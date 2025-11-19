Szárnyal a Mol és az OTP, bombaerős a forint

Impozáns ralival tért vissza a lendület a BÉT-re, a szerdai kereskedésben a BUX index 1,06 százalékkal 107 194 pontig emelkedett, a blue chipek fele ugyanis kirobbanó teljesítményt nyújtott. A pesti parkett forgalma 17,0 milliárd forint volt.

Tarolt a Mol és az OTP a BÉT-en szerdán / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Tarolt a Mol és az OTP a BÉT-en szerdán

A szerdai kereskedés legnagyobb nyertese a Mol volt, melynek árfolyama 2,26 százalékkal 3078 forintig emelkedett a nap végére. De nem szerénykedett az OTP sem, melynek részvényei 1,26 százalékkal 32 200 forintig erősödtek a záró gongszóra.