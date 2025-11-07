OTP csoport: folytatódik a robusztus növekedés, hatalmas siker a magyar banknál az Otthon Start program

A harmadik negyedévben is folytatódott az OTP csoport elmúlt években látott menetelése, a csoport első kilenchavi adózás előtti nyeresége - az év elején egy összegben könyvelt, de teljes évre vonatkozó terhek időarányos figyelembevételével - az előző év azonos időszakához mérten 8 százalékkal, 1165 milliárd forintra emelkedett - kezdte az OTP hajnalban megjelent harmadik negyedévi gyorsjelentésének bemutatását péntek reggel Bencsik László vezérigazgató-helyettes, Stratégiai és Pénzügyi Divízió. A javuló eredményesség főként az emelkedő volumenekre és az emelkedő költséghatékonyságra vezethető vissza.

Folytatódik az OTP robusztus növekedése / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az első kilenchavi eredményt amúgy 111 milliárd forintnyi, a teljes évre vonatkozóan elszámolt speciális tétel terhelte. Ezen tételek időarányos elszámolása esetén a 9 havi profit 37 milliárd forinttal lenne magasabb.

A növekedés hátterében az állományok - hitel- és betéti egyaránt - bővülése áll, miközben a kamatok folyamatosan húzódnak vissza az elmúlt évek átlagfeletti szintjéről.

Az adózás utáni nyereség pedig ugyancsak az év eleji terhek figyelembe vételével, 5 százalékkal, 886 milliárd forintra, míg a jelentett nettó nyereség 3 százalékkal, 849 milliárd forintra gyarapodott.

Óriási siker az Otthon Start program az OTP-nél

A magyar banknál is kedvező folyamatokról számolt be Bencsik László, külön kiemelve az Otthon Start program sikerét, hiszen bár a lezárt időszakban csak szeptemberben volt érzékelhető a program hatása, lévén szeptember 1-től lehetett beadni a hiteligényléseket, mégis csak ebben az első őszi hónapban 99 milliárd forint értékben nyújtott be a lakosság támogatott hitelek iránti kérelmet, aminek köszönhetően a hazai lakáshitel-kereslet az augusztusi 24 milliárd forintról összességében 129 milliárd forintra emelkedett.

A harmadik negyedévben ugyanakkor személyihitel-kihelyezésekben és a lakossági betétekben is nőtt az OTP piaci részesedése, amely a babaváró és a munkáshitel-szerződések területén a 40 százalékot is meghaladta.

Örvendetesen megugrott a banknál a vállalati hitelek iránti kereslet is, nem kis részt e körben is a támogatott programok következményeként. Az OTP piaci részaránya ebben a szegmensben történelmi csúcsra, 20 százalékra emelkedett.