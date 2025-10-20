Deviza
Turbókörforgalmak és új lehajtók – komolyan felgyorsítanák az M0-s forgalmát: rá se ismerünk majd a gyűrűre

Új közlekedési fejlesztés előkészítése indul az M0-s és az 5103-as számú út találkozásánál. Az M0-s autópálya új fel- és lehajtóágakkal, turbókörforgalommal és útrekonstrukciókkal bővül.
VG
2025.10.20, 10:55
Frissítve: 2025.10.20, 11:14

Az M0-s és az 5103-as számú út találkozásánál új fel- és lehajtóágak, körforgalom építését, valamint egy 1,3 kilométeres útszakasz felújítását előkészítő kiviteli terv elkészítésére írt ki közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium – vette észre a Magyar Építők. Az uniós közbeszerzési értesítőben (TED) megjelent hirdetmény alapján a nyertes ajánlattevőnek az ipari park közelében korábban felhagyott fejlesztés lezárásának kiviteli terveit kell elkészítenie.

Az M0-s autópálya
Az M0-s autópálya új fel- és lehajtóágakkal, turbókörforgalommal és útrekonstrukciókkal bővül / Fotó: Magyar Építők (Képünk illusztráció)

A fejlesztés során az M0 autóút jobb pályáján, a 16+978,91 és 17+191,88 kilométerszelvények között új lehajtó- és felhajtóágak épülnének meg, mintegy 490 méter hosszan, amelyek az 5103-as jelű útba kapcsolódnak be.

A tervek szerint az M0-s halásztelki és szigetszentmiklósi csomópont közötti szakaszán három forgalmi sáv és az üzemi sáv helyett három forgalmi és egy gyűjtő-elosztó sávot alakítanának ki.

Ezenkívül befejeznék közel 133 méteren a támfalak építését.

A tervezett csomópont közelében turbókörforgalmat terveznek.

A projekt keretében a nyertes ajánlattevő feladata lesz több mint 1,3 kilométeren az 5103-as út rekonstrukciós munkálatainak megtervezése is, amelyek kiterjednek a burkolat megerősítésére, a pálya korrekciójára és a közműhálózatok rendezésére is.

A beruházás részeként modern forgalomirányítási eszközöket is telepítenének, ami támogatja a forgalomszámlálást és a közlekedési adatok gyűjtését.

Az ajánlattételi határidő november 27.


 

