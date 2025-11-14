Deviza
Frissen pattantak reggel a kispapírok, de gyengül a forint

Élénk emelkedéssel nyitott pénteken a Zwack, a Wabrerer’s és az AutoWallis, míg a blue chipek gyászos képet mutatnak. A forint gyengüléssel kezdte a napot.
Faragó József
2025.11.14, 09:17
Frissítve: 2025.11.14, 10:08

A BUX 107 856 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett blue chipjei haloványan nyitottak. Csak a kispapírok piacán van vásárlóerő. A devizapiacon forintgyengüléssel indult a nap.

pesti parkett
 Gyengén muzsikálnak a pesti parketten a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Gyászos a hangulat Ázsiában

 

Péntek hajnalban a japán Nikkei és a hongkongi Hang Seng egyaránt közel 2 százalékos mínuszba zuhant, míg a kontinentális kínai Sanghaj 1 százalékot esett. De 

a koreai Kospi majd 4 százalékot szánkázott. 

Csütörtök este az amerikai tőzsdék méretes mínuszban zártak. A befektetők a technológiai szektor miatt aggódnak, s attól tartanak, hogy a Fed decemberben a kamattartás mellett dönt. Emellett a piac a szövetségi kormányzati leállás miatt elmaradt makroadatokra vár, továbbá profitrealizálás is szerepet játszhatott a tegnapi gyenge tengerentúli teljesítményben.

Pesti parkett: gyengélkednek a blue chipek

Az OTP 32 260 forinton kezdte a napot, ami bő félszázalékos csúszás.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:53:05
Árfolyam: 32,390 HUF -50 / -0.15 %
Forgalom: 1,471,281,090 HUF
A Mol 3034 forinton indított, s ez majd 1 százalékos esés.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény10:52:42
Árfolyam: 3,050 HUF -12 / -0.39 %
Forgalom: 104,778,450 HUF
A Richter 9870 forinton startolt, ami egyharmad százalékos plusz.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény10:51:14
Árfolyam: 9,795 HUF -40 / -0.41 %
Forgalom: 259,014,035 HUF
A Magyar Telekom 1760 forinton nyitott, ami minimális emelkedés.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény10:51:52
Árfolyam: 1,742 HUF -20 / -1.15 %
Forgalom: 419,524,430 HUF
A 4iG 4875 forinton indult, s ez közel 1 százalékos esés.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény10:51:45
Árfolyam: 4,880 HUF -40 / -0.82 %
Forgalom: 247,615,620 HUF
A Zwack közel 2 százalékot pattant.

ZWACK részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ZWACK részvény10:23:23
Árfolyam: 32,800 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 1,717,600 HUF
A Waberer’s és az AutoWallis nagyjából 1-1 százalékos plusszal indított. 

Forintgyengüléssel indult a nap

Tegnap tőzsdezáráskor szinte ráült a 384-es támaszra az euró-forint, eldöntetlenül hagyva a kérdést, hogy alatta zár, vagy felette. Ami azért volt érdekes, mert lefelé nézve ismét az alsó trendvonal (383-as támasz) lehet tesztelhető, míg felfelé tekintve jöhet egy korrekció. Felül 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.

Péntek reggel, a pesti nyitás előtt 385 fölé szúrt fel az euró-forint. 

Megkezdve az ellenállás tesztelését.

Tőzsdenyitáskor 385 közelében mozgott.

