Most jelentették be: változás jön holnaptól az üzemanyag árában – ennyiért lehet tankolni keddtől Magyarországon

A héten ismét olcsóbbá válik a tankolás. Az üzemanyagtípusok közül a gázolaj ára várhatóan 2 forinttal mérséklődik keddtől.
VG
2025.10.20, 09:35

Jó hírt kaptak a magyarországi autósok a rövid munkahét elején. Október 21-én, kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik – adta hírül a Holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő portál.

Az üzemanyagárak mérséklődése folytatódik a héten / Fotó: Shutterstock

A folyamatos árcsökkenéseket követően a hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyarországi benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 577 forint/liter
  • Gázolaj: 582 forint/liter

Ha a 2 forintos csökkenés realizálódik, akkor a dízel ára literenként 580 forintra csökken.

Nem csak békecsúcs lesz Budapesten, sokkal többről van szó: minden magyar pénztárcája azonnal megérzi – így pörgeti fel Orbán, Trump és Putyin találkozója a gazdaságot

A budapesti békecsúcs hírét a piacok kifejezetten pozitívan fogadták, a forint erősödött a dollárral és az euróval szemben, miközben az olajár folytatta korábbi esését. Mindez egyet jelent azzal, hogy minden adott ahhoz, hogy a következő hetekben tovább csökkenjenek a hazai üzemanyagárak. A budapesti Trump–Putyin-békecsúcs hatását a magyarok is megérezhetik.

A szakértők szerint amennyiben nem történik érdemi korrekció sem a forint, sem az olaj árfolyamában a következő hetekben, akkor minden adott ahhoz, hogy masszív áresés jöjjön a hazai benzinkutakon. A magyarok tehát a zsebükben is érezhetik a béke közelségének hatását.

