Amerika bejelentette: leválasztotta az európai kulcsországot az orosz gázról – Ukrajna máris óriási LNG-szerződést kötött vele

Az athéni Partnerség a Transzatlanti Energiaegyüttműködésért (P-TEC) konferencián Görögország és az Egyesült Államok történelmi jelentőségű, 20 évre szóló megállapodást írt alá pénteken, amelynek értelmében Athén 2030-tól évente 700 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) importál.

gázellátás: központba kerülhet Görögország, ide érkezhetnek az amerikai LNG tankerek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A P-TEC-en több mint húsz európai ország képviselői mellett Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter és Doug Burgum belügyminiszter is részt vett. Az aláírt LNG-szállítási szerződéssel a cél az orosz gáz kiváltásának támogatása Európában, és Görögország regionális energiaelosztó-csomópontként betöltött szerepének kiépítése.

Wright nyilatkozatában hangsúlyozta:

Görögország korábban az orosz dominanciájú energiapiac végpontja volt. Ma viszont az amerikai energiaexport kapuja lesz Európa felé.

A miniszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok célja "minden egyes orosz gázmolekula" kiváltása Nyugat-Európában.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szerint az orosz gáz 2027-től hatályba lépő uniós tilalma "történelmi lehetőséget" nyit meg a délkelet-európai energiatérkép újrarajzolása előtt.

A legtöbb gáz, amely Görögországba érkezik, nem marad itt. Célunk, hogy közvetítő szerepet töltsünk be az amerikai LNG továbbításában Ukrajna és Észak-Európa felé

- mondta a konferencián.

Micotákisz arra figyelmeztetett, hogy "orosz energiát nem szabad a hátsó ajtón, Törökországon keresztül beengedni Európába", és felszólította az amerikai és az európai partnereket, hogy tartsák fenn a szankciók teljes körű alkalmazását.

A görög kormány a Bulgáriát, Romániát, Magyarországot, Szlovákiát, Moldovát és Ukrajnát összekötő vezetékhálózat, az úgynevezett "vertikális korridor" bővítését tervezi, hogy még több nem orosz eredetű gázt juttathasson el észak felé.

A görög állami energiaszolgáltató szerint Ukrajna és Románia jelezte, hogy 2030 és 2050 között akár 3,7 milliárd köbméter LNG-t is vásárolna a görög-amerikai vegyesvállalattól. A lépés különösen fontos Ukrajna számára, amely a Transzbalkán-vezetéken keresztül újra megkezdte a gázimportot, hogy fenntartsa fűtési és áramellátási rendszerét.