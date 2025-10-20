TBSZ: már fájdalmas érvágást is jelenthet az idő előtti feltörés – akár az állampapírok is adókötelessé válhatnak

A kormány 2023-ban a 15 százalékos kamatadó mellé bevezette a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót (szocho) is, amelyet a legtöbb kamatjövedelem után meg kell fizetni. Ez a pluszadó azonban nem vonatkozik minden befektetésre: a magyar állampapírok, a tőzsdén jegyzett részvények és az ingatlanalapok továbbra is mentesek a szocho alól, ezért kétszer érdemes meggondolni, hogy ilyen eszközöket TBSZ-en tartsunk-e.

TBSZ: fájdalmas érvágást jelenthet az idő előtti feltörés / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Miért fontos ez a TBSZ-nél?

Korábban, ha valaki idő nyúlt hozzá a tartós befektetési számlájához, elveszítette ugyan az adómentességet, de nem kellett szochót fizetnie a hozam után. A 2023-as változásokat követően azonban, az idén nyitott TBSZ-ek hozama feltörés esetén már szochoköteles akkor is, ha az adott befektetés (pl. állampapír vagy részvény) egyébként mentes lenne ettől az adónemtől.

Ez azt jelenti, hogy rosszabbul járhatnak, akik

állampapírt, tőzsdén jegyzett részvényt, részvény- vagy ingatlanalapot tartanak TBSZ-en,

és a tartási idő lejárta előtt feltörik a számlát.

Ők ugyanis ilyenkor a 15 százalék kamatadó mellett 13 százalék szochót is kötelesek fizetni, miközben ugyanaz az eszköz normál számlán továbbra is szochomentes maradna.

Kiket nem érint hátrányosan a változás?

Aki TBSZ-en bankbetétet, pénzpiaci vagy kötvényalapot tart, annak az adóterhe feltöréskor sem nőtt. Ezek a befektetések alapból is szochokötelesek, így ezek tekintetében öt éven belüli feltörése legfeljebb adóhalasztás, a változás számukra nem jelent különbséget.

Fontos kiegészítés, hogy

nem minden olyan alap számít jogilag részvényalapnak, amelynek a nevében szerepel a „részvényalap” kifejezés.

A minősítés (80 százalék részvényaránytól számít annak) az alapkezelő által közzétett alapkezelési szabályzatban található. Ellenben, ha az alapnak például csak 60–70 százaléka részvény, akkor az nem részvényalap, és a hozama kamatjövedelemnek minősül, tehát szocho is terheli.

Öt évre tervezni továbbra is érdemes

A TBSZ továbbra is hatékony és adómentes forma azoknak, akik valóban hosszú távra fektetnek be. Ugyanakkor a friss szabályváltozás miatt idén már magasabb adóval kell számolniuk a kevésbé türelmes megtakarítóknak. TBSZ-t akkor a legérdemesebb nyitni, ha a befektetett összeget legalább öt évre nélkülözni tudjuk.