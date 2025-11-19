Szárnyal a Mol és az OTP, bombaerős a forint
Impozáns ralival tért vissza a lendület a BÉT-re, a szerdai kereskedésben a BUX index 1,06 százalékkal 107 194 pontig emelkedett, a blue chipek fele ugyanis kirobbanó teljesítményt nyújtott. A pesti parkett forgalma 17,0 milliárd forint volt.
Tarolt a Mol és az OTP a BÉT-en szerdán
A szerdai kereskedés legnagyobb nyertese a Mol volt, melynek árfolyama 2,26 százalékkal 3078 forintig emelkedett a nap végére. De nem szerénykedett az OTP sem, melynek részvényei 1,26 százalékkal 32 200 forintig erősödtek a záró gongszóra.
A Richter és a Magyar Telekom nem nyújtottak ennyire meggyőző teljesítményt, az előbbi 0,15 százalékos mínuszban, 9700 forinton zárt, az utóbbi viszont minimális, 0,12 százalékos pluszban, 1720 forinton fejezte be a napot.
A nyugat-európai tőzsdék többségében jó hangulat uralkodott, a brit FTSE ugyan minimális mínuszban járt a hazai zárás idején, a német DAX 0,5, a francia CAC 0,3, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,7 százalékos emelkedésben volt napon belül. Az amerikai tőzsdén is optimista a hangulat az Nvidia éjszakai jelentése előtt, a Dow 0,5, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,4 százalékos pluszban várja az AI-rali motorjának friss számait.
A forint ismét bomba formában van, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton kiváló szinteket ostromol . Az euró ellenében 381,5 környékén jár a kereszt a magyar piac zárásakor, ez közel kétéves csúcs a kurzus számára.
A dollárt 330,3 körül jegyzik, ezzel egyre közelebb került a szeptemberben beállított 327-os szinthez, ami többéves rekordot jelentett a forint számára ebben a relációban.