TBSZ: már fájdalmas érvágást is jelenthet az idő előtti feltörés – akár az állampapírok is adókötelessé válhatnak
A kormány 2023-ban a 15 százalékos kamatadó mellé bevezette a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót (szocho) is, amelyet a legtöbb kamatjövedelem után meg kell fizetni. Ez a pluszadó azonban nem vonatkozik minden befektetésre: a magyar állampapírok, a tőzsdén jegyzett részvények és az ingatlanalapok továbbra is mentesek a szocho alól, ezért kétszer érdemes meggondolni, hogy ilyen eszközöket TBSZ-en tartsunk-e.
Miért fontos ez a TBSZ-nél?
Korábban, ha valaki idő nyúlt hozzá a tartós befektetési számlájához, elveszítette ugyan az adómentességet, de nem kellett szochót fizetnie a hozam után. A 2023-as változásokat követően azonban, az idén nyitott TBSZ-ek hozama feltörés esetén már szochoköteles akkor is, ha az adott befektetés (pl. állampapír vagy részvény) egyébként mentes lenne ettől az adónemtől.
Ez azt jelenti, hogy rosszabbul járhatnak, akik
- állampapírt, tőzsdén jegyzett részvényt, részvény- vagy ingatlanalapot tartanak TBSZ-en,
- és a tartási idő lejárta előtt feltörik a számlát.
Ők ugyanis ilyenkor a 15 százalék kamatadó mellett 13 százalék szochót is kötelesek fizetni, miközben ugyanaz az eszköz normál számlán továbbra is szochomentes maradna.
Kiket nem érint hátrányosan a változás?
Aki TBSZ-en bankbetétet, pénzpiaci vagy kötvényalapot tart, annak az adóterhe feltöréskor sem nőtt. Ezek a befektetések alapból is szochokötelesek, így ezek tekintetében öt éven belüli feltörése legfeljebb adóhalasztás, a változás számukra nem jelent különbséget.
Fontos kiegészítés, hogy
nem minden olyan alap számít jogilag részvényalapnak, amelynek a nevében szerepel a „részvényalap” kifejezés.
A minősítés (80 százalék részvényaránytól számít annak) az alapkezelő által közzétett alapkezelési szabályzatban található. Ellenben, ha az alapnak például csak 60–70 százaléka részvény, akkor az nem részvényalap, és a hozama kamatjövedelemnek minősül, tehát szocho is terheli.
Öt évre tervezni továbbra is érdemes
A TBSZ továbbra is hatékony és adómentes forma azoknak, akik valóban hosszú távra fektetnek be. Ugyanakkor a friss szabályváltozás miatt idén már magasabb adóval kell számolniuk a kevésbé türelmes megtakarítóknak. TBSZ-t akkor a legérdemesebb nyitni, ha a befektetett összeget legalább öt évre nélkülözni tudjuk.