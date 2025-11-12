Baljós figyelmeztetés: elszállhatnak a földgázárak, csigatempóban töltik fel az európai gáztárolókat
Az európai földgázárak ugyan jelenleg stabilan, valamivel 30 euró felett alakulnak megawattóránként – szerdán délelőtt például 31,5 euró körül folyt a kereskedés a TTF holland gáztőzsdén –, ám nem sok jót ígér, hogy a betárolási szint mindössze 82,6 százalékon áll, sokkal alacsonyabb a tavaly ilyenkor mért 93,8 százaléknál vagy a szezonális átlagot jelentő 91,8 százalékos töltöttségnél – áll a UBS svájci nagybank friss elemzésében.
Visszapattant az európai földgázkereslet
A lemaradás számottevő, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az európai gázkereslet októberben 11 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához mérten, sőt a 2022-ben kezdődött energiaválság óta még egyik évben sem támasztott a földrész ekkora szezonális keresletet, s az azt megelőző időszak ötéves átlagától is már csupán 13 százalékos az elmaradás.
Nem kevesebb, mint 36 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest a földgázalapú villamosenergia-termelés, amit egyrészt az áramkereslet növekedése, másfelől a szén- és vízenergia visszaesése hajtott.
Veszélyes játékot játszik a kontinens
Az Európai Unióba irányuló vezetékes gázszállítás októberben 8 százalékkal csökkent tavaly októberhez képest. Az orosz szállítások 38 százalékkal, 1,1 milliárd köbméterre, az algériai szállítások pedig 10 százalékkal, 0,3 milliárd köbméter zsugorodtak.
A kiesést a norvég csővezetéken szállított gáz sem pótolta, hiszen annak a mennyisége éves bázison 9,6 milliárd köbméteren stagnált, ami egyébként az Európába csővezetéken szállított gázmennyiség 64 százalékát tette ki.
A kontinensre érkező LNG-import – beleértve az Egyesült Királyságot és Törökországot is – ellenben októberben 42 százalékkal, 14,6 milliárd köbméterre nőtt. Az Egyesült Államokból például 90 százalékkal, 8 milliárd köbméterre ugrott az import, 55 százalékos piaci részesedést elérve.
A növekedést a 13 százalékkal csökkenő kínai import is segítette, amit nem tudtak ellensúlyozni a 17 százalékkal bővülő Japánba tartó szállítások, így összességében az ázsiai kereslet megcsappant.
A UBS elemzői mindezek alapján már a közeli határidőkre is az árak számottevő emelkedésére számítanak.
Az általuk az idei év utolsó és 2026 első negyedévére prognosztizált 36,5 eurós megawattóránkénti árszint közel 17 százalékos drágulást jelent, miközben arra is figyelmeztetnek, hogy az időjárás okozta zavarok akár további gyors áremelkedéshez is vezethetnek.