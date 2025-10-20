Deviza
TBSZ: már fájdalmas érvágást is jelenthet az idő előtti feltörés – akár az állampapírok is adókötelessé válhatnak

Az év vége hagyományosan a tartós befektetési számlák (TBSZ) időszaka: sokan ilyenkor indítanak új számlát, hogy a következő öt év hozamait adómentesen gyűjthessék. Az idei év azonban fordulópont lehet, hiszen a korábbi adómentességi szabályok némileg szigorodtak – különösen azok számára, akik idő előtt nyúlnak a TBSZ-en kamatozó megtakarításukhoz.
Ballagó Dániel
2025.10.20., 08:02
Fotó: shutterstock

A kormány 2023-ban a 15 százalékos kamatadó mellé bevezette a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót (szocho) is, amelyet a legtöbb kamatjövedelem után meg kell fizetni. Ez a pluszadó azonban nem vonatkozik minden befektetésre: a magyar állampapírok, a tőzsdén jegyzett részvények és az ingatlanalapok továbbra is mentesek a szocho alól, ezért kétszer érdemes meggondolni, hogy ilyen eszközöket TBSZ-en tartsunk-e.

tbsz
TBSZ: fájdalmas érvágást jelenthet az idő előtti feltörés / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Miért fontos ez a TBSZ-nél?

Korábban, ha valaki idő nyúlt hozzá a tartós befektetési számlájához, elveszítette ugyan az adómentességet, de nem kellett szochót fizetnie a hozam után. A 2023-as változásokat követően azonban, az idén nyitott TBSZ-ek hozama feltörés esetén már szochoköteles akkor is, ha az adott befektetés (pl. állampapír vagy részvény) egyébként mentes lenne ettől az adónemtől.

Ez azt jelenti, hogy rosszabbul járhatnak, akik

  • állampapírt, tőzsdén jegyzett részvényt, részvény- vagy ingatlanalapot tartanak TBSZ-en,
  • és a tartási idő lejárta előtt feltörik a számlát.

Ők ugyanis ilyenkor a 15 százalék kamatadó mellett 13 százalék szochót is kötelesek fizetni, miközben ugyanaz az eszköz normál számlán továbbra is szochomentes maradna.

 

Kiket nem érint hátrányosan a változás?

Aki TBSZ-en bankbetétet, pénzpiaci vagy kötvényalapot tart, annak az adóterhe feltöréskor sem nőtt. Ezek a befektetések alapból is szochokötelesek, így ezek tekintetében öt éven belüli feltörése legfeljebb adóhalasztás, a változás számukra nem jelent különbséget. 

Fontos kiegészítés, hogy

nem minden olyan alap számít jogilag részvényalapnak, amelynek a nevében szerepel a „részvényalap” kifejezés.

A minősítés (80 százalék részvényaránytól számít annak) az alapkezelő által közzétett alapkezelési szabályzatban található.  Ellenben, ha az alapnak például csak 60–70 százaléka részvény, akkor az nem részvényalap, és a hozama kamatjövedelemnek minősül, tehát szocho is terheli.

 

Öt évre tervezni továbbra is érdemes

A TBSZ továbbra is hatékony és adómentes forma azoknak, akik valóban hosszú távra fektetnek be. Ugyanakkor a friss szabályváltozás miatt idén már magasabb adóval kell számolniuk a kevésbé türelmes megtakarítóknak. TBSZ-t akkor a legérdemesebb nyitni, ha a befektetett összeget legalább öt évre nélkülözni tudjuk.

