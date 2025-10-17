Budapesti békecsúcs: máris itt a változás az időpontról, máskor jöhet Putyin Magyarországra – megszólaltak az oroszok

Az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetés során Orbán Viktor megismételte, hogy készséggel biztosítja a feltételeket egy budapesti csúcstalálkozó megszervezéséhez. Vlagyimir Putyin tájékoztatta a magyar miniszterelnököt a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott beszélgetés fő tartalmáról. Emellett hangsúlyozta, hogy az orosz diplomaták az amerikaiakkal mindenképpen végigtekintik az ukrajnai helyzetet, és keresik a válság békés megoldásának lehetőségeit a budapesti csúcstalákozó előtt – írja a Kremlin.ru.

Budapesti békecsúcs: Putyin Budapestre érkezik, csak kérdés, hogy mikor / Fotó: AFP

Nincs kőbe vésve az időpont

Donald Trump amerikai elnök kijelentése, hogy az orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal két héten belül egy lehetséges találkozót tart, azt a közös felfogást jelképezi, hogy nem szabad abbahagyni a tárgyalásokat – mondta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára az Interfax szerint.

Valóban megtörténhet két héten belül, vagy kicsit később. Általános az egyetértés abban, hogy semmit sem szabad halogatni

– mondta Peszkov. Ez pedig komoly változásként is értékelhető, hiszen eddig az terjedt el a nyilvánosságban, hogy a budapesti békecsúcs a következő két hétben bekövetkezhet. Ezen lazított most Putyin fontos beosztottja, és kilátásba helyezett egy új, későbbi időpontot is.

A Kreml szóvivőjét arról is kérdezték, hogy lehet-e tudni, hol kerülhet sor Szergej Lavrov és Marco Rubio, az orosz és az amerikai külpolitikai minisztérium vezetőinek találkozójára, erre azonban kitérő választ adott Peszkov.

Egy nappal korábban Trump és Putyin telefonon beszélt. A megbeszéléseket követően Trump bejelentette, hogy a két ország a jövő héten magas szintű tárgyalásokat tart, majd Budapesten csúcstalálkozó következik. Az amerikai elnök azt is elmondta, hogy orosz kollégájával való találkozójára két héten belül sor kerülhet.

Budapesti békecsúcs: lehet új időpont, de lesz

A magyar fővárosban tartandó békecsúcs lehet az első személyes találkozó augusztus óta, amikor a két vezető Alaszkában nem jutott dűlőre egymással. Trump és Putyin budapesti találkozójáról a két vezető közötti csütörtöki telefonbeszélgetés alatt született döntés, és

Trump azóta arról is beszélt, hogy akár még októberben sor kerülhet a történelmi eseményre.

Az alaszkai találkozó, majd Volodimir Zelenszkij és európai vezetők fehér házi látogatása után Trump még az orosz és az ukrán elnök közötti közvetlen tárgyalásokat sürgette, ám egyelőre arról nem esett szó, hogy Zelenszkijt is meghívnák Budapestre.