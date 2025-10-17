Ralizott a 4iG, de a Richter is pattant, a forint délután kapott erőre

A BUX 102 968 ponton zárt, ami egészen minimális mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel kissé felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. Péntek délelőtt inkább a rossz hírek hatottak a forintra, míg délután már a jó híreké volt a terep.

A pesti parketten most nem a blue chipek húzták a prímet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: szerény pluszba kapaszkodtak az indexek

A tengerentúli tőzsdéken továbbra is a bankszektor miatt aggódnak a befektetők. Emellett Donald Trump amerikai elnök Kínára vonatkozó megjegyzései keltettek izgalmat.

A széles piacot leképező S&P 500 index, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt közel negyed százalékos pluszba kapaszkodott.

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama 4 százalék fölé kúszott.

A Wall Street félelem barométereként szolgáló VIX index a tegnapi felívelés után ma valamelyest süllyedt.

Pesti parkett: pattant a Richter, ralizott a 4iG

Az OTP 30 330 forinton zárt, ami 1 százalékos csúszás.