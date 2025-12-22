Nagyon kiengedett karácsony előtt a forint, a Mol volt a nap sztárja a csúcsközelbe érő pesti tőzsdén
Optimista hangulatban zajlott a karácsonyi hét első kereskedési napja a pesti tőzsdén. A BUX index 0,4 százalékos pluszban, 110 890 ponton zárta a kereskedést, ezzel 400 ponton belülre került az eddigi történelmi csúcsától. A hazai parkett forgalma átlagon aluli, 10,8 milliárd forint volt.
A nap sztárja a Mol volt, amely 2,3 százalékkal 2888 forintig ralizott. Az OTP papírjai ugyan csupán 0,4 százalékkal erősödtek, a bankrészvény így is új csúcson, 35 450 forinton fejezte be a napot. A Richter kurzusa 0,7 százalékkal 9670 forintig esett vissza, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékkal 1800 forintig ereszkedett.
A forint még a Magyar Nemzeti Bank múlt heti kamatdöntő ülését követően elhangzott, a lazítás irányába való elmozdulásra utaló üzeneteire reagált a hét elején, és gyengült jelentősebb mértékben szinte az összes fontosabb devizával szemben.
A nap elején még 386,4 forinton jegyzett euró a 389-es szint közeléig is elszaladt a délután folyamán, a tőzsdezáráskor pedig 388,7 forintot kértek a közös európai fizetőeszköz egységéért. Ez 0,6 százalékos forintgyengülést jelent.
A dollár ellenében összeszedett hátrányát ugyanakkor szinte teljesen sikerült ledolgoznia a magyar pénznek, a 330,8-es napi csúcsról egészen 330-ig jött vissza a kurzus délután 17 óra előttig, a tőzsdezáráskor ennél kissé feljebb, 330,4 forinton állt a keresztáfolyam, ami 0,1 százalékos dollárerőt jelez.
A régiós pénzek közül a cseh korona 0,55 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal drágult.