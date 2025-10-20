Elindult a művelet, több ezer katonát rendeltek a szomszédba – megszólalt a vezérkar: Magyarország kimarad, csak átvonulnak rajta

A november közepéig tartó komplex hadgyakorlatban tíz tagállam több mint ötezer katonája és 1200 harci járműve vesz részt, tesztelve a szövetség védelmi és elrettentő képességeit. A hadgyakorlatot a NATO Romániában működő Délkelet-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnoksága (HQ MND-SE) szervezi és irányítja. A november 13-ig tartó műveletsorozatban Belgium, Bulgária, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és Románia fegyveres erői vesznek részt.

A tavalyi Dacian Fall hadgyakorlaton felvonuló járművekről készült kép /Forrás: Románia védelmi minisztériuma

Hadgyakorlat a szomszédban

A gyakorlat keretében a francia hadsereg 7. páncélosdandárjának 2400 katonája települ át Romániába, ami a teljes kontingens közel harmadát teszi ki. Ezzel párhuzamosan Bulgáriában a NATO olasz parancsnokság alatt működő harccsoportja csatlakozik a közös kiképzéshez.

A hadgyakorlat logisztikája Magyarországot is érinti, a Romániába érkező külföldi csapatok ugyanis hétfőn a kürtösi határátkelőhelyen, Magyarország felől lépik át a határt.

A következő hetekben a műveletek Románia és Bulgária számos pontján zajlanak majd. Többek között Nagysink és Temesgyarmat, valamint a dobrudzsai és moldvai kiképzőközpontok, illetve a bulgáriai Novo Szelo kiképzőterület ad otthont a szövetséges katonáknak és harcjárműveiknek.

A DAFA 2024 során készült képek /Forrás: Románia védelmi minisztériuma

A román hadsereg vezérkara hangsúlyozta, hogy a Romániában megrendezett NATO-hadgyakorlatok, beleértve a mostani Dacian Fall 2025-öt is, kizárólag védelmi jellegűek, és az ország nemzetközi kötelezettségeinek teljes tiszteletben tartásával zajlanak.

A Magyar Honvédség rendszerváltás óta legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb műveletéről, az Adaptive Hussars 2025 nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlatról itt írtunk részletesen.

A kiemelt kép illusztráció /Forrás: Tata,vasútállomásfotó: Zantleitner Ingrid ZIKomárom-Esztergom Megyei 24 Óra