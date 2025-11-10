Deviza
Megakadt a BUX-index emelkedése, most hogyan tovább?

Lefékeződött a BUX. Az OTP és a Magyar Telekom ugyan továbbra is emelkedő pályán mozog, ám a Richter és a Mol lefelé korrigált.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2025.11.10, 06:59

A hazai részvényindex emelkedése 108 ezer pont közelében megakadt, visszahúzta a Richter nagyobb negatív korrekciója. A vezető részvények közül továbbra is felfelé mutat az OTP technikai képe, illetve a Magyar Telekom mozgására is érdemes figyelni, mely fontos ellenállás közelébe ért, és szerdán teszi közzé a vállalat a negyedéves eredményeket. A Mol árfolyama is meghatározó ellenállás közelében ingadozik, míg a Richter jegyzése támaszhoz ért.

20251105_bet_019_VZ Mol
Negatív korrekción mentek keresztül a Mol részvényei  / Fotó: Vémi Zoltán

OTP

Az OTP árfolyama továbbra is fontos támasz felett mozog, mely 31 865 forintnál húzódik, azonban érdemes figyelni az indikátorok mozgására. Az RSI hamarosan visszatérhet a túlvett tartományból, illetve az MACD is lefelé hajlik. Ha nem sérül meg tartósan az említett szint, a következő potenciális ellenállás 33 316 forintnál adódhat.

 

Richter

A vártnál gyengébb negyedéves számok hatására fontos támasz közelébe ért a Richter árfolyama, mely 9870 forintnál húzódik. Ha nem töri le, a későbbiekben innen pozitív korrekció indulhat, a következő meghatározó ellenállás 10 100 forintnál látható. A volatilitás a szokottnál magasabb lehet a következő napokban.

 

Mol

A felpattanást követően negatív korrekciót láthattunk a Mol árfolyamában, most azonban nagyon fontos ellenálláshoz értünk. A 200 napos mozgóátlag és a május vége óta tartó csökkenő trendvonal 2930 forintnál húzódik. Amennyiben a következő napokban sikerülne áttörni, újabb emelkedő hullám indulhat. Ellenkező esetben 2904, majd 2841 forintnál húzódnak támaszok.

 

Magyar Telekom

A 30 napos mozgóátlag szorítja lefelé a Magyar Telekom árfolyamát, jelenleg 1793 forintnál képez rövid távú ellenállást. Áttörése esetén emelkedő hullám indulhat, ez esetben az 50 napos mozgóátlag lehet a következő akadály, jelenleg 1827 forintnál. A vállalat szerdán, piaczárás után teszi közzé a harmadik negyedéves számokat.

 

 

