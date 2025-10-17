Itt a válasz a szankciókra – váratlant húzott Oroszország, szigorú kvótákat vezetne be Moszkva

A kőolajmező-szolgáltatási munkákhoz szükséges felszereléseket bele kell venni azoknak a termékeknek a listájába, amelyekre vonatkozik a nemzeti beszerzési rendszer, amely előnyöket biztosít az orosz szállítóknak – mondta Denis Manturov első miniszterelnök-helyettes a kőolaj- és gázipari berendezések importhelyettesítéséről szóló koordinációs tanács ülésének megnyitásakor.

Olajfúrás: az orosz cégeket orosz eszközök használatára köteleznék / Fotó: maxim ibragimov / shutterstock (Képünk illusztráció)

Az Interfax szerint Manturov a váltás mellett javasolta kvóták bevezetését, azaz

minden cégnek előírnák, hogy mennyi orosz gyártmányú berendezést, felszerelést kell használnia, a geológiai olaj feltárási munkák során.

A hazai megoldások iránti kereslet bővítése az üzemanyag- és energetikai szektorban lesz a koordinációs tanács csütörtöki ülésének tárgya – hangsúlyozta Manturov.

Ebben a kontextusban fontos kiterjeszteni a nemzeti rendszert a kőolajmező-szolgáltatási munkák felszereléseire. Valamint kvótát kellene bevezetni az orosz termékek használatára vonatkozóan

Emlékeztetett arra, hogy az Új Nukleáris és Energetikai Technológiák nemzeti projekt 2030-ig 90 százalékos technológiai szuverenitás elérését irányozza elő a kőolaj- és gáziparban.

Az ukránok folyamatosan az olaj-infrastruktúrát támadják

Zelenszkij szerint a fegyverük hatásosabb a nyugati szankcióknál. Az orosz olaj-infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások már érezhető hatással vannak az orosz olajiparra. A Transznyeft szerint, ha a kritikus kikötők és finomítók további károkat szenvednek, Oroszországnak csökkentenie kell az olajkitermelést.

Ezzel az ország költségvetésének egyik legfőbb bevételi forrása apadhat.

Az oroszországi Transznyeft arra figyelmeztette az olajtermelőket, hogy csökkenteniük kellhet a termelést a kritikus exportkikötők és finomítók elleni ukrán dróntámadások miatt – tudta meg a Reuters három iparági személytől.

Az ukránok augusztus óta fokozták az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, hogy lassítsák az oroszok előretörését a fronton. Ukrajna egyben arra is törekszik, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, hogy azzal is a tárgyalóasztalhoz kényszerítse a Kremlt a háború lezárásához.