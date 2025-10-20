Deviza
befektetés
Rába Nyrt.
tőzsde
4iG

Rába rali indult a pesti parketten – csak lestek a befektetők, hogy miért tépik a papírt

A délelőtt legforgalmasabb részvénye a 4iG volt, míg a Rába az 5. helyre zárkózott fel. A felvásárló és az akvizíció tárgya két blue chipet is kiszorított a legforgalmasabb részvények közül. A Rábát 15-18 százalékos pluszban jegyezték.
Faragó József
2025.10.20., 11:43

Az ötödik legforgalmasabb részvény volt közel 150 millió forinttal hétfőn délelőtt a Rába. Jelenleg is nyitva van a kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka. A 4iG Nyrt. a Rába Nyrt. feletti közvetlen, egyedüli irányításszerzéshez szükséges kérelmeket már korábban benyújtotta az albán, a montenegrói és az észak-macedón versenyhatóságokhoz. Míg Magyarországon a kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a tranzakciót.

Rába
Kulcsszerepet játszik a Rába / Fotó: Kallus György

Rába ralival indult a hét

Már a tőzsdei kereskedés első órájában 2 300 forintról 2 700 forintig emelkedett a kurzus. Majd kisebb korrekciókat követően újra és újra ezt a szintet tesztelte az árfolyam. A Rába részvénnyel egész délelőtt 15-18 százalékos pluszban kereskedtek. A fórumozó kisbefektetők is tanácstalanok voltak, hogy vajon miért tépik hír nélkül a papírt. Többen arra tippeltek, hogy bejelentés várható a héten.  

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény12:54:25
Árfolyam: 2,620 HUF +340 / +12.98 %
Forgalom: 179,398,210 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A Rába emelkedése mögé, persze, könnyű érveket sorakoztatni.  Azon túlmenően is, hogy jelentős vagyona van a társaságnak. A kormány korábban rendeletben nyilvánította nemzetstratégiai jelentőségűvé a Rába-ügyletet. A Rába megszerzése a 4iG és a Rheinmetall közös hadiipari stratégiájába illeszkedik, amely az elmúlt hónapokban új szintre lépett. A felek célja egy vertikálisan integrált védelmi ipari csoport felépítése, amely a magyar és nemzetközi piacokon is önállóan versenyképes lehet – a folyamatban

 a Rába kulcsszerepet játszik a járműipari háttér és a logisztikai képességek révén.

Ezen a délelőttön a legforgalmasabb papír 2 milliárd forinttal a 4iG. A részvény egy hónapja ralizik, s délelőtt 5 százalékot pattant.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény12:56:35
Árfolyam: 3,995 HUF +265 / +6.63 %
Forgalom: 2,686,690,130 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

  

Hóvégéig eldől az ajánlat sorsa

Szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, s 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják azt. A Rába igazgatóságának az az álláspontja az ajánlatról, hogy 

a menedzsment nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.

A társaságnak saját részvényei is vannak, ezek vonatkozásában rendkívüli közgyűlés dönt az ajánlatról október 30-án. Ahol a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettjének vételi jogáról is döntenek.

5 perc
Thyssenkrupp

Hatalmas sikerrel lépett parkettre a német védelmi ipari cég, a tőzsdén is versenytársat kap a Rheinmetall

Debütált a Thyssenkrupp leánya.
2 perc
száj- és körömfájás

Megvan a megoldás, hogyan lehet megakadályozni az Alföld kiszáradását: pofonegyszerű, mikor elterelték a Dunát a szlovákok, már működött – videó

Rendhagyó beszélgetést folytatott egymással két miniszter.
3 perc
MNB

Megszólalt Varga Mihály a kamatcsökkentésről: aligha ezt várta Nagy Márton

Az MNB elnöke szerint a számok is visszaigazolják a monetáris politika helyes irányát.

