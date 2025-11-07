OTP csoport: folytatódik a robusztus növekedés, hatalmas siker a magyar banknál az Otthon Start program
A harmadik negyedévben is folytatódott az OTP csoport elmúlt években látott menetelése, a csoport első kilenchavi adózás előtti nyeresége - az év elején egy összegben könyvelt, de teljes évre vonatkozó terhek időarányos figyelembevételével - az előző év azonos időszakához mérten 8 százalékkal, 1165 milliárd forintra emelkedett - kezdte az OTP hajnalban megjelent harmadik negyedévi gyorsjelentésének bemutatását péntek reggel Bencsik László vezérigazgató-helyettes, Stratégiai és Pénzügyi Divízió. A javuló eredményesség főként az emelkedő volumenekre és az emelkedő költséghatékonyságra vezethető vissza.
Az első kilenchavi eredményt amúgy 111 milliárd forintnyi, a teljes évre vonatkozóan elszámolt speciális tétel terhelte. Ezen tételek időarányos elszámolása esetén a 9 havi profit 37 milliárd forinttal lenne magasabb.
A növekedés hátterében az állományok - hitel- és betéti egyaránt - bővülése áll, miközben a kamatok folyamatosan húzódnak vissza az elmúlt évek átlagfeletti szintjéről.
Az adózás utáni nyereség pedig ugyancsak az év eleji terhek figyelembe vételével, 5 százalékkal, 886 milliárd forintra, míg a jelentett nettó nyereség 3 százalékkal, 849 milliárd forintra gyarapodott.
Óriási siker az Otthon Start program az OTP-nél
A magyar banknál is kedvező folyamatokról számolt be Bencsik László, külön kiemelve az Otthon Start program sikerét, hiszen bár a lezárt időszakban csak szeptemberben volt érzékelhető a program hatása, lévén szeptember 1-től lehetett beadni a hiteligényléseket, mégis csak ebben az első őszi hónapban 99 milliárd forint értékben nyújtott be a lakosság támogatott hitelek iránti kérelmet, aminek köszönhetően a hazai lakáshitel-kereslet az augusztusi 24 milliárd forintról összességében 129 milliárd forintra emelkedett.
A harmadik negyedévben ugyanakkor személyihitel-kihelyezésekben és a lakossági betétekben is nőtt az OTP piaci részesedése, amely a babaváró és a munkáshitel-szerződések területén a 40 százalékot is meghaladta.
Örvendetesen megugrott a banknál a vállalati hitelek iránti kereslet is, nem kis részt e körben is a támogatott programok következményeként. Az OTP piaci részaránya ebben a szegmensben történelmi csúcsra, 20 százalékra emelkedett.
Összességében idehaza a nettó profit 5 százalékkal, 230 milliárd forintra nőtt éves bázison a bővülő kamatmarzsnak és a költséghatékonyságnak köszönhetően, miközben prudens céltartalékolást folytatott a bank.
Csoportszinten is növekvő állományok
Visszatérve a csoportszintű eredményekhez, a konszolidált teljesítő hitelek állománya az első 9 hónapban 10 százalékkal, 2293 milliárd forintra nőtt, miközben szeptemberig a konszolidált betétek is 9 százalékkal gyarapodtak, különösen a magyar és bolgár lakossági betétek mutatnak szép emelkedést.
Mindezek alapján nem véletlen, hogy az S&P Global Intelligence idei elemzése szerint az OTP Bank a második legjobb teljesítményt nyújtotta az 50 legnagyobb, tőzsdén jegyzett európai bank közül - emelte ki a vezérigazgató-helyettes. Jövőre azonban az első helyre pályáznak.
Oroszország: a kitettség csökkentése a cél
Kérdésre válaszolva Bencsik László elmondta, hogy Oroszországban a jelenlegi körülmények közepette a menedzsment a kitettsége csökkentésére törekszik, melynek elsődleges eszköze az, hogy minél nagyobb osztalékot utaljon haza. Ezt meglehetős sikerrel végzik. Emellett a számottevően karcsúsították az orosz bankfiók-hálózatot is.
A többi külföldi érdekeltség közül a topmenedzser még az ukrán és az üzbég leánybankot emelte ki. Keleti szomszédunkban kiváltképp a lakossági személyi hitelek állománya ugrott meg. Veszik a háztartási eszközöket, de még az autókat is. Üzbegisztánban pedig a néhány éve megvalósult akvizíciót követően végrehajtott informatikai korszerűsítés következtében sikerült a felzárkózás az OTP többi külföldi érdekeltségéhez.
Az akvizíciós stratégia egy jottányit sem változott, folyamatosan keresik a célpontokat. Ugyanakkor abban a kényelmes helyzetben van, hogy organikusan is 10 százalékos bővülésre számíthat 2025-ben.
A gyorsjelentésre az OTP részvényárfolyama péntek délelőtt 0,9 százalékkal, 32 150 forintra csökkent.