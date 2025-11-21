Elemző: a kereskedőrobotok okozták a pénteki gyengülést, brutális forinterősödés jöhet, ha kitör az orosz-ukrán béke
Ha az orosz–ukrán béke tényleg valósággá válik, akkor a 381-nél húzódó technikai ellenállási szintet könnyen átviheti a forint és megnyílhat a tér egészen a 375 körüli szintekig – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Péntek délelőtt egyszerre több hír is mozgatta a forint árfolyamát, előbb az orosz–amerikai 28 pontos béketerv, amely miatt egy ideig erősödött, majd derült égből villámcsapásként érkezett Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddigi alelnökének lemondása , aki idő előtt távozik a jegybank vezetéséből. A hírre azonnal gyengülni kezdett a hazai deviza árfolyama, a reggeli 382-es kurzusról egészen 385-ig felszúrt.
Forinterősödés: Kurali megérkezésével háttérbe szorult Virág Barnabás
Nincsen semmilyen monetáris politikai jelentősége, Varga és Kurali szabják most az MNB arculatát.
Virovácz Péter ugyanakkor úgy véli, hogy a monetáris politika Virág Barnabás lemondása miatt nem fog megváltozni, ráadásul nagy meglepetést nem okozott – magyarázta az elemző, aki hozzátette, hogy ez igaz mind a monetáris politikára, mind a média és piaci megjelenésre. Amióta Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ korábbi vezérigazgatója megérkezett az MNB-be, érezhetően háttérbe szorult Virág Barnabás. Egy évvel ezelőtt még minden kamatdöntést követő háttérbeszélgetést ő tartott, illetve ő tartotta a kapcsolatot az elemzőkkel és a külföldi befektetőkkel.
Ma már ezt a szerepet Kurali Zoltán tölti be, ő lett az MNB második számú arca Varga Mihály után.
Innentől kezdve Virovácz Péter szerint a piacok számára kevésbé kellene, hogy meglepetést jelentsen, mivel eleve nem Virággal tartják napi szinten a kapcsolatot. Hangsúlyozta azt is, hogy a monetáris tanács dönt a kamatokról és nem egy személyben Virág Barnabás, márpedig a tanács jól láthatóan elkötelezett a szigorú monetáris politikát illetően.
Ettől még nem lesz kamatvágás a következő hónapokban
– mondta az elemző, aki legkorábban jövő őszre várja, hogy a jegybank csökkenti a jelenleg 6,5 százalékos alapkamatot.
A forint gyengülése átmeneti, a békekötés hírére 375-ig erősödhet
Bár a forint a hírre gyengülni kezdett, az ING Bank elemzője szerint csak átmeneti lehet, a mozgását figyelve az látszik, hogy kereskedőrobotok mozdulhattak be, amit lekövetett a többi. Ezt támasztja alá, hogy 384-nél az árfolyam visszafordult és a piac is észbe kapott. Ráadásul szerinte ez egy nagyon jó beszállási pozíció.
A másik hír, ami már hosszú távon meghatározza a forint árfolyamát, az orosz–ukrán béketerv. Csütörtökön kapta kézhez Zelenszkij ukrán elnök az amerikaiak és oroszok által kidolgozott 28 pontos megállapodástervezetet, amit az ukrán vezető nem utasított el kapásból, így megnyílt az út, hogy a következő hetekben létrejöjjön a megállapodást a harcoló felek között.
Virovácz Péter szerint a piac a béketervnek túl nagy jelentőséget még nem tulajdonít, de ha valóban sikerülne tető alá hozni, akkor könnyen a 381-nél húzódó technikai ellenállási szintet is áttörheti az árfolyam és akkor egészen 375-ig is erősödhet az euróval szemben.
Sőt, ha nagyon „elszalad” a hangulat, akkor akár még a 370 és 375 közötti sávba is lecsúszhat a hazai deviza. A kérdés, hogy hol van az az árfolyamszint, amely mellett néhány befektető is elkezd gondolkozni azon, hogy elég erős a forint ahhoz, hogy annyira átrajzolja az inflációs pályát, hogy az MNB is kamatcsökkentésre szánja rá magát.
Az év végére azt mondom, hogy 375 környéke, de benne van a pakliban az is, hogy alatta leszünk
– mondta a közgazdász, ez azonban még mindig nem azt jelenti, hogy a jegybank elkezdhet gondolkodni egy kamatvágásban.
Virovácz szerint ugyanis nem a fundamentumok erősítik a forintot, hanem a forró pénzek, így az MNB bármennyire is óvatosan próbál fordulni, az első adandó alkalommal, amikor Varga kiejti a száján, hogy a jegybank kamatvágásban gondolkodik, egyből olyan eladási hullám lehet, aminek a végén újra 390 és 400 között lehet a forint árfolyama. „Amit az MNB elért, azt két nap alatt el lehet égetni a piacon és akkor semmit nem értünk el azzal, hogy 375 a forint árfolyama” – fogalmazott, hozzátéve, hogy hosszú negyedéveknek kell eltelnie ahhoz, hogy beleálljon egy kamatvágásba úgy, hogy közben már nem okoz felfordulást a piacon.
A jegybank szigorú és következetes politikája miatt erősödött a forint idén
Annak ellenére, hogy számtalan értelmezés látott napvilágot a hazai deviza erősödéséről, köztük olyan is, miszerint a befektetők a kormányváltást árazzák, valójában az MNB szigorúságának a következménye. Miközben
- a FED és az EKB, illetve
- a régiós jegybankok, mint a cseh, vagy a lengyel
már rég több ízben is csökkentették a kamatokat, addig a magyar jegybank továbbra is kivár, így egyre nagyobb kamatprémium miatt a befektetők előszeretettel vásárolják a magyar eszközöket.
Ehhez csatlakozott Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni látogatásának piaci fogadtatása. A magyar kormányfő a hazafelé tartó úton árulta el, hogy egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is tető alá hozott az elnökkel, amiről később derült ki, hogy egy swap-line vagy más néven devizacsere-ügyletet tartalmaz, aminek főleg likviditási nehézségek idején van jelentősége és amelyet elsősorban jegybankok kötnek egymással. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a pénzügyi védőpajzsról szóló bejelentést követő háttérbeszélgetésén a Világgazdaság kérdésére, hogy a forint erősödésében már ennek hatása is látszik-e már, csak annyit mondott: ha beáll mögéd egy kigyúrt, nagydarab ember, nem kezdenek el verekedni veled.