Deviza
EUR/HUF378,79 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,33 -0,13% CZK/HUF15,64 -0,14% EUR/HUF378,79 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,63 +0,08% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,33 -0,13% CZK/HUF15,64 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 429,11 -1,27% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 476 -2,59% OTP39 530 -1,44% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 520 -1,6% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 802,77 -1,04% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 687,09 -0,93% BUX125 429,11 -1,27% MTELEKOM2 005 +0,75% MOL3 476 -2,59% OTP39 530 -1,44% RICHTER11 780 -0,34% OPUS547 +0,37% ANY7 520 -1,6% AUTOWALLIS165 -1,21% WABERERS5 160 -0,39% BUMIX9 802,77 -1,04% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 687,09 -0,93%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
barátság
olaj

Minden eddiginél vérfagyasztóbb ukrán katonai fenyegetést kapott Magyarország és Szlovákia: „Vagy visszakapcsoljátok az áramot, vagy bevonulunk”

Egy volt ukrán parancsnok szerint az erő nyelve válhat az egyetlen hatékony eszközzé. Gyakorlatilag katonai akcióval fenyegette meg Magyarországot és Szlovákiát.
VG
2026.02.24, 06:23
Frissítve: 2026.02.24, 09:36

Az Ukrajna elleni energetikai szállítások leállításával fenyegető magyar és szlovák kormányzati lépések valójában az Európai Unió belső problémáját jelzik – mondta Jevhen Dikij, az orosz–ukrán háború veteránja, az Ajdar zászlóalj egykori századparancsnoka.

Ukrainian forces prepare before deployment in Chasiv Yar Minden eddiginél vérfagyasztóbb ukrán katonai fenyegetést kapott Magyarország és Szlovákia: „Vagy visszakapcsoljátok az áramot vagy bevonulunk”
Fotó: Anadolu via AFP

A volt parancsnok élesen fogalmazott: ha az unió valóban nem rendelkezik hatékony gazdasági vagy politikai eszközökkel a két kormányfővel szemben, akkor esetleg más nyelven kellene velük tárgyalni.

„Magyarország és Szlovákia együttvéve katonailag semmiképpen sem ér fel egyetlen ukrán hadtesttel sem. Talán a mai világban már csak az erő nyelve működik: vagy bekapcsoljátok, amit le akartok zárni, vagy mi magunk vesszük át az irányítást az objektumok felett” – fogalmazott provokatívan, hozzátéve, hogy szerinte érdemes lenne az EU-ban is felvetni ezt a gondolatot, mert az talán nyomást gyakorolna Orbánra és Ficóra.

Nem jön olaj a Barátság vezetéken

A Barátság vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak. A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak.

Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne a üzemeltetésre. Válaszul Magyarország és Szlovákia múlt héten leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. 

Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig bejelentette, hogy Szlovákia leállította az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot. Szijjártó azt is közölte, hogy Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy néhány napja megsérült egy olyan szivattyúállomás orosz területen, amely kulcsfontosságú az orosz olaj Európába juttatásához.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu