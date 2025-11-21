Elemző: a kereskedőrobotok okozták a pénteki gyengülést, brutális forinterősödés jöhet, ha kitör az orosz-ukrán béke

Ha az orosz–ukrán béke tényleg valósággá válik, akkor a 381-nél húzódó technikai ellenállási szintet könnyen átviheti a forint és megnyílhat a tér egészen a 375 körüli szintekig – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Péntek délelőtt egyszerre több hír is mozgatta a forint árfolyamát, előbb az orosz–amerikai 28 pontos béketerv, amely miatt egy ideig erősödött, majd derült égből villámcsapásként érkezett Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddigi alelnökének lemondása , aki idő előtt távozik a jegybank vezetéséből. A hírre azonnal gyengülni kezdett a hazai deviza árfolyama, a reggeli 382-es kurzusról egészen 385-ig felszúrt.

Elemző: a kereskedőrobotok okozták a pénteki gyengülést, brutális forint erősödés jöhet, ha kitör az orosz–ukrán béke / Fotó: Vémi Zoltán

Forinterősödés: Kurali megérkezésével háttérbe szorult Virág Barnabás

Nincsen semmilyen monetáris politikai jelentősége, Varga és Kurali szabják most az MNB arculatát.

Virovácz Péter ugyanakkor úgy véli, hogy a monetáris politika Virág Barnabás lemondása miatt nem fog megváltozni, ráadásul nagy meglepetést nem okozott – magyarázta az elemző, aki hozzátette, hogy ez igaz mind a monetáris politikára, mind a média és piaci megjelenésre. Amióta Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ korábbi vezérigazgatója megérkezett az MNB-be, érezhetően háttérbe szorult Virág Barnabás. Egy évvel ezelőtt még minden kamatdöntést követő háttérbeszélgetést ő tartott, illetve ő tartotta a kapcsolatot az elemzőkkel és a külföldi befektetőkkel.

Ma már ezt a szerepet Kurali Zoltán tölti be, ő lett az MNB második számú arca Varga Mihály után.

Innentől kezdve Virovácz Péter szerint a piacok számára kevésbé kellene, hogy meglepetést jelentsen, mivel eleve nem Virággal tartják napi szinten a kapcsolatot. Hangsúlyozta azt is, hogy a monetáris tanács dönt a kamatokról és nem egy személyben Virág Barnabás, márpedig a tanács jól láthatóan elkötelezett a szigorú monetáris politikát illetően.

Ettől még nem lesz kamatvágás a következő hónapokban

– mondta az elemző, aki legkorábban jövő őszre várja, hogy a jegybank csökkenti a jelenleg 6,5 százalékos alapkamatot.