Pánik a serpenyőben, kétségbeejtően nem kell a Tefal, a Rowenta és a Krups

A Tefal serpenyőket gyártó SEB részvényei hétfőn 21 százalékot zuhantak, miután a vállalat idén másodszor is csökkentette éves nyereség- és árbevétel-előrejelzését. Az európai értékesítés lassabban alakul a vártnál, míg az Egyesült Államokban a fogyasztók és az üzleti ügyfelek kivárnak – írja a Reuters a SEB közlése alapján.
A Rowenta vasalókat és Krups kávéfőzőket is gyártó SEB az éves működési eredményre vonatkozó előrejelzését 550–600 millió euróra vágta vissza a korábbi 700–750 millió euróról.
Az eurózóna fogyasztói csökkentették a nem létfontosságú kiadásaikat, míg az Egyesült Államokban a fogyasztói bizalom gyengült a munkaerőpiac romlása és amiatt, hogy a vásárlók magasabb importvámokra és az infláció erősödésére számítanak.
A SEB már az év elején emelte amerikai árait, még Donald Trump amerikai elnök vámháborúja előtt.
A vállalat a legnépszerűbb termékeit, például a Tefal serpenyőket, Franciaországban és más európai gyárakban állítja elő, míg a kis háztartási gépeket – például a vízforralókat és kávéfőzőket – Kínában gyártja.
A vállalat közlése szerint
a jobb ázsiai és dél-amerikai értékesítések, valamint az új termékek sikeres piaci bevezetése sem tudta ellensúlyozni az Európában és az Egyesült Államokban tapasztalható gyengébb keresletet.
Nyugat-Európa 2024-ben a SEB fogyasztói értékesítésének 35 százalékát adta.
A SEB részvényei 21 százalékkal, 52 euróra estek hétfő reggel, a tőzsdei kereskedés előtti órában. Ez több mint tíz éve a legalacsonyabb szint, és a vállalat ezzel az európai Stoxx 600 index legrosszabb teljesítményű papírja lett.
A cég 2025-re már csak stabil vagy enyhén pozitív értékesítési növekedést vár, szemben a korábbi 2–4 százalékos prognózissal, és a harmadik negyedéves értékesítésnél is „enyhe” csökkenésre számít.
A SEB már júliusban visszavágta profit- és árbevétel-előrejelzését, akkor azonban még a második fél év fellendülésére számított.
„A kilábalás üteme számos európai országban lassú, Észak-Amerikában pedig a romló fogyasztói kiadások közepette tartós gyengeség tapasztalható” – mondta Arnaud Despre, a BNP Paribas vagyonkezelő leányvállalata, a Portzamparc elemzője.
A SEB részvényei a Covid–19-világjárvány idején erősödtek, mivel a lezárások hatására többen főztek otthon, ám azóta visszaestek.
A papír idén eddig mintegy 25 százalékot veszített értékéből.
