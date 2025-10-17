A lengyelek meg merték csinálni: megszégyenítették Németországot, Donald Tusk győzelmi nyilatkozatott tett – "Az Északi Áramlat 2 ügye lezárva"

A Varsói Kerületi Bíróság nemhogy megtagadta az ukrán férfi kiadatását, de elrendelte azonnali szabadon bocsátását is. 2022 szeptemberében, hét hónappal azután, hogy Moszkva megkezdte Ukrajna elleni invázióját, egy sor víz alatti robbanás károsította meg az Északi Áramlat csővezetékeit.

„A lengyel bíróságnak nincsenek bizonyítékai ebben az ügyben, mivel a német fél csak nagyon általános információkat küldött” – idézte Dariusz Lubowski bírót a PAP lengyel hírügynökség.

Donald Tusk már eddig is amellett érvelt, hogy Lengyelország ne adja ki az Északi Áramlat 2. feltételezett felrobbantóját / Fotó: Artur Widak / AFP

A bíró azt is állította, hogy az állítólagos szabotázs egy „katonai műveletnek” minősül, ami „nem illegális”. Azt állította, hogy

a gyanúsított állítólag Kijev nevében cselekedett, ami azt jelenti, hogy „csak az ukrán állam viselhet felelősséget ezért a cselekményért”.

Hozzátette, hogy Németországnak különben sincs joghatósága az ügyben, mivel az nemzetközi vizeken történt.

Lengyelország ellenezte a vezetéket

Donald Tusk miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést.

„Az ügy lezárva” – mondta Tusk.

Az Északi Áramlat 2. problémája nem az, hogy felrobbantották. A probléma az, hogy megépítették

– mondta Tusk egy X-en megjelent bejegyzésben a hónap elején. Donald Tusk miniszterelnök már akkor a gyanúsított átadása ellen érvelt a Szejmben, arra utalva, hogy az nem szolgálja Lengyelország nemzeti érdekeit.

Lengyelország régóta bírálja a csővezetékeket, mondván, növelik Németország függőségét az orosz gáztól. Ezt a nézetet osztotta az EU és a NATO keleti szárnyán található más államok, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok is.

A kiadatási kérelem dilemmát jelentett a centrista és EU-párti miniszterelnök számára, akit az ellenzéki nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) és a szélsőjobboldali Konföderációs Párt azzal vádolt, hogy meghajolt a német érdekek előtt.

A varsói regionális ügyészség szóvivője, Piotr Skiba csütörtökön azt nyilatkozta, hogy jogi okokból nehéz lenne nem átadni a gyanúsítottat Németországnak.

„Nagyon nehéz olyan okot találni, amely miatt ne adhatnánk át a németeknek” – mondta.

A férfi védőügyvédje, Tymoteusz Paprocki varsói újságíróknak azt nyilatkozta, hogy az ítélet „jelzést küldött Németországnak”, és megmutatta, hogy a törvényt nem szabad „nagyobb érdekek érdekében alkalmazni”.