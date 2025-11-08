Egyértelműen segített a forint árfolyamának az Orbán–Trump-csúcs – több mint másfél éve nem látott erőt mutat nemzeti fizetőeszközünk

Az év elején annyira gyenge volt a hazai fizetőeszköz árfolyama, hogy a 420 vagy 430 forintos eurókurzus sem volt elképzelhetetlen. Azóta viszont jelentős erősödésnek indult a forint, és a napokban másfél éve nem látott csúcsra emelkedett a közös európai fizetőeszközzel szemben. Elemzői vélemények alapján annak jártunk utána, hogy vajon milyen tényezők állhatnak a pozitív tendenciák mögött – teszi fel cikkében a kérdést az Origo.

Már a csütörtöki amerikai piacnyitáskor erősödési hullám érkezett, amikor Orbán Viktor gépe még nem is érkezett meg. A forint árfolyama pénteken az amerikai kereskedés elején megint megindult, és immár a majdnem kétéves csúcsok felé közelített röviddel a magyar miniszterelnök és Donald Trump megbeszélése előtt. Korábban a Világgazdaság is rávilágított, hogy a forint piacán kiváló a hangulat, mióta kiderült, hogy Budapest lehet a helyszíne az ukrajnai békekötést célzó találkozónak Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, illetve nyilvánosságra került a Trump–Orbán-találkozó dátuma.

Az elmúlt napokban elképesztő formában van a forint, amely a januári árfolyamszintekhez képest mostanra az euróval szemben mintegy 7 százalékot, a dollár ellenében az év eleji 405 forintos maximumhoz képest szeptemberig közel 20 százalékot erősödött (azóta valamelyest gyengült a kurzusa a zöldhasúval szemben).

Fontos tényező, hogy egy ilyen mértékű forinterősödés az államadósság alakulását is érdemben befolyásolja. Az euró viszonylatában a hazai fizetőeszköz már a 385-ös szint közelében mozog, ami önmagában 1-1,5 százalékponttal lejjebb húzhatja az adósságrátát, vagyis akár ezermilliárddal is csökkentheti a központi költségvetés adósságállományát.

De aranyhegy tetején is éhen hal a tehetetlen, és akár egy olyan szép erősödés közepette is lehet veszíteni a forinton, mint amilyent a magyar deviza idén produkál. Mindössze rosszkor, rossz előfeltevések alapján kell adni-venni – és pont ez fenyegeti azokat, akik hitelt adtak a közelmúltban terjedni kezdő, súlyos tévedésekkel terhelt elméletnek, miszerint a forint erősödését a Tisza Párt választási győzelmi reményei okozzák. Erre építve csak veszíteni lehet: ezért vettük hát sorra a valós okokat és a tévedéseket korábbi cikkünkben, hogy kiderítsük, miért is erősödött a forint árfolyama, és ez az, amitől biztosan nem.