orosz-ukrán háború
Budapesti békecsúcs
Trump
Zelenszkij

Kiszivárgott Trump béketerve, ezt fogja javasolni a budapesti békecsúcson: már ordítoztak is Zelenszkijjel róla – videó!

Az amerikai elnök befagyasztaná a jelenlegi frontvonalat, ezt húzná meg új határként Ukrajna és Oroszország között. Trump és Zelenszkij médiaértesülések szerint ordítozásig fajuló vitát is folytattak erről legutóbbi találkozójukon.
D. GY.
2025.10.20., 11:17

Trump Ukrajnával kapcsolatos megoldása: Oroszország birtokolja a Donbász „78 százalékát” – maradjon így,
Moszkvának és Kijevnek „meg kellene állnia a jelenlegi vonalaknál” – javasolja az amerikai elnök.

Trump béketerve ordítozásra késztette Zelenszkijt / Fotó: Jonathan Ernst

Donald Trump amerikai elnök vasárnap késő este kijelentette, hogy az ukrajnai háborút a jelenlegi frontvonalak mentén kellene befagyasztani, néhány nappal azután, hogy a Fehér Házban állítólag feszült hangulatú megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Trump az újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy ő és Zelenszkij „soha nem beszéltek arról”, hogy Ukrajna keleti részét, a Donbászt teljes egészében Oroszországnak engedjék át, cáfolva ezzel a találkozóról szóló médiabeszámolókat.

Szerintünk azt kellene tenniük, hogy megállnak a mostani vonalaknál, a frontvonalnál 

– mondta Trump.

„Később majd tárgyalhatnak” – mondta Trump

Noha a konfliktusról készült nyílt forrású térképek azt mutatják, hogy az orosz erők a Donbász nagy részét megszállták, az ukrán csapatok kemény harcok árán, erősen megerősített állásokban tartják a régió többi részét, amit Kijev vonakodik feladni, attól tartva, hogy ez utat nyitna Vlagyimir Putyin további inváziójához.

„Hagyjuk úgy, ahogy most van, most így van felosztva – tette hozzá Trump a Donbásszal kapcsolatban. – Úgy gondolom, a terület 78 százalékát már Oroszország elfoglalta. Maradjon így most, és később majd tárgyalhatnak valamiről.”

A Zelenszkijjel folytatott washingtoni tárgyalások során – mondta egy az ügyet ismerő forrás a Politico című lapnak – Trump kezdetben azt javasolta, hogy Kijev adjon át területeket Moszkvának a háború befejezése érdekében, hozzátéve, hogy „az amerikaiak szerint Putyin folytatni akarja a harcot, és erős hadigépezet áll mögötte”.

Trump és Zelenszkij ismét ordítozott egymással

„De végül Trump úgy zárta a találkozót, hogy azt mondta: »Rendben, próbáljuk meg ezen a vonalon lezárni az egészet«” – közölte a forrás. A pénteki Trump–Zelenszkij-csúcs egy nappal azután zajlott, hogy az amerikai elnök bejelentette: 

telefonon beszélt Putyinnal, és megállapodtak abban, hogy újraindítják a béketárgyalásokat egy budapesti találkozón. 

Ez aggodalmat keltett az ukrán és az európai tisztviselők körében, attól tartva, hogy az amerikai vezető ismét a Kreml narratívájának hatása alá került. 

A Financial Times által közzétett másik beszámoló szerint Trump a pénteki találkozón azt mondta Zelenszkijnek, hogy vagy elfogadja Putyin békefeltételeit, vagy „Oroszország elpusztítja” – és a beszélgetés végül kiabálásba torkollott.

