Szűk sávban keres irányt a forint a délelőtti kereskedelemben

Reggel még gyengült a forint, délelőtt már erősödik. Valójában a 384 és a 385 forintos euró közé szorulva keresi az irányt a magyar deviza.

Irányt keres a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Két technikai szint közé szorult az euró-forint

Tegnap tőzsdezáráskor szinte ráült a 384-es támaszra az euró-forint, eldöntetlenül hagyva a kérdést, hogy alatta zár, vagy felette. Ami azért volt érdekes, mert lefelé nézve ismét az alsó trendvonal (383-as támasz) lehet tesztelhető, míg felfelé tekintve jöhet egy korrekció. Felül 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.

Péntek reggel, a pesti nyitás előtt 385 fölé szúrt fel az euró-forint, megkezdve az ellenállás tesztelését. Tőzsdenyitáskor 385 közelében mozgott.

A kereskedés első órájában a 385-ös ellenállással birkózott az euró-forint. Majd meredeken süllyedt a jegyzés, s hamarosan már a 384-es támaszt feszegette a kurzus.

Sanszos az oldalazás,

mert fontos adat nem jön már a héten, a fókuszba egyre inkább a magyar jegybank jövő keddi ülése úszik be, ahol továbbra sincs kilátás kamatváltoztatásra, azaz marad a tavaly szeptember óta élő 6,5 százalékos alapkamatszint.