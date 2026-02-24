Minden eddiginél vérfagyasztóbb ukrán katonai fenyegetést kapott Magyarország és Szlovákia: „Vagy visszakapcsoljátok az áramot, vagy bevonulunk”

Az Ukrajna elleni energetikai szállítások leállításával fenyegető magyar és szlovák kormányzati lépések valójában az Európai Unió belső problémáját jelzik – mondta Jevhen Dikij, az orosz–ukrán háború veteránja, az Ajdar zászlóalj egykori századparancsnoka.

Fotó: Anadolu via AFP

A volt parancsnok élesen fogalmazott: ha az unió valóban nem rendelkezik hatékony gazdasági vagy politikai eszközökkel a két kormányfővel szemben, akkor esetleg más nyelven kellene velük tárgyalni.

„Magyarország és Szlovákia együttvéve katonailag semmiképpen sem ér fel egyetlen ukrán hadtesttel sem. Talán a mai világban már csak az erő nyelve működik: vagy bekapcsoljátok, amit le akartok zárni, vagy mi magunk vesszük át az irányítást az objektumok felett” – fogalmazott provokatívan, hozzátéve, hogy szerinte érdemes lenne az EU-ban is felvetni ezt a gondolatot, mert az talán nyomást gyakorolna Orbánra és Ficóra.

Nem jön olaj a Barátság vezetéken

A Barátság vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak. A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak.

Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne a üzemeltetésre. Válaszul Magyarország és Szlovákia múlt héten leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának.

Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig bejelentette, hogy Szlovákia leállította az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot. Szijjártó azt is közölte, hogy Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy néhány napja megsérült egy olyan szivattyúállomás orosz területen, amely kulcsfontosságú az orosz olaj Európába juttatásához.