. A Battlefront II. loot box-botrányát még a Disney is kénytelen volt kommentálni, és azóta is intő példaként tartják számon.
Mindezek mellett az EA menedzsmentje sorra emésztette fel a kreatív stúdiókat. A BioWare, amely a Mass Effect és a Dragon Age révén a világ egyik legnagyobb RPG-fejlesztője volt, mára szinte árnyéka önmagának.
és a folyamatos leépítések mind azt jelezték: a kreatív szabadság helyett a profitmaximálás vált elsődlegessé. Nem véletlen, hogy a BioWare volt írói közül többen keserű iróniával kommentálták a mostani bejelentést, egyenesen a stúdió jövőjét féltve.
A befektetői csoport nyilatkozataiban a növekedés, az innováció és a hosszú távú stabilitás hangsúlyozása szerepel. A hivatalos kommunikáció szerint a mesterséges intelligencia (MI) bevonásával hatékonyabb fejlesztési folyamatokat, új típusú játékélményeket és erősebb globális jelenlétet akarnak elérni. Ez azonban kétélű fegyver:
a költséghatékonyság valóban új lehetőségeket teremthet, ugyanakkor a kreatív kockázatvállalás további háttérbe szorulásához vezethet.
A legnagyobb aggodalom a 20 milliárd dolláros hitel: a befektetők minden bizonnyal elvárják majd, hogy a legnagyobb franchise-ok – az EA Sports FC, a Madden, a Battlefield – hozzák a stabil bevételt. Ez szűkítheti a portfóliót, és az olyan stúdiók, mint a BioWare, a Respawn vagy a Maxis, könnyen a „költségcsökkentés” áldozataivá válhatnak, ha a projektjeik nem teljesítenek a várt szinten.
A piac egészére nézve pedig újabb jelzés: a videójáték-ipar már nem pusztán kreatív művészeti ág, hanem a globális tőke egyik legfontosabb terepe. Szaúd-Arábia az utóbbi években agresszívan vásárolt be az iparágban – Niantic, Scopely, e-sport-szervezetek –, most pedig egy olyan vállalat került a kezébe, amely 40 éven át a nyugati játékpiac egyik bástyája volt.
Ez egyben politikai dimenziót is ad az ügyletnek.
A PIF Mohammed bin Szalmán koronaherceg irányítása alatt működik,
akinek országát rendszeresen érik bírálatok emberi jogi visszaélések miatt. Így a játékosok és az iparági szereplők számára nemcsak üzleti, hanem morális kérdés is, hogy az EA milyen jövőt épít majd ebben a keretben.
Az Electronic Arts privatizálása messze túlmutat önmagán: az egész videójáték-ipar jövőjére hatással lehet. Az elmúlt években már láttuk, ahogy a legnagyobb szereplők egyre nagyobb darabokat hasítanak ki a piacból. Az EA mostani ügylete azt jelzi, hogy a globális tőke, különösen a közel-keleti állami vagyonalapok, egyre nyíltabban lépnek be a játékiparba.
Ez több szinten is átalakíthatja az erőviszonyokat:
Összességében az EA felvásárlása tehát nemcsak egy kiadó sorsát dönti el, hanem az egész iparágban új standardot állíthat fel: a játékipar egyre kevésbé a fejlesztők és kreatív stúdiók terepe, és egyre inkább a globális befektetési alapok és geopolitikai stratégiák játszótere lesz.
A tranzakció várhatóan 2027 elején zárul le véglegesen, addig a szabályozói jóváhagyások és a részvényesi szavazások még hátravannak. Andrew Wilson, az EA vezérigazgatója a helyén marad, de kérdés, hogy a jövőben mennyire lesz valódi döntési szabadsága.
A játékipar számára a hír egyszerre sokkoló és elgondolkodtató:
A játékosok pedig azt látják: az iparág, mely egykor szenvedélyből és kreativitásból építkezett, ma már a globális pénzügyi stratégiák egyik terepe lett. Ez már a nagyok játéka, a kisember pedig csak örül, ha évente egyszer kap egy-két valóban élvezhető játékot. Azt idén már két játék – a Clair Obscur: Expedition 33 és a Hollow Knight: Silksong – is bizonyította, hogy a figyelem és a kreativitás vonzza be legjobban a játékosokat, nem a túlárazott, csillogó címek és az agyonmarketingelt diverzitás.
Az EA felvásárlása nem egy korszak kezdete, se nem egy korszak befejezése: ez a felvásárlási korszak már évek óta tart (kezdve azzal, hogy a Microsoft felvárásolta a Bethesdát, majd később az Activision Blizzardot), és még nem most lesz vége. A kisebb-nagyobb halak mind be fogják kebelezni azokat a stúdiókat, melyek túl sokszor megbotlottak az elmúlt évek kiszámíthatatlan forgatagában.
A woke, a diverzifikáció, a klasszikus játékelemek visszahozása, a nagy franchise-ok bővítése – ezek az elvárások mind-mind összezavarták a stúdióvezetőket és részvényeseket, és a végén már valóban nem tudták, hogy kiknek és milyen játékot kell fejleszteni.
A világ egyik legismertebb kiadója immár magántulajdonban, közel-keleti és amerikai befektetők kezében működik tovább – a kérdés most az, hogy ez a váltás képes lesz-e új lendületet adni egy sokat kritizált, megkopott óriásnak – vagy végleg bebizonyítja, hogy a pénzügyi logika felülírta a videójáték mint médium eredeti ígéretét.
Egy biztos: az EA és a hozzá tartozó stúdiók mostantól minden korábbinál szorosabban kötődnek a globális tőkeérdekekhez. Hogy ebből a játékosok profitálnak-e, vagy csupán még több „biztos bevételű” sportjátékot és lövöldözést kapnak, az a következő évek legfontosabb kérdése lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.