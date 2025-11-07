Deviza
gázellátás
LNG
Görögország

Amerika bejelentette: leválasztotta az európai kulcsországot az orosz gázról – Ukrajna máris óriási LNG-szerződést kötött vele

Görögországból indulhat Európa belső része, így hazánk felé is az amerikai cseppfolyós földgáz.
Andor Attila
2025.11.07, 20:42

Az athéni Partnerség a Transzatlanti Energiaegyüttműködésért (P-TEC) konferencián Görögország és az Egyesült Államok történelmi jelentőségű, 20 évre szóló megállapodást írt alá pénteken, amelynek értelmében Athén 2030-tól évente 700 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) importál.

gázellátás
gázellátás: központba kerülhet Görögország, ide érkezhetnek az amerikai LNG tankerek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A P-TEC-en több mint húsz európai ország képviselői mellett Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter és Doug Burgum belügyminiszter is részt vett. Az aláírt LNG-szállítási szerződéssel a cél az orosz gáz kiváltásának támogatása Európában, és Görögország regionális energiaelosztó-csomópontként betöltött szerepének kiépítése.

Wright nyilatkozatában hangsúlyozta: 

Görögország korábban az orosz dominanciájú energiapiac végpontja volt. Ma viszont az amerikai energiaexport kapuja lesz Európa felé.

 A miniszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok célja "minden egyes orosz gázmolekula" kiváltása Nyugat-Európában.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szerint az orosz gáz 2027-től hatályba lépő uniós tilalma "történelmi lehetőséget" nyit meg a délkelet-európai energiatérkép újrarajzolása előtt. 

A legtöbb gáz, amely Görögországba érkezik, nem marad itt. Célunk, hogy közvetítő szerepet töltsünk be az amerikai LNG továbbításában Ukrajna és Észak-Európa felé 

- mondta a konferencián.

Micotákisz arra figyelmeztetett, hogy "orosz energiát nem szabad a hátsó ajtón, Törökországon keresztül beengedni Európába", és felszólította az amerikai és az európai partnereket, hogy tartsák fenn a szankciók teljes körű alkalmazását.

A görög kormány a Bulgáriát, Romániát, Magyarországot, Szlovákiát, Moldovát és Ukrajnát összekötő vezetékhálózat, az úgynevezett "vertikális korridor" bővítését tervezi, hogy még több nem orosz eredetű gázt juttathasson el észak felé.

A görög állami energiaszolgáltató szerint Ukrajna és Románia jelezte, hogy 2030 és 2050 között akár 3,7 milliárd köbméter LNG-t is vásárolna a görög-amerikai vegyesvállalattól. A lépés különösen fontos Ukrajna számára, amely a Transzbalkán-vezetéken keresztül újra megkezdte a gázimportot, hogy fenntartsa fűtési és áramellátási rendszerét. 

Ukrajna is jól jár – amerikai gázt vesz 

Ukrajna 25 évre szóló rendszeres gázszállítási megállapodást kötött az Egyesült Államokkal. A tengerentúli LNG a görög gázterminálokon keresztül érkezik majd Ukrajnába.

Szerhij Koretszkij, a Naftogaz csoport vezetője szerint a jövőben rendszeres amerikai gázszállításról beszélhetünk Ukrajna számára görög gázterminálokon és a Vertikális Folyosón keresztül. A partnerség 2050-ig tart. 
Koretsky szerint ez a memorandum biztosítja Ukrajna stabil LNG-ellátását, és integrálja az infrastruktúrát az Európába vezető logisztikai útvonalba.

Ezenkívül a megállapodás fenntartható rendszert hoz létre az amerikai gázellátásra és -tárolásra.

