Amiben Amerika és Kína egyetért: nemet mondanak a francia konyakra

Folytatódik a Pernod Ricard vesszőfutása, a minőségi szeszes italok francia bajnoka az eddigieknél is alacsonyabb forgalmi adatokról számolt be a júliussal indult 2026-os üzleti évének első negyedéről, azaz a kínai és az észak-amerikai fogyasztók továbbra sem keresik a társaság eleve magasabb árfekvésű termékeit.

A Pernod Ricard legismertebb konyakja, a Martell sem fogy úgy, ahogy szeretnék / Fotó: NurPhoto via AFP

A Pernod Ricard-nál nem osztják azokat a befektetői véleményeket, miszerint a fejlett piacokon az egészségesebb életmód propagálása és a társadalmi elfogadottság csökkenése miatt esne vissza az alkoholfogyasztás, s ennek következtében a vállalatnak hosszabb távon a kereslet tartós visszaesésével kellene megbarátkoznia.

A Pernod Ricard másokat hibáztat a gyenge forgalomért

A menedzsment saját tapasztalataira és szakértőkre hivatkozva állítja, hogy nem a fogyasztói szokások változtak meg, hanem a márkás italok elérhetőségével vannak problémák. Magyarán a gazdasági körülmények, s az olyan adminisztratív intézkedések, mint az amerikai védővámok bevezetése okolhatóak a gyengébb üzletmenetért.

Ennek ellenére a Pernod Ricard minden tőle telhetőt megtesz célpiacainak felrázására, s hogy a befektetőknek is kedvezzen, egymilliárd eurós megtakarítási programot hirdetett a 2026-2029 közötti üzleti évekre.

A ír Diageo mögött a világ második számú minőségi szeszesital-gyártójának számító franciák globális forgalma a szeptemberrel zárult három hónapban 7,6 százalékkal, 2,384 milliárd euróra esett vissza a csütörtökön közölt összesítés szerint.

Gyógyír a csalódott részvényeseknek

A cég az egyes piacokra csak százalékos változásokat tett közzé, a számszerű adatokat és az első üzleti negyedévre vonatkozó nyereségadatokat majd a féléves gyorsjelentésben részletezik, ami február végén esedékes. A részvényesek viszont korábban, az október 27-re összehívott éves közgyűlésen már megtehetik észrevételeiket a cég stratégiájával kapcsolatban.

Ha addig nem szállnak ki a társaságból, amelynek részvényárfolyama az idén már 30 százalékot esett. Igaz, ebből a héten mintegy öt százalékot visszaszedett (péntek este 89,2 eurón állt), köszönhetően a forgalmi adatokhoz fűzött vezetői kommentároknak, s annak, hogy megerősítették: továbbra is az eladások javulására számítanak a júliusban elkezdődött üzleti évben.