Nagyon kiengedett karácsony előtt a forint, a Mol volt a nap sztárja a csúcsközelbe érő pesti tőzsdén

Optimista hangulatban zajlott a karácsonyi hét első kereskedési napja a pesti tőzsdén. A BUX index 0,4 százalékos pluszban, 110 890 ponton zárta a kereskedést, ezzel 400 ponton belülre került az eddigi történelmi csúcsától. A hazai parkett forgalma átlagon aluli, 10,8 milliárd forint volt.

A Mol volt a nap sztárja, csúcsközelbe ért a pesti tőzsde, a forint viszont gyengült / Fotó: Vémi Zoltán

A nap sztárja a Mol volt, amely 2,3 százalékkal 2888 forintig ralizott. Az OTP papírjai ugyan csupán 0,4 százalékkal erősödtek, a bankrészvény így is új csúcson, 35 450 forinton fejezte be a napot. A Richter kurzusa 0,7 százalékkal 9670 forintig esett vissza, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékkal 1800 forintig ereszkedett.

A forint még a Magyar Nemzeti Bank múlt heti kamatdöntő ülését követően elhangzott, a lazítás irányába való elmozdulásra utaló üzeneteire reagált a hét elején, és gyengült jelentősebb mértékben szinte az összes fontosabb devizával szemben.

A nap elején még 386,4 forinton jegyzett euró a 389-es szint közeléig is elszaladt a délután folyamán, a tőzsdezáráskor pedig 388,7 forintot kértek a közös európai fizetőeszköz egységéért. Ez 0,6 százalékos forintgyengülést jelent.