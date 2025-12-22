Deviza
orosz-ukrán háború
szankciók Oroszország ellen
Európai Unió

Meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat az Európai Unió

Az Ukrajna ellen indított indokolatlan háború miatt életbe léptetett szankciókat fél évvel hosszabbították meg. Az EU szerint Oroszország további szankciókra is számíthat, ha nem hagy fel a háborúval.
VG/MTI
2025.12.22, 13:41
Frissítve: 2025.12.22, 14:03

Újabb hat hónappal, 2026. július 31-ig meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Ukrajna elleni agresszió miatt az uniós tagállami kormányokat tömörítő Tanács.

Európai Unió, EU orosz-ukrán háború
Nem hagy fel az oroszok elleni szankciókkal az EU, amíg Oroszország abba nem hagyja a háborúzást/Fotó: Shutterstock

Oroszország jogellenesen indított háborút, ezért vezettek be ellene szankciókat

Az erről szóló közlemény felidézi, hogy a 2014-ben bevezetett korlátozó intézkedéseket 2022 februárja óta jelentősen kibővítették Oroszország provokálatlan, indokolatlan és jogellenes katonai támadására válaszul. A szankciók ágazati korlátozásokat tartalmaznak a kereskedelem, a pénzügyek, az energia, a technológia és a kettős felhasználású termékek, az ipar, a közlekedés és a luxuscikkek területén. Továbbá tilos az orosz tengeri nyersolaj és egyes kőolajtermékek uniós importja, több orosz bankot kizártak a SWIFT-rendszerből, és felfüggesztették több, a Kreml által támogatott dezinformációs médium uniós műsorszolgáltatását. A csomag a szankciók megkerülésének megakadályozását célzó eszközöket is tartalmaz.

Közleményében a Tanács rámutatott, hogy 

amíg Oroszország jogsértő lépései sértik a nemzetközi jog alapelveit – különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát –, indokolt az intézkedések fenntartása és szükség esetén további szankciók elfogadása.

Azt a tanácsi határozatot, mely Oroszország Ukrajna helyzetét destabilizáló lépései miatt bevezetett korlátozó intézkedésekről szól 2014-ben fogadták el, és az Európai Unió azóta többféle intézkedést alkalmaz, köztük egyéni vagyonbefagyasztásokat és beutazási tilalmakat, valamint korlátozásokat az illegálisan annektált Krím és Szevasztopol, illetve Ukrajna egyes megszállt térségei kapcsán. 2022. február 24-e óta az EU összesen 17 szankciós csomagot fogadott el.

Az Európai Tanács 2024. december 19-i következtetéseiben ismételten elítélte Oroszország agresszióját, megerősítette Ukrajna szuverenitása és területi integritása melletti kiállását, és jelezte: az EU kész tovább növelni a nyomást Moszkvára, szükség esetén újabb szankciókkal.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12595 cikk

 

