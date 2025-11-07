4iG: Jászai Gellért Washingtonban folytatta magas szintű egyeztetéseit a magyar–amerikai stratégiai együttműködés erősítéséről

Deviza
Jászai Gellért egyeztetett Kam Ghaffariannal, az Axiom Space, Quantum Space, Intuitive Machines és X-energy társalapítójával. A megbeszélésen a 4iG Space and Defence Technologies vezetőivel közösen áttekintették a 4iG Csoport által októberben bejelentett, 100 millió dollár értékű tőkebefektetéshez kapcsolódó előkészítő folyamatok aktuális állását. Jászai Gellért, a 4iG elnöke is része Orbán Viktor washingtoni küldöttségének.
2025.11.07, 09:56
Frissítve: 2025.11.07, 10:02

Az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett hivatalos magyar delegáció tagjaként Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több kiemelt jelentőségű találkozót folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés elmélyítése érdekében.

Jászai Gellért, a 4iG elnöke is része Orbán Viktor washingtoni küldöttségének

Jászai Gellért egyeztetett Kam Ghaffariannal, az Axiom Space, Quantum Space, Intuitive Machines és X-energy társalapítójával. A megbeszélésen a 4iG Space and Defence Technologies vezetőivel közösen áttekintették a 4iG Csoport által októberben bejelentett, 100 millió dollár értékű tőkebefektetéshez kapcsolódó előkészítő folyamatok aktuális állását. A befektetés az amerikai Axiom Space vállalatot érinti, amely kulcsszerepet játszott Kapu Tibor űrmissziójának megvalósításában is. A felek emellett megvitatták a közösen fejlesztett, Föld körüli pályán működő, a földi infrastruktúrától független adatfeldolgozó központ (ODC – Orbital Data Center) projekt következő fejlesztési lépéseit is.

Jászai Gellért emellett tárgyalásokat folytatott Brendan Hanrahannel, az amerikai külügyminisztérium európai ügyekért felelős vezető tisztviselőjével, Mark Fleminggel, a Nyugat-Közép-Európai Ügyek Hivatalának igazgatójával, valamint Robert J. Palladinóval, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivőjével. A megbeszélések középpontjában a magyar–amerikai kapcsolatokban rejlő lehetőségek álltak a pénteki magas szintű találkozókat megelőzően.

Végül a 4iG Csoport találkozott Michael Kratsios-al, Donald Trump tudományos és technológiai főtanácsadójával, 

akivel a két ország közötti stratégiai technológiai együttműködés — különösen a mesterséges intelligencia és az űripar — fejlesztéséről egyeztetett.

Jászai Gellért szerint a pénteki nap történelmi jelentőségű lehet a magyar–amerikai kapcsolatokban, amely új alapokra helyezheti az üzleti, gazdasági és stratégiai együttműködést a két ország között.

A 4iG részvényei pénteken 8 százalékos pluszban jártak a délelőtt folyamán, az elmúlt egy évben pedig 499 százalékos nyerőben vannak a papírok.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény09:56:46
Árfolyam: 4,750 HUF +300 / +6.32 %
Forgalom: 1,743,229,775 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

