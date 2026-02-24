Deviza
Ezért fáj nagyon az ukránoknak, hogy Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós hadikölcsönt: nem tudják megvenni a svédektől a Gripeneket - az oroszok előre szóltak, hogy baj lesz

Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós (mintegy 35 ezermilliárd forintos) uniós hitel nemcsak a háborús működés finanszírozását, hanem egy hosszabb távú haderőfejlesztési programot is szolgálhat. Kijev tervei között egy jelentős Gripen-flotta beszerzése is szerepel, amely alapjaiban alakíthatná át az ukrán légierő képességeit.
Csókási Annamária
2026.02.24, 06:27
Frissítve: 2026.02.24, 09:25

Az Európai Unió és Magyarország között újabb politikai és jogi vita bontakozott ki az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós (mintegy 35 ezermilliárd forintos) hitelcsomagról. A kérdés középpontjában az áll, hogy a decemberben elfogadott pénzügyi támogatás végrehajtása összekapcsolható-e a magyar energiaellátást érintő fejleményekkel — számolt be róla az Euronews.

Gripen vadászgépSvédország, euró Kolumbia,Amerikai Egyesült Államok
 Újabb politikai és jogi vita bontakozott ki az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós (mintegy 35 ezermilliárd forintos) hitelcsomag ügyében / Fotó: Jaime Saldarriaga / AFP

Magyarország korlátozza eurómilliárdok eltűnését

Az Európai Tanács elnöke, António Costa levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, felszólítva a magyar kormányt, hogy tartsa tiszteletben az Ukrajnának jóváhagyott kölcsönmegállapodást. A Reuters által ismertetett levél szerint amikor a tagállami vezetők konszenzussal döntenek, az kötelezettséget jelent a végrehajtásra is. Costa hangsúlyozta: egyetlen tagállam sem engedheti meg magának, hogy aláássa a kollektíven meghozott döntések hitelességét, mert az az uniós együttműködés alapelvét sértené.

A magyar kormány ugyanakkor a Barátság kőolajvezeték leállítására hivatkozva blokkolja a hitel kifizetését. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter álláspontja szerint amíg Ukrajna nem indítja újra a Magyarország felé irányuló olajszállítást, addig Budapest nem támogat olyan uniós döntéseket, amelyek Kijev pénzügyi támogatását szolgálják, így a szóban forgó hitel folyósítását sem. A miniszter közlése szerint nincs műszaki akadálya a kőolaj szállításának, ezért a korlátozást politikai döntésnek tekinti, amely veszélyezteti a magyar energiaellátás biztonságát.

Gripen-flottát szeretnének már látni az ukrán vezetők

Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag körül kibontakozó vita túlmutat a pénzügyi támogatás kérdésén: a háttérben egy lehetséges nagyszabású haderőfejlesztési program, köztük egy jelentős Gripen-flotta felépítése is kirajzolódik. A politikai egyeztetések így egyszerre szólnak uniós döntéshozatali elvekről, energiaellátási vitákról és Ukrajna hosszú távú katonai stratégiájáról.

Kijev a korábbi jelzések szerint a hitel egy részét a svéd gyártású JAS–39 Gripen vadászgépek beszerzésére fordítaná. 

Egy 2025. október 22-én aláírt svéd–ukrán szándéknyilatkozat a két ország légierő-együttműködésének elmélyítését célozza, és akár 100–150 darabos flotta felépítésének lehetőségét is felveti a következő évtized során. Ez nem konkrét megrendelés, hanem politikai és ipari előkészítés, amely a pénzügyi, kiképzési és logisztikai feltételek megteremtésére irányul.

A Gripen típust eredetileg arra tervezték, hogy korlátozott infrastruktúra mellett, széttelepített bázisokról is működőképes maradjon.

Rövid kifutópályáról, akár ideiglenes pályákról is üzemeltethető, gyors újrafegyverzéssel és viszonylag alacsony üzemeltetési költséggel. Ez a koncepció illeszkedik ahhoz a hadszíntéri környezethez, ahol a nagy, fix repülőterek sérülékenyek az orosz rakéta- és dróntámadásokkal szemben.

