Egyértelműen segített a forint árfolyamának az Orbán–Trump-csúcs – több mint másfél éve nem látott erőt mutat nemzeti fizetőeszközünk

Rég nem látott csúcsokon a forint árfolyama – erősödhet-e tovább a hazai fizetőeszköz?
2025.11.08, 11:25
Frissítve: 2025.11.08, 11:39

Az év elején annyira gyenge volt a hazai fizetőeszköz árfolyama, hogy a 420 vagy 430 forintos eurókurzus sem volt elképzelhetetlen. Azóta viszont jelentős erősödésnek indult a forint, és a napokban másfél éve nem látott csúcsra emelkedett a közös európai fizetőeszközzel szemben. Elemzői vélemények alapján annak jártunk utána, hogy vajon milyen tényezők állhatnak a pozitív tendenciák mögött – teszi fel cikkében a kérdést az Origo.

Trump, Orbán
Fotó: Kocsis Máté / Facebook

Már a csütörtöki amerikai piacnyitáskor erősödési hullám érkezett, amikor Orbán Viktor gépe még nem is érkezett meg. A forint árfolyama pénteken az amerikai kereskedés elején megint megindult, és immár a majdnem kétéves csúcsok felé közelített röviddel a magyar miniszterelnök és Donald Trump megbeszélése előtt. Korábban a Világgazdaság is rávilágított, hogy a forint piacán kiváló a hangulat, mióta kiderült, hogy Budapest lehet a helyszíne az ukrajnai békekötést célzó találkozónak Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, illetve nyilvánosságra került a Trump–Orbán-találkozó dátuma.

Az elmúlt napokban elképesztő formában van a forint, amely a januári árfolyamszintekhez képest mostanra az euróval szemben mintegy 7 százalékot, a dollár ellenében az év eleji 405 forintos maximumhoz képest szeptemberig közel 20 százalékot erősödött (azóta valamelyest gyengült a kurzusa a zöldhasúval szemben).

Fontos tényező, hogy egy ilyen mértékű forinterősödés az államadósság alakulását is érdemben befolyásolja. Az euró viszonylatában a hazai fizetőeszköz már a 385-ös szint közelében mozog, ami önmagában 1-1,5 százalékponttal lejjebb húzhatja az adósságrátát, vagyis akár ezermilliárddal is csökkentheti a központi költségvetés adósságállományát.

De aranyhegy tetején is éhen hal a tehetetlen, és akár egy olyan szép erősödés közepette is lehet veszíteni a forinton, mint amilyent a magyar deviza idén produkál. Mindössze rosszkor, rossz előfeltevések alapján kell adni-venni – és pont ez fenyegeti azokat, akik hitelt adtak a közelmúltban terjedni kezdő, súlyos tévedésekkel terhelt elméletnek, miszerint a forint erősödését a Tisza Párt választási győzelmi reményei okozzák. Erre építve csak veszíteni lehet: ezért vettük hát sorra a valós okokat és a tévedéseket korábbi cikkünkben, hogy kiderítsük, miért is erősödött a forint árfolyama, és ez az, amitől biztosan nem.

Az Oeconomus Gazdaságkutató is rávilágított: az elmúlt két hónapban a magyar közbeszédben többször felmerült, hogy a legnagyobb ellenzéki párt támogatóinak növekedése miatt erősödött másfél éves csúcsra a forint. A szakmainak kevéssé mondható érvelés több ponton hibás.

  • Egyrészt a régió összes szuverén fizetőeszközét az elmúlt fél évben az erősödés jellemezte, amely jelenséget nehezen lehet a magyar politikai erőviszonyok átrendeződésével magyarázni.
  • Másrészt még a kormánykritikus közvélemény-kutató cégek felmérései szerint is politikai értelemben a kormánypártok nyerték meg az idei nyarat. Így a piac a forint erősödésével pont a kormánypártok relatív erősödését árazták volna be.

Valójában ezzel a kontár érveléssel szemben a forint cserearányának idei javulása mögött számos makrogazdasági és geopolitikai összefüggés és esemény áll, mint például:

  • a pozitív magyar reálkamat,
  • a vámháború körüli bizonytalanság megszűnése,
  • illetve az orosz–ukrán háború potenciális lezárása.

Egyébként az Equilor friss elemzése szerint az elmúlt napok árfolyammozgásai alapján egy újabb támasz került letörésre az euró-forint árfolyamában, és a 387,40-os szint felülről már rövid távú ellenállást képez. A következő támaszok a jelenleg tesztelt 385-nél, majd 384 forint közelében húzódnak, az utóbbi fontos ellenállási pont – vagyis eddig erősödhet tovább a hazai fizetőeszköz rövid távon, ha a jelenlegi pozitív tendencia folytatódik.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

