Teljesen kiborult a lengyelekre Szijjártó Péter, kíméletlenül kiosztotta a kormányt: "Ez botrány"

Botrány, hogy Lengyelországban elutasították az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását, és ezzel előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez Európában – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en.

Konfliktusba került a lengyelekkel Szijjártó Péter / Fotó: KKM

A tárcavezető úgy értékel: a lépés azt bizonyítja, hogy

a lengyelek szerint, ha nem tetszik egy építmény Európában, nyugodtan fel lehet robbantani.

„Ezzel lényegében a lengyelek ma előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez a kontinensen – vélekedett. – Lengyelország nemcsak szabadon bocsátott, hanem ünnepel is egy terroristát, ide jutott az európai jogállamiság…” – tette hozzá.

Az illetékes lengyel bíróság pénteken elutasította az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit egyúttal ki is engedtek az előzetes letartóztatásból.

Tusk győzelmi nyilatkozatot tett

A Varsói Kerületi Bíróság nemhogy megtagadta az ukrán férfi kiadatását, de elrendelte azonnali szabadon bocsátását is. 2022 szeptemberében, hét hónappal azután, hogy Moszkva megkezdte Ukrajna elleni invázióját, egy sor víz alatti robbanás károsította az Északi Áramlat csővezetékeit.

„A lengyel bíróságnak nincsenek bizonyítékai ebben az ügyben, mivel a német fél csak nagyon általános információkat küldött” – idézte Dariusz Lubowski bírót a PAP lengyel hírügynökség.

A bíró azt is állította, hogy az állítólagos szabotázs egy „katonai műveletnek” minősül, ami „nem illegális”. Azt állította, hogy a gyanúsított állítólag Kijev nevében cselekedett, ami azt jelenti, hogy „csak az ukrán állam viselhet felelősséget ezért a cselekményért”. Hozzátette, hogy Németországnak különben sincs joghatósága az ügyben, mivel az nemzetközi vizeken történt.

Donald Tusk miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést.

„Az ügy lezárva” – mondta Tusk.

Az Északi Áramlat 2. problémája nem az, hogy felrobbantották. A probléma az, hogy megépítették – mondta Tusk egy X-en megjelent bejegyzésben a hónap elején. Donald Tusk miniszterelnök már a hónap elején a gyanúsított átadása ellen érvelt a Szejmben, arra utalva, hogy az nem szolgálja Lengyelország nemzeti érdekeit.