Deviza
EUR/HUF393.24 +1.14% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.65 +1.18% PLN/HUF92.46 +1.12% RON/HUF77.11 +0.96% CZK/HUF16.13 +0.86% EUR/HUF393.24 +1.14% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.65 +1.18% PLN/HUF92.46 +1.12% RON/HUF77.11 +0.96% CZK/HUF16.13 +0.86%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
gaming
felvásárlás
videójátékok
EA
Electronic Arts
Szaúd-Arábia

Pénz, politika, játékok: az Electronic Arts lett Szaúd-Arábia új trófeája – kérdés, mennyire viseli ez meg a videójáték-ipart

Történelmi méretű üzlettel privatizálják az Electronic Artsot: a FIFA, a Sims és a Battlefield kiadóját 55 milliárd dollárért vette meg egy szaúdi és amerikai befektetőkből álló konzorcium. A tranzakció minden idők legnagyobb készpénzes kivásárlása a szórakoztatóiparban. A játékosok azonban szkeptikusak: az Electronic Arts hírnevét az elmúlt tizenöt év rossz döntései és félresikerült projektjei erősen megtépázták.
Gergely Máté
2025.10.07., 16:04

A videójáték-ipar történetének egyik legnagyobb felvásárlása zajlik éppen: az Electronic Arts (EA), a világ egyik legismertebb játékkiadója és fejlesztője 55 milliárd dollárért egy közel-keleti és amerikai befektetőkből álló konzorcium kezébe kerül. A tranzakció mérete és jellege példátlan, hiszen a cég kivonul a tőzsdéről, magántulajdonba kerül, ezzel pedig lezárul egy jelentős korszak a gaming történelmében. Az üzlet azonban nemcsak pénzügyi rekordot dönt, hanem számos kérdést is felvet arról, mi vár az EA-re, stúdióira és a globális játékiparra.

Az Electronic Arts lett Szaúd-Arábia új trófeája – kérdés, mennyire viseli ez meg majd a videójáték-ipart
Az Electronic Arts lett Szaúd-Arábia új trófeája – kérdés, mennyire viseli ez meg a videójáték-ipart / Fotó: NurPhoto via AFP

A megállapodás értelmében a szaúdi állami befektetési alap (Public Investment Fund – PIF), a technológiai befektetésekben évtizedek óta aktív Silver Lake, valamint Jared Kushner érdekeltsége, az Affinity Partners vásárolják fel az EA-t. A részvényesek részvényenként 210 dollárt kapnak – 25 százalékkal többet, mint amennyit a papírok a hír kiszivárgása előtt értek. A konstrukcióban 36 milliárd dollárnyi saját tőke mellett több mint 20 milliárd dollárnyi hitel is szerepel, melyet a JPMorgan finanszíroz.

Ez a lépés minden idők legnagyobb készpénzes, úgynevezett „take-private” akvizíciója, melynek következtében 

az EA-t kivezetik a tőzsdéről, és a részvényesi elvárások nyomása helyett a három befektetőcsoportnak kell megfelelnie. 

Hasonló méretű üzletre utoljára akkor volt példa, amikor a Microsoft 69 milliárdért megvette az Activision Blizzardot – de azt meghagyták nyilvános cégként. Itt éppen a privatizáció az, ami precedens nélküli.

Az Electronic Arts felemelkedése és mélyrepülése

Az 1982-ben alapított Electronic Arts évtizedeken át a videójáték-ipar egyik zászlóshajója volt. Nevéhez fűződik a világ legnépszerűbb sportjáték-sorozata, a FIFA (ami jelenleg EA Sports FC), de olyan ikonikus brandek is, mint

  • a The Sims,
  • a Need for Speed,
  • a Battlefield,
  • vagy a Mass Effect

Több százmillió eladott példány, több milliárd dolláros bevétel és olyan ismertség, amely még a játékokon kívül is jelentett valamit.

Az utóbbi másfél évtizedben azonban a kiadó fokozatosan elveszítette a játékosok bizalmát. A közösségi médiát és a fórumokat elárasztották a panaszok: futószalagon gyártott sportjátékok, minimális újítás, erőszakosan beépített mikrotranzakciók, loot boxok körüli botrányok, félkész állapotban piacra dobott címek.

Az egyik legnagyobb kihagyott lehetőség az exkluzív Star Wars-jogokhoz kötődik. 

Az EA 2013-ban megszerezte a teljes jogot a franchise videójátékos feldolgozására, ám a várva várt korszakos játékok helyett csupán néhány, vegyes fogadtatású cím született. A Battlefront II. loot box-botrányát még a Disney is kénytelen volt kommentálni, és azóta is intő példaként tartják számon.

Mindezek mellett az EA menedzsmentje sorra emésztette fel a kreatív stúdiókat. A BioWare, amely a Mass Effect és a Dragon Age révén a világ egyik legnagyobb RPG-fejlesztője volt, mára szinte árnyéka önmagának.

  • Az Anthem csúfos bukása,
  • a Dragon Age: The Veilguard gyenge teljesítménye

és a folyamatos leépítések mind azt jelezték: a kreatív szabadság helyett a profitmaximálás vált elsődlegessé. Nem véletlen, hogy a BioWare volt írói közül többen keserű iróniával kommentálták a mostani bejelentést, egyenesen a stúdió jövőjét féltve.

Az új tulajdonos az MI-vel játszana, a fejlesztők közben a fejüket fogják

A befektetői csoport nyilatkozataiban a növekedés, az innováció és a hosszú távú stabilitás hangsúlyozása szerepel. A hivatalos kommunikáció szerint a mesterséges intelligencia (MI) bevonásával hatékonyabb fejlesztési folyamatokat, új típusú játékélményeket és erősebb globális jelenlétet akarnak elérni. Ez azonban kétélű fegyver: 

a költséghatékonyság valóban új lehetőségeket teremthet, ugyanakkor a kreatív kockázatvállalás további háttérbe szorulásához vezethet.

A legnagyobb aggodalom a 20 milliárd dolláros hitel: a befektetők minden bizonnyal elvárják majd, hogy a legnagyobb franchise-ok – az EA Sports FC, a Madden, a Battlefield – hozzák a stabil bevételt. Ez szűkítheti a portfóliót, és az olyan stúdiók, mint a BioWare, a Respawn vagy a Maxis, könnyen a „költségcsökkentés” áldozataivá válhatnak, ha a projektjeik nem teljesítenek a várt szinten.

A piac egészére nézve pedig újabb jelzés: a videójáték-ipar már nem pusztán kreatív művészeti ág, hanem a globális tőke egyik legfontosabb terepe. Szaúd-Arábia az utóbbi években agresszívan vásárolt be az iparágban – Niantic, Scopely, e-sport-szervezetek –, most pedig egy olyan vállalat került a kezébe, amely 40 éven át a nyugati játékpiac egyik bástyája volt.

Ez egyben politikai dimenziót is ad az ügyletnek. 

A PIF Mohammed bin Szalmán koronaherceg irányítása alatt működik, 

akinek országát rendszeresen érik bírálatok emberi jogi visszaélések miatt. Így a játékosok és az iparági szereplők számára nemcsak üzleti, hanem morális kérdés is, hogy az EA milyen jövőt épít majd ebben a keretben.

Az EA birtokában olyan nagy videójáték–franchise-ok vannak, mint a Battlefield / Fotó: AFP

A teljes videójáték-iparra is hatással lehet az EA eladása

Az Electronic Arts privatizálása messze túlmutat önmagán: az egész videójáték-ipar jövőjére hatással lehet. Az elmúlt években már láttuk, ahogy a legnagyobb szereplők egyre nagyobb darabokat hasítanak ki a piacból. Az EA mostani ügylete azt jelzi, hogy a globális tőke, különösen a közel-keleti állami vagyonalapok, egyre nyíltabban lépnek be a játékiparba.

Ez több szinten is átalakíthatja az erőviszonyokat:

  1. Konszolidáció felgyorsulása: ha a harmadik legnagyobb kiadó is magántulajdonba kerül, az kisebb szereplőket is arra kényszeríthet, hogy partnert keressenek. Könnyen elképzelhető, hogy a következő években újabb felvásárlási hullám indul, amelynek áldozata lehet például a Capcom, a Square Enix vagy akár a Sega.
  2. Kreativitás kontra biztos bevétel : a 20 milliárd dollárnyi adósság törlesztése miatt az EA minden eddiginél jobban rá fog szorulni a garantált bevételt hozó sorozatokra. Ez az iparág egészére kihat, mert a többi kiadó is kénytelen lesz hasonló, kockázatkerülő stratégiát követni, nehogy lemaradjon. Az eredmény: kevesebb kísérletező indie–AAA hibrid, több sport- és lövöldözős folytatás.
  3. Politikai dimenzió erősödése: az, hogy a világ egyik legnagyobb játékkészítője szaúdi állami alap ellenőrzése alá kerül, precedenst teremt. A gaming többé nem pusztán üzlet, hanem geopolitikai eszköz is lehet. Ha egy ország a popkultúra egyik legerősebb médiumában szerzi meg a vezető pozíciót, az közvetett kulturális befolyást is jelent.
  4. Mesterséges intelligencia és automatizáció: a befektetői csoport nyíltan az MI beépítésétől vár költséghatékonyságot. Ha az EA valóban agresszívan alkalmazza az MI-t a fejlesztésben, az egész iparág kénytelen lesz követni – akár kreatív kompromisszumok árán is. Ez új versenyhelyzetet teremt a független stúdiók számára is.

Összességében az EA felvásárlása tehát nemcsak egy kiadó sorsát dönti el, hanem az egész iparágban új standardot állíthat fel: a játékipar egyre kevésbé a fejlesztők és kreatív stúdiók terepe, és egyre inkább a globális befektetési alapok és geopolitikai stratégiák játszótere lesz.

Már rég beköszöntött az új korszak, ez már csak sodródás

A tranzakció várhatóan 2027 elején zárul le véglegesen, addig a szabályozói jóváhagyások és a részvényesi szavazások még hátravannak. Andrew Wilson, az EA vezérigazgatója a helyén marad, de kérdés, hogy a jövőben mennyire lesz valódi döntési szabadsága.

A játékipar számára a hír egyszerre sokkoló és elgondolkodtató: 

  • a Microsofthoz került Bethesda és Activision Blizzard után most az EA is kiesik a nyilvánosan jegyzett cégek sorából; 
  • a Ubisoft a Tencenttel keresi a túlélési lehetőséget, a kisebb kiadók pedig egyre inkább a túlélésért küzdenek. 

A játékosok pedig azt látják: az iparág, mely egykor szenvedélyből és kreativitásból építkezett, ma már a globális pénzügyi stratégiák egyik terepe lett. Ez már a nagyok játéka, a kisember pedig csak örül, ha évente egyszer kap egy-két valóban élvezhető játékot. Azt idén már két játék – a Clair Obscur: Expedition 33 és a Hollow Knight: Silksong – is bizonyította, hogy a figyelem és a kreativitás vonzza be legjobban a játékosokat, nem a túlárazott, csillogó címek és az agyonmarketingelt diverzitás.

Az EA felvásárlása nem egy korszak kezdete, se nem egy korszak befejezése: ez a felvásárlási korszak már évek óta tart (kezdve azzal, hogy a Microsoft felvárásolta a Bethesdát, majd később az Activision Blizzardot), és még nem most lesz vége. A kisebb-nagyobb halak mind be fogják kebelezni azokat a stúdiókat, melyek túl sokszor megbotlottak az elmúlt évek kiszámíthatatlan forgatagában. 

A woke, a diverzifikáció, a klasszikus játékelemek visszahozása, a nagy franchise-ok bővítése – ezek az elvárások mind-mind összezavarták a stúdióvezetőket és részvényeseket, és a végén már valóban nem tudták, hogy kiknek és milyen játékot kell fejleszteni. 

A világ egyik legismertebb kiadója immár magántulajdonban, közel-keleti és amerikai befektetők kezében működik tovább – a kérdés most az, hogy ez a váltás képes lesz-e új lendületet adni egy sokat kritizált, megkopott óriásnak – vagy végleg bebizonyítja, hogy a pénzügyi logika felülírta a videójáték mint médium eredeti ígéretét.

Egy biztos: az EA és a hozzá tartozó stúdiók mostantól minden korábbinál szorosabban kötődnek a globális tőkeérdekekhez. Hogy ebből a játékosok profitálnak-e, vagy csupán még több „biztos bevételű” sportjátékot és lövöldözést kapnak, az a következő évek legfontosabb kérdése lesz.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Nemzeti Közszolgálai Egyetem

A nagy AI-sztori: amikor a gép már jobban ért minket, mint mi egymást

Az MI-chatbotok sokszor vonzóbb válaszokat adnak, mint embertársaink, ám ez megtévesztő lehet.
6 perc
energiabiztonság

Megszólalt a Mol: Képtelenség végleg leválni az orosz olajról – a Barátság vezeték bezárása visszafordíthatatlan veszteséget okozna, Európa egy skanzen lesz

A Mol felsővezetője öntött tiszta vizet a pohárba.
3 perc
Otthon Start

3 százalékos hitel: azonnal lépni kellett a támogatott hitel miatt – mutatjuk, hogy reagál a kormány: új lakások tízezreit jelentették be

A fix 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitel nem csupán a jelzálogpiacot, de az építőipart is új lendületbe hozta.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu